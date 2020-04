'Collega’s zijn elke dag emotioneel', verzorgingshuizen worstelen met corona

Onduidelijke richtlijnen, een tekort aan middelen om zichzelf te beschermen en de emotionele belasting maakt de medewerkers onrustig, angstig en boos. Verpleeg- en verzorgingshuizen hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Dat stelt de FNV in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Hoewel die al op 7 april is verstuurd, wordt er volgens de vakbond té weinig mee gedaan.

'Collega’s komen elke dag wel emotioneel binnen', vertelt een verzorgende van De Waalboog in Nijmegen. Zij werkt op een afdeling voor dementerende ouderen met specifieke gedragsproblematiek op de locatie Joachim en Anna. Dat de zorg nu onder druk staat door het coronavirus was al bekend, maar de persoonlijke verhalen van medewerkers maken duidelijk hoe heftig het is.

Van de 36 bewoners op de afdeling zijn er inmiddels 21 besmet geraakt met het coronavirus, van wie er inmiddels zes zijn overleden. Dit doet veel met de begeleiders op deze afdeling. Namens negen collega’s doet mevrouw D. haar verhaal anoniem aan Omroep Gelderland.

Pas sinds vrijdag 10 april hebben zij en haar collega’s mondkapjes en ander beschermingsmateriaal gekregen om mee te werken. 'We willen graag de bewoners, ons gezin en onszelf kunnen beschermen, maar dat is dus niet gelukt.' Bijna al haar directe collega’s zijn positief getest op corona en nu is er veel angst, maar ook boosheid. Had er niet meer gedaan kunnen worden om dit te voorkomen?

Wat doet De Waalboog?

Bestuurder Rita Arts van De Waalboog begrijpt het gevoel van haar medewerkers heel goed. 'Ik herken het heel duidelijk. Door de ervaringen en voortschrijdend inzicht moeten we de maatregelen steeds aanpassen op de situatie en daardoor verandert er steeds heel veel voor onze medewerkers. Dat is zwaar.'

Maar niet alleen de veranderingen zorgen voor een lastige situatie. Rita Arts: 'We kijken per groep bewoners wat er gedaan moet worden afhankelijk van de zorgvragen en de situatie van de bewoner. Op ieder afdeling is het al een uitdaging, omdat we bewoners met een besmetting moeten gaan verplaatsen naar een corona-afdeling. Voor dementerende ouderen met gedragsproblematiek is dit zeker niet wenselijk.'

Dat heeft met de kwetsbaarheid en het welzijn van de bewoners te maken. 'Je kunt deze mensen niet zomaar uit hun vertrouwde omgeving halen met de bekende gezichten van het zorgteam die de bewoners vaak al lang en goed kennen, legt Arts uit.

'De druk ligt bij ons'

Mevrouw D. en haar collega’s staan voor een dilemma. 'Onze bewoners kiezen hier niet voor, maar kunnen ook niet weg en als verzorgende wil je niet onbeschermd werken, maar je moet er toch zijn om voor mensen te zorgen.' En dus kozen Mevrouw D. en haar collega’s ervoor om toch te blijven werken, ook zonder de juiste beschermingsmiddelen.

De emotionele kant maakt het er ook niet makkelijker op. 'Je weet dat de bewoners hier hun laatste levensfase ingaan, maar dat dit nou net de laatste duw moet geven. Dat wil ik gewoon niet', zegt mevrouw D. duidelijk aangedaan.

Ze heeft het ziekteproces van corona met eigen ogen gezien. 'Het is een heel naar proces. Mensen kunnen eigenlijk niet eens hoesten ook al moeten ze dat wel.' Om bewoners te zien sterven door corona valt haar zwaar.

Steeds overleg en keuzes

Rita Arts is steeds in overleg met de vakgroep specialisten ouderengeneeskunde, het multidisciplinaire behandelteam en de regionale infectie deskundige om te bekijken hoe ze het beste om kunnen gaan met de situatie. 'Wat bestuurlijk besloten wordt, is altijd getoetst aan de landelijke richtlijnen en protocollen.'

Dat is volgens Rita Arts ook de functie van de bestuurder. Die heeft afstand tot de bewoners en dus afstand tot de emotionele kant, waardoor er rationeel gehandeld kan worden. 'Dat neemt niet weg dat de emotionele kant wel meeweegt, maar er moeten soms complexe beslissingen genomen worden in belang van veilige zorg voor de bewoners.'

Dat begon voor de bestuurder begin maart toen er besloten moest worden dat de bewoners geen bezoek meer mochten ontvangen. 'Daar is natuurlijk veel weerstand tegen gekomen van familieleden en naasten.'

Maar dat er zo veel onrust onder het eigen personeel heerste, daar schrok ze wel van. 'We informeren onze mensen minimaal drie keer per week en leggen uit waarom we bepaalde besluiten moeten nemen, maar dat neemt niet weg dat de zorgen, angst en onrust onder de medewerkers groot blijft '

Wat moet er gebeuren volgens de FNV?

De hoge druk op de zorg speelt niet alleen bij De Waalboog. De FNV vindt dat er altijd al veel van zorgmedewerkers werd gevraagd. 'Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2018 bleek al vóór de coronacrisis dat de zwaarste emotionele belasting bij werknemers in zorg en welzijn ligt', schrijft de FNV in de brandbrief aan de Tweede Kamer.

Ook doet de vakbond in de brief zijn beklag over het feit dat medewerkers in de zorg te lang zonder beschermingsmiddelen hebben moeten werken. 'Op dit moment zijn de richtlijnen te vaag en dat leidt tot onveilige situaties voor werknemers en cliënten.'

Volgens de FNV zijn er drie aandachtspunten voor de Tweede Kamer: genoeg beschermingsmiddelen, meer testen op corona en duidelijke richtlijnen waar verzorgingshuizen zich aan moeten houden.

Blijft die waardering er wel voor het zorgpersoneel?

Het vraagstuk ligt nu in de Tweede Kamer, maar Mevrouw D. wacht het met wantrouwen af. ‘Ik moet nog maar zien of er nu iets gaat gebeuren. Wij vragen ons allemaal af: wat gebeurt er na de coronacrisis? Worden we dan nog steeds zo gewaardeerd?’

Die waardering spreek Rita Arts wel uit. 'Onze mensen werken hard, ze zijn zeek betrokken bij de bewoners en het werk en ze zijn steeds beschikbaar. Zij maken elke dag het verschil voor de individuele bewoner. Ook als medewerkers zelf klachten hebben, voelen ze zich schuldig dat ze niet kunnen komen werken. We proberen op verschillende manier aandacht te geven aan onze mensen en onze waardering voor hen te uiten.'