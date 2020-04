Vrouw die crashte in Arnhemse Willemstunnel mocht niet rijden

De automobiliste die zaterdagavond crashte in de Willemstunnel in Arnhem, mocht niet rijden. Volgens een woordvoerder van de politie is ze aangehouden omdat ze een ontzegging van de rijbevoegdheid had.

Hoewel haar auto over de kop vloog, raakte de 26-jarige bestuurster uit Nijmegen niet gewond. Haar hondje was na het ongeval verdwenen, maar werd een dag later teruggevonden in de buurt van de Willemstunnel.

In de tunnel zijn in de afgelopen vijf jaar al meer dan 25 ongelukken geweest. De gemeente neemt daarom maatregelen. Zo wordt de belijning in de tunnel opnieuw aangebracht en wordt er gekeken of er iets met de verlichting gedaan kan worden in de hoop dat het verloop van de weg daardoor duidelijker wordt.

Zie ook: