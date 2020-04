Een Kunstwerk voor en door Westervoort 'opeigenHoutje'

Stichting Kulturhus Westervoort(SKW) presenteert Westervoort “op eigenHOUTje” Samen met de inwoners van Westervoort gaan we zichtbaar de Corona maatregelen op symbolische wijze laten verdwijnen. Wat overblijft is een kunstwerk gemaakt door de inwoners van Westervoort in Coronatijd met als boodschap:met z’n allen toe te werken naar een Coronavrij Westervoort.

Als er iets belangrijk is bij deze crisis, dan is dat wel dat we gaan voor een gezamenlijke aanpak, waarbij het belang van het collectief centraal staat. Aan de toegangsroute onder aan de Brugweg in Westervoort is een bord van Bordbuster geplaatst met daarop de Coronamaatregelen. Deze maatregelen maken langzaam plaats voor mozaïek “houtjes”met als resultaat:een visueel kunstwerk. SKW geeft aan inwoners, scholieren en instellingen mozaïek “houtjes”waar zij iets op kunnen schilderen, teken en of een tekst op kunnen zetten. De mozaïek“houtjes” kunnen in de daarvoor bestemde containers op diverse plaatsen in Westervoort worden ingeleverd. De ingeleverde mozaïek “houtjes”worden op het bord over de maatregelen tekst geplakt. Zo verdrijven wij symbolisch het Coronavirus en daarmee ook de maatregelen. Wat er dan overblijft is een kunstwerk gemaakt door de inwoners van Westervoort in deze Coronatijd. Voor meer informatie zie ook www.kulturhuswestervoort.nl