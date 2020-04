Matthijs (11) had een bizarre eerste klus als kinderburgemeester

Al bij zijn allereerste officiële klus is hij dwarsgezeten door het coronavirus. Matthijs de Jager, de kersverse kinderburgemeester van Doesburg, zou het eerste exemplaar van het boek 'Vrijheid, niet vanzelfsprekend' overhandigen aan ooggetuige Daniël de Winter. Het liep allemaal net even iets anders.

'Vrijheid, niet vanzelfsprekend' is een bundeling van twaalf verhalen gebaseerd op interviews met oorlogsooggetuigen en vluchtelingen van toen en nu. Het is een initiatief van het team 'Levensboeken Doesburg' dat alle basisschoolleerlingen van de Hanzestad van een exemplaar van het boek wil voorzien.

Matthijs aan het lezen in het boek 'Vrijheid, niet vanzelfsprekend'. Foto: Omroep Gelderland.

'Het is geen leuk, maar wel een interessant boek', zo zegt de 11-jarige Matthijs. 'Ik heb er van geleerd dat we blij mogen zijn dat we nu leven en niet 75 jaar geleden, want toen was het echt heel anders dan nu.'

De oudste voor het boek geïnterviewde is Daniël de Winter, nu 92 jaar, die de Tweede Wereldoorlog meemaakte. Van hem is ook de titel van het boek. De Winter maakte het bombardement van Rotterdam mee en zat de laatste twee maanden van de oorlog ondergedoken in Groningen.

Tien uur per dag werken

'Ik moest de hele dag werken', zo antwoordt De Winter op de vraag van Matthijs of hij in de oorlog met spelletjes zijn zinnen kon verzetten. 'Als ik klaar was met werken was ik blij als ik wat te eten kreeg. En als ik dat op had, wilde ik graag gaan slapen want dan was ik doodmoe. Want we werkten wel tien uur per dag.'

Matthijs: 'Bizar hoe ze toen moesten leven. Je eigen hond of kat opeten, of bloembollen omdat je anders niks had. En heel bijzonder dat meneer De Winter er zo open over praat.'

Overhandiging via videochat

Daniël de Winter kreeg uiteindelijk het eerste exemplaar overhandigd, maar de manier waarop was anders dan voorzien. Geen grote bijeenkomst met publiek en fotografen die klikken op het officiële moment, maar een videochat in besloten kring via de mobiele telefoon. En vooruit, de kinderburgemeester heeft door het raam en op veilige afstand het boek toch overhandigd.

Meer verhalen over de bevrijding zijn te zien in het programma '75 jaar vrijheid: in het spoor van de bevrijders'.