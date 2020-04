Deze 'helden' komen helpen met klusjes in coronatijd

Maebel Frens is een van de mensen die zich heeft opgegeven voor de site handigehelden.nl. Die werkt als een soort 'marktplaats', maar dan voor klusjes. 'Ik heb me voor allerlei verschillende klusjes aangemeld', legt ze uit. 'Ik kan helpen met boodschappen doen, maar ook bijvoorbeeld koffiedrinken met ouderen of de ramen wassen.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

En dat laatste doet ook haar zusje Camilla. 'In deze tijd heb ik veel vrije tijd, want ik ga niet naar school', aldus Camilla. 'Dus heb ik liever dat ik gewoon iets voor mensen ga doen in plaats van dat ik mijn bed ga liggen.'

Lokale helden

Via de website kunnen lokale helden en mensen die hulp nodig hebben met met elkaar communiceren door middel van een chat, sms, mail of app. Zo staat de held in no time op de stoep. Het idee is bedacht door een groep Nunspeters.

'Een kennis van mij deed bij zijn opa klusjes in de tuin', vertelt Geert Bronkhorst. Hij is één van de initiatiefnemers van de website. 'Dat deed hij tegen een kleine bijverdienste. En vervolgens vroegen de buurman links en de buurvrouw rechts of hij ook een klusje voor hen wilde doen. En zodoende ontstond eigenlijk het idee dat er veel mensen dat hulp nodig hebben bij klusjes.'

Niet gratis

Meedoen is niet gratis. Wie hulp zoekt betaalt 4,95 per maand. Toch is de site vooral bedoeld om elkaar te helpen, zegt ook Nick Kroneman. Hij is een held die regelmatig de hond van een ander uitlaat. 'Ik heb toch niets te doen, ik ben vrij van school en ik heb geen examen', zegt Nick.

'De horeca zit dicht dus ik kan ook niet werken, dus ik vind het een mooie optie om iets bij te dragen aan de maatschappij. Dan is het een voldoening als je weer iets hebt gedaan voor andere mensen.'