Schaatser De Gier met Jumbo-Visma op jacht naar marathonwinst

'Je komt in een professionele organisatie terecht waar heel veel ervaring is, ook vanuit het wielrennen en het langebaanschaatsen', aldus De Gier over zijn nieuwe ploeg. De schaatser weet ook dat een goede ploeg geen garantie is voor succes. 'Ook al zit je bij het allerbeste team van de wereld, dan heb je nog geen garantie dat je zelf beter gaat presteren. Maar de voorwaarden zijn veel beter en dat is waar je uiteindelijk als sporter naar op zoek bent.'

De Gier maakt de overstap vanaf Team Bouwselect en komt in een ploeg met een mix van ervaren rijders en jonge talenten terecht. De Laag-Keppelaar denkt dat hij is gecontracteerd vanwege zijn specifieke kwaliteiten. 'Ik moet het voornamelijk hebben van mijn makkelijke snelheid, maar afgelopen jaar op natuurijs ging het ook erg goed. Dus dat heeft potentie voor de toekomst.'

'Diesels en rappe sprinters'

Het is de eerste keer dat Jumbo-Visma meedoet met een marathonschaatsteam en volgens De Gier wil het team gelijk in de top meedoen. 'Op alle facetten hebben we goede rijders', analyseert hij. 'Diesels voor de duuronderdelen en rappe sprinters voor de aankomsten. Ik zou teleurgesteld zijn als we niet een keer kunnen scoren dit jaar. Maar dat gaat wel lukken.'

Het duurt even voor De Gier met zijn nieuwe ploeggenoten op het ijs staat, want groepstraining zit er door de uitbraak van het coronavirus de komende tijd niet in. 'De datum dat we weer wedstrijden gaan rijden is onbekend', aldus De Gier, die desondanks doorgaat met trainen. Op dit moment doet hij dat in de omgeving van zijn ouderlijk huis in Laag-Keppel. 'Als die datum komt, moet je fit aan de start staan. Misschien sta je er dan wel met een een-nul voorsprong op de rest, die er misschien niet zo serieus mee bezig is.'

'Prioriteit op de marathon'

Jumbo-Visma is vooral bekend van het team voor het langebaanschaatsen onder leiding van Jac Orie, met onder meer Sven Kramer en Antoinette de Jong. Ondanks alle ervaring en succes voor die ploeg, houdt De Gier het voorlopig bij de marathon. 'Ik zeg nooit nooit, maar we hebben elke zaterdag een marathonwedstrijd. Als je op de langebaan wilt scoren moet je daar veel tijd en aandacht in stoppen en er anders voor trainen. Misschien dat ik het ooit ga testen, maar mijn prioriteit ligt op de marathon.'

Sportief directeur van het schaatsteam Jac Orie zet op de website van het team hoog in. 'Ik vind het een geweldige uitdaging om te kijken of we ook in het marathonschaatsen over een aantal jaar tot de topploegen kunnen behoren. Peter de Vries heeft de laatste jaren aangetoond een erg goede ploegleider te zijn, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken.'