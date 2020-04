Enorme kermis wordt opgebouwd, maar niemand mag komen

'Denk na over hoe je straks in de anderhalve meter-maatschappij weer open kunt', zei premier Mark Rutte onlangs in een toespraak. Maar hoe doe je dat in vredesnaam op een kermis?

Flinke financiële problemen

Publiek rent van attractie naar attractie en mensen staan in de rij voor een suikerspin. Of proberen met die grijper dat dure horloge te winnen. Denk erom: afstand houden. Ondoenlijk? Misschien, misschien niet. Maar kermisexploitanten uit Apeldoorn gaan in ieder geval niet bij de pakken neerzitten.

Lijnen op de grond, een kleiner aantal karretjes of gondels gebruiken: het zijn allemaal manieren om de anderhalve meter afstand in acht te nemen. De exploitanten moeten wel, want anders komen ze flink in de financiële problemen.

Niemand geniet hiervan

Hun machines en vrachtwagens kosten bij elkaar vele tonnen, soms een miljoen. Stilstand betekent verlies lijden. En dus verrijst er naast het Van der Valk-hotel aan de A50 een kermis waar niemand van zal kunnen genieten.

Maar waar misschien wel oplossingen voor de toekomst bedacht worden, zodat ook deze kermisondernemers straks hun brood weer kunnen verdienen.

