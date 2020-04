Zoveelste ongeluk in Willemstunnel dwingt Arnhem tot nieuwe maatregelen

De gemeente Arnhem gaat actie ondernemen in de Willemstunnel. In de tunnel zijn in de afgelopen vijf jaar al meer dan 25 ongelukken geweest. Zaterdagavond was het weer raak. Toen vloog een auto over de kop.

De gemeente gaat ervoor zorgen dat de belijning in de tunnel opnieuw wordt aangebracht. De belijning is nu vervaagd. 'We hopen daardoor dat het verloop van de weg wat duidelijker wordt', vertelt een woordvoerder. Ook wordt er gekeken of er iets met de verlichting gedaan kan worden in de tunnel. Ook daarmee kan het verloop van de weg mogelijk beter worden aangegeven.

Daarnaast zegt de gemeente deze week verder in gesprek te gaan met de politie en het Openbaar Ministerie om de mogelijkheden tot verdere maatregelen te bekijken. 'De politie heeft natuurlijk de data rondom alle ongevallen. Op basis van die informatie kunnen we dan wat doen', aldus de woordvoerder.

Sticker

In januari nam de gemeente een eerste maatregel. Toen werd er een sticker op het verkeersbord boven de tunnel geplakt om automobilisten te waarschuwen voor een 'gevaarlijke bocht'.

Snelheid omlaag?

Uit een eerdere analyse van de ongevallen blijkt dat een deel buiten de spits gebeurde. Of dat komt doordat automobilisten te hard rijden, is nog niet helemaal duidelijk. Wethouder Roeland van der Zee is er in ieder geval niet happig op te tornen aan de maximumsnelheid, zo zei hij in januari.

'In Arnhem is de snelheidslimiet rondom de tunnel nu eenmaal 50 kilometer per uur. Als je dit wijzigt, kan het juist weer verwarrend worden.' Een 30-kilometerzone instellen staat niet hoog op zijn lijstje.

Zie ook: