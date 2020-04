Dahliaknollen gaan de grond in, maar voor welk bloemencorso?

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Van Aalten, Beltrum, Varsseveld, Rekken tot Winterswijk, bloemencorso's in de Achterhoek bekijken nog of ze een aangepaste bloemencorso organiseren. De traditionele optocht in Lichtenvoorde gaat in ieder geval niet door vanwege de coronacrisis, maar wellicht komt er een alternatief.

'We denken aan een kinderbloemencorso, daarvoor is minder voorbereidingstijd nodig', zegt Ter Haar. 'Maar', voegt hij toe, 'het is nog maar één van de vele ideeën.'

Met of zonder publiek?

Als er een kindercorso komt in Lichtenvoorde, is het nog maar de vraag of publiek welkom is. Tribunes komen er sowieso niet. 'We moeten er goed over nadenken hoe we dat gaat organiseren', doelt Ter Haar op de anderhalvemetermaatschappij.

'Een jaar zonder dahlia's kan ik me niet voorstellen', vervolgt Ter Haar. We spreken hem in de corsotuin aan de Richterslaan in Lichtenvoorde. 'Hier gaan begin mei de dahliaknollen de grond in en kunnen bezoekers de dahlia's in verschillende kleuren sowieso bewonderen.'

Er is ook een andere reden om de dahliaknollen alsnog te planten. 'Als we het niet doen, gaat een deel van de knollen verloren en dat betekent een financiële tegenslag voor de corsogroepen.'

Niet alle dahlia's worden straks gebruikt voor eventuele versieringen. Een deel wordt gemaaid, waarna de knollen opnieuw groeien.