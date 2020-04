LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 19 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 19 april

23:50 - Tsjechische president wil grenzen jaar gesloten houden

De Tsjechische president Milos Zeman wil de grenzen zeker een jaar gesloten houden. Zo wil hij voorkomen dat er een nieuwe uitbraak van het coronavirus komt in zijn land.

Zeman heeft de Tsjechen opgeroepen 'de schoonheid van eigen land' te bewonderen in de zomervakantie. 'We willen hiermee voorkomen dat mensen naar landen gaan waar het virus nog niet onder controle is en op die manier voor een nieuwe uitbraak in Tsjechië zorgen.'

Halverwege maart werden in Tsjechië strenge maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het longvirus tegen te gaan. Bijna niemand mag het land in of uit. In het land is bij 6701 mensen het virus vastgesteld en zijn zeker 186 mensen aan het coronavirus overleden.

22:20 - Gezichtsschermen voor Gelderse Vallei en Rijnstate

Gelderse Vallei en Rijnstate krijgen maandag een partij kunststof gezichtsschermen voor zorgmedewerkers. Die is afkomstig van de Zwolse leidingbuizenfabrikant Wavin, die de eerste 50.000 schermen doneert. Behalve de ziekenhuizen in Ede en Arnhem krijgen ook het UMCG en Isala een lading.

Foto: RTV Oost

22:11 - Coronaproof pokeren doe je zo

Kevin, André en Martijn hebben een manier gevonden om toch te kunnen pokeren in Huissen...

 

21:44 - Greet heeft het zwaar als mantelzorger: 'Alle dagen zijn hetzelfde'

Er leven grote zorgen bij mantelzorgers. De dagbesteding zit dicht, thuishulpen komen minder vaak langs en wat als een mantelzorger zelf corona krijgt? Die vragen leven ook bij de Aaltense Greet.

 

19:51 - 'Mensen gaan iets soepeler om met de regels'

Hoewel er geen grote incidenten zijn geweest, bespeurt het Veiligheidsberaad van burgemeesters dat mensen iets soepeler omgaan met de regels rondom het coronavirus. Het kabinet had benadrukt dit weekend binnen te blijven, maar door het mooie weer was het in natuurgebieden en op de stranden toch iets drukker.

Er zijn volgens een woordvoerster van het Veiligheidsberaad niet extreem veel boetes uitgedeeld, maar het beeld is wel dat mensen wat meer moeite hebben om zich aan de regels te houden.

18:46 - Ministerie: corona-app laat nog wel even op zich wachten

Het duurt nog wel even voor er een corona-opsporingsapp is die klaar is voor gebruik. Onder de zeven app-bouwers die dit weekend hun plannen voorlegden, tekent zich nog geen geschikte kandidaat af, erkent het ministerie van Volksgezondheid.

'Ik heb nog geen expert horen zeggen: we hebben al voldoende informatie om te kiezen', zegt hoogste ambtenaar Erik Gerritsen. 'Als je dat al zou willen.'

De ontwikkelteams mikten erop dat hun telefoonsoftware over een week gebruiksklaar zou zijn. Het kabinet maakte haast, omdat het zoekt naar mogelijkheden om de strenge maatregelen tegen het coronavirus wat te versoepelen.

De app zou mensen moeten waarschuwen als zij in de buurt zijn geweest van iemand die het virus onder de leden had en dus mogelijk zelf ook besmet zijn. Dan worden de huidige ongerichte maatregelen minder noodzakelijk.

17:34 - Kiek, een vliegtuug!

Varsselder-Veldhunten is de afgelopen dagen vanuit de lucht gefilmd. Uiteindelijk is er een filmpje van gekomen, waarin te zien is dat de inwoners van het dorp elkaar een hart onder de riem willen steken.

 

17:04 - Robert Gesink rijdt wedstrijd met ploeg

De Achterhoekse wielrenner Robert Gesink heeft vandaag een wedstrijd gefietst met zijn ploeg. Nee, niet met zijn allen bij elkaar, maar online.

Wil je weten of Gesink heeft gewonnen? De race is hieronder te bekijken.

 

16:59 - 'Op de camping is het veiliger dan in de stad'

Veel kleine boerencampings zijn leeg en de inkomsten zijn tot nul gereduceerd. De coronamaatregelen hebben ook de 'kampeerboeren' hard getroffen. Bert Kots van camping De Brömmels in Woold houdt echter vertrouwen in een mooie zomer: 'Het is hier veiliger dan in de stad.'

16:14 - Wederom minder patiënten op de IC

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is tot onder de 1200 gedaald. Het zijn er nu nog 1176, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 25 minder dan zaterdag.

16:03 - Staatsbosbeheer: 'Het is drukker in de bossen'

Door het mooie weer is het zondag inderdaad drukker in de bossen dan zaterdag, zo zegt een woordvoerster van Staatsbosbeheer. 'Het is gezellig druk, mensen houden wel voldoende afstand'.

Veel mensen zijn aan het sporten, wandelen en aan het fietsen.

14:35 - 10 nieuwe slachtoffers in Gelderland

In Gelderland zijn de afgelopen 24 uur 10 mensen overleden aan het coronavirus. Het totaal loopt daardoor op naar 422. Gister werden er nog 19 nieuwe doden gemeld. Het aantal Gelderse ziekenhuisopnames steeg met 14 patiënten tot 1125 opnames.

14:16 - Flink druk in de bossen

In de bossen is het flink druk, is in Velp te zien.

13:55 - 204 nieuwe Gelderse besmettingen

In Gelderland zijn de afgelopen dag 204 nieuwe besmettingen bekend geworden. Daarmee komt het aantal besmettingen in Gelderland te liggen op 4111.

In heel Nederland zijn de afgelopen 24 uur 110 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld bij het RIVM. Ook zijn er in de afgelopen dag 83 mensen overleden aan de gevolgen van corona. Het totaal aantal positief geteste personen staat nu op 32.655.

13:45 - Als u niet naar de kroeg kunt, dan komt de kroeg wel naar u

 

13:43 - Steunbetuiging basisschool Arnhem: 'Jullie zijn kanjers!'

Een steuntje in de rug van basisschool 'de Boomhut' in Arnhem:

12:23 - Feestje beëindigd in Edese garage

12:07 - 'Versoepeling voor jongeren alleen na advies RIVM'

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem wil alleen dat er versoepeling komt van de regelgeving voor jongeren als dat op basis van advies van het RIVM kan. Dat zei hij zondagochtend bij WNL.

10:59 - Lek in mogelijke corona-app

Bij een van de mogelijke corona-apps, COVID19 Alert, is een datalek gevonden. Tijdens het beschikbaar stellen van de zogeheten broncode is een bestand meegekopieerd met zo'n honderd tot tweehonderd namen, mailadressen en versleutelde wachtwoorden, bevestigt een van de makers een bericht hierover bij RTL Nieuws.

10:27 - Het belangrijkste nieuws:

Het Veiligheidsberaad van burgemeesters bespeurt dat mensen iets soepeler omgaan met de regels rondom het coronavirus. Zo was het zondag drukker in de bossen.

Ziekenhuizen in Arnhem en Ede krijgen maandag een partij gezichtsschermen voor het zorgpersoneel.

Zeker 422 personen uit Gelderland zijn overleden aan het coronavirus, tien meer dan gisteren. Bekijk hier alle actuele cijfers.

In heel het land eiste corona nog eens 83 slachtoffers en zijn nu 3684 mensen aan het virus overleden.

Hoe is het met jou? Hoe zit je erbij? We zijn benieuwd naar je situatie. Stuur ons je foto's en video's via WhatsApp, of stuur ons een mailtje: omroep@gld.nl. Heb je een vraag over corona, stuur die dan naar corona@gld.nl.

10:25 - Hoogste aantal coronagevallen in Singapore

Singapore heeft opnieuw honderden coronabesmettingen vastgesteld onder buitenlandse arbeiders. De stadstaat heeft inmiddels het hoogste aantal coronagevallen in Zuidoost-Azië gemeld.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Singapore steeg zondag met 596 naar 6558. Slechts 25 van die 596 besmette mensen zijn Singaporezen of mensen met een permanente verblijfsvergunning.

09:33 - Alex woont in Duitsland, maar viert 100ste verjaardag noodgedwongen in Valburg

Het was zaterdag een feestelijke dag voor Alex Lanwehr uit het Duitse Witten. De kwieke man werd 100 jaar en vierde dit jubileum noodgedwongen in Valburg, waar een kort vriendenbezoekje door de coronacrisis inmiddels al vijf weken duurt.