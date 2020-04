Bedrijven of zonnepark op het Tuunterveld in Winsterswijk

'We zijn op zoek naar een locatie waar uitbreiding van bedrijvigheid mogelijk is', aldus de gemeente in een brief aan buurtbewoners. 'Dit gebeurt op verzoek van ondernemers in Winterswijk. Als het Tuunterveld de voorkeurslocatie voor een bedrijventerrein wordt, gaat het plan voor een zonnepark niet door. In dat geval komen er zonnepanelen op de daken van de bedrijfspanden.'

Het college geeft aan volgende maand een voorkeurslocatie voor te stellen aan de gemeenteraad. 'Mocht Tuunterveld niet de voorkeurslocatie voor een bedrijventerrein worden, dan wordt de procedure voor het zonnepark vervolgd.'

Subsidie

'Om in aanmerking te komen voor landelijke subsidie voor het realiseren van het zonnepark, moet in september de omgevingsvergunning voor het bouwen zijn verleend', aldus het college in de brief. Daarom legt de gemeente het ontwerp van de omgevingsvergunning ter inzage en kan volgens de gemeente niet gewacht worden op een collegebesluit waarin de voorkeurslocatie voor een nieuw bedrijventerrein wordt aangewezen.