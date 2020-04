Muziek helpt Marco door moeilijke tijd

In Marco's boshuisje in Arnhem hangen wel 40 gitaren aan de muur. 'Voor elke muziekstijl een gitaar. Ik verzamel ze', vertelt Marco. Eigenlijk houdt hij van hardrockmuziek. Maar zijn favoriete gitaar is een Alhambra, een handgemaakte Spaanse gitaar.

Op deze gitaar speelt hij regelmatig. Het maakt hem rustig. Want Marco maakt heftige tijden mee. Hij raakt emotioneel als hij erover praat. 'Mensen uit m'n omgeving zijn overleden. En ik zit al vijf jaar in een heftige vechtscheiding. Ik zie mijn kinderen niet.'

Soms schrijft hij zelf teksten voor liedjes. Maar meestal speelt hij alleen muziek. Zijn Alhambra is de ideale gitaar om rustige muziek op te spelen. 'Ik kan geen noot lezen, doe alles op gehoor. Muziek is de enige taal die over de hele wereld wordt gesproken.'

Mensen die opgesloten zitten

Daarom wil de Arnhemmer zijn muziek nu graag belangeloos delen. 'Ergens een uur of half uur spelen voor mensen die opgesloten zitten. Bijvoorbeeld eenzame ouderen in een verzorgingshuis, of kinderen in een zorgcentrum die hun ouders al vijf weken niet hebben gezien. Ik wil een bijdrage leveren in deze crisistijd.'

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een gewone Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.