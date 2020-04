Politie sluit meerdere cellencomplexen

Arrestanten in Oost-Nederland worden in de loop van dit jaar ondergebracht in arrestantencomplexen in Borne, Zwolle, Apeldoorn en - op termijn - Elst. Dat betekent dat cellencomplexen in Doetinchem, Ede en Tiel worden gesloten.

De cellencomplexen in Arnhem en Nijmegen blijven nog even open en worden in de toekomst samengevoegd in een nieuw te bouwen pand in Elst. De menskracht om alle huidige negen cellencomplexen open te houden ontbreekt. De politie kan ook gebruik maken van de cellencomplexen in Houten en Den Bosch.

'We kiezen voor de straat'

De politie zet liever in op de inzet van meer politiemensen op straat. 'We kiezen voor de straat', zegt een politiewoordvoerder. 'We zouden nieuwe mensen moeten aannemen om alle cellencomplexen open te houden.'

De woordvoerder zegt dat er 'maatregelen ter ondersteuning' worden genomen. Zo worden in de toekomst arrestanten ook opgehaald zodat agenten in hun werkgebied kunnen blijven.

'Verder worden lichtere zaken, zoals bijvoorbeeld een winkeldiefstal, lokaal afgehandeld. Er zijn al zogenaamde ophoudkamers waar verdachten enkele uren kunnen verblijven, zonder een nacht te moeten blijven. Dat hoeft ook niet in zulke gevallen en dan kan zo'n zaak lokaal worden afgehandeld', aldus de woordvoerder.