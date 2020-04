Keeper Eloy Room was net op tijd terug in Nederland voor de geboorte van zijn dochter

In Amerika genoot keeper Eloy Room van een bijzonder avontuur bij Columbus Crew. Maar de geboorte van zijn dochter bracht hem, vlak voor de grenzen sloten, terug in Nederland. 'Voor mij was dat wel geluk.'

Een kleine drie weken is de voormalig doelman van Vitesse nu terug op Hollandse bodem. Ruim op tijd was hij weer even thuis om zijn vriendin bij te staan tijdens de bevalling. 'Ze heet Lala, vanaf het begin vonden we dat een mooie naam en dat is altijd zo gebleven. Ze is nu een weekje oud', vertelt Room met trots.

Een vast ritme, hij was het als profvoetballer van Vitesse en PSV jarenlang gewend, is voorlopig verdwenen. 'Je hebt te maken met korte en gebroken nachten. Het is dus even lastig met slapen en het voeden, maar per dag gaat het beter. En als je je baby vast hebt, ben je alles direct vergeten', heeft Room al gemerkt.

Onwennig

'Het draait ineens allemaal niet meer om jezelf', geeft hij een essentiële verandering aan in zijn leven. 'En ja, ook ik ben nu luiers aan het verschonen. We zijn bezig onze draai te vinden. Gisteren zijn we voor het eerst ook buiten een blokje gaan lopen. Mijn ouders zijn langsgekomen, maar we hebben wel afstand gehouden.'

'Nee, ze hebben haar dus ook nog niet vastgehouden. Dat is zeker moeilijk en ook onwennig naar je ouders. Je wil haar het liefst aan iedereen laten zien. Maar we willen ons houden aan de regels.'

Eloy Room loopt met zijn dochtertje door de straten in Uden waar hij nu verblijft. Eigen foto.

De 31-jarige Room, geboren en opgegroeid in Nijmegen, wilde uiteraard bij de geboorte van zijn kindje zijn. Afspraken daarover had hij al met zijn werkgever gemaakt. Hij was zijn tweede seizoen in de MLS (de Major League Soccer) net begonnen bij Columbus Crew in de staat Ohio. 'Met een overwinning en een gelijkspel, dus de start was goed', vertelt Room.

Hij dacht er nog wel een paar duels aan toe te kunnen voegen, voor hij terug zou vliegen naar Nederland. Maar toen het coronavirus ook in Amerika flink om zich heen sloeg en president Trump al aankondigde de grenzen te willen sluiten, wist de Gelderlander dat hij haast moest maken.

Ontsnapping

Zonder noodzakelijke reden mochten Amerikanen het land niet meer uit. Room kon nog net op tijd ontsnappen. 'De club heeft gelukkig alles snel geregeld met de bond die toestemming moest geven. Mijn vriendin was weliswaar pas 17 april uitgerekend, maar als het land op slot zou gaan had ik waarschijnlijk nu niet in Nederland gezeten. Het werd ineens heel serieus.'

Eigen foto.

Onzekerheid

Hoe het nu allemaal verder gaat, ook Room heeft uiteraard geen antwoorden en wacht geduldig af hoe de experts van het coronavirus de bazen van het land adviseren. 'Eigenlijk zou ik nu al weer terug zijn. Ja, dan is de geboorte van Lala misschien wel een geluk bij een ongeluk. Het is fijn om nu bij haar en mijn vriendin te zijn. We zullen vanuit de club binnenkort wel weer een update krijgen. Het is volstrekt onduidelijk wanneer we weer kunnen starten. Die onzekerheid is niet fijn.'

Met een aantal landgenoten en vooral andere ex-voetballers van Vitesse wisselt hij ervaringen uit van zijn avontuur in de Verenigde Staten. Onlangs sloten spelers als Jürgen Locadia en Siem de Jong aan bij FC Cincinnati. 'Het is inderdaad opvallend hoeveel oud-spelers van Vitesse in de MLS spelen', zegt Room. 'Kelvin Leerdam, Guram Kashia, Maikel van der Werff, Vako Qazaishvili en Alexander Büttner. Ik hield de competitie altijd al wel in de gaten en geloof dat dingen uiteindelijk op jouw pad komen. Aan de andere kant het moet ook in allemaal elkaar vallen.'

Einde carrière

Het woord Vitesse is gevallen. Voor zijn periode van twee seizoenen bij PSV (tot en met juli 2019) stond Room liefst negen seizoenen onder contract bij de Arnhemse club waar hij ook een groot deel van zijn jeugdopleiding doorliep. 'Ik houd Vitesse natuurlijk met een schuin oog in de gaten. Na PSV werd mij vaak gevraagd of ik terug wilde, maar je moet dat niet forceren. Het zou mooi zijn aan het einde van mijn carrière, maar voor nu voel ik mij thuis in Amerika. Het voetbal zit in de lift en het leven past bij me. Nee, ik heb er absoluut geen spijt van.'