14 jaar cel geëist voor doodslaan partner met hamer

Het slachtoffer werd in januari vorig jaar dood gevonden in hun appartement in Doornenburg. Zijn 59-jarige partner werd al snel opgepakt in de buurt van de woning aan de Blauwe Hoek. Het OM is ervan overtuigd dat de vrouw het heeft gedaan, omdat ze heeft bekend en haar DNA op de hamer zat.

Volgens de officier van justitie hadden de twee een relatie 'die werd gekenmerkt door aantrekken en afstoten'. Nadat de man bij de verdachte was ingetrokken, liet de vrouw haar familie en vrienden weten dat hij zich agressief gedroeg en haar en haar familie bedreigde.

Ruzie

Op de avond van de moord meldden de buren bij de politie dat de twee ruzie hadden. Toen agenten poolshoogte gingen nemen, zei de verdachte dat ze van plan was te verhuizen, maar dat ze die avond toch bij haar partner wilde blijven. Toen de man sliep, bedacht de vrouw dat hij haar nooit zou laten gaan. Volgens de aanklager pakte ze daarop een hamer en sloeg hem meerdere keren op zijn hoofd.

Het OM heeft de verdachte moord ten laste gelegd. Uit onder meer appjes met familie en vrienden is duidelijk dat ze de man al langer iets wilde aandoen. De vrouw had die nacht ook een andere keuze kunnen maken; haar spullen pakken en de woning verlaten, stelde de officier. Die gaat ervan uit dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. Uit psychologisch onderzoek is een persoonlijkheidsstoornis gebleken.

