Nog altijd geen huizen voor arbeidsmigranten door verzet van de buurt

Volgens ondernemers van de plannen is het tijd dat de politiek daadkracht toont. In Tiel, Geldermalsen, Ochten, Zuilichem en Bruchem klinkt er verzet vanuit de buurt.

Om de buurt mee te krijgen werkt de gemeente Zaltbommel met een speciaal beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Zo moet de initiatiefnemer in gesprek met de buurt en bestaat grootschalige huisvesting uit huizen voor maximaal 150 arbeidsmigranten. Dus geen polenhotels.

Toch loopt ondernemer John van Oomen met zijn plan aan tegen verzet in de buurt én ambtelijke processen.

Een kleine groep bewoners startte een petitie. Deze week gaat Van Oomen opnieuw met hen in gesprek. Het is onderdeel van het vereist traject in het nieuwe beleid. Wethouder Gijs van Leeuwen zegt in mei de vergunningsaanvraag te willen beoordelen, nadat hij het traject heeft doorlopen.

De buurt meekrijgen is noodzakelijk maar niet makkelijk

Het nieuwe beleid van de gemeente Zaltbommel moet ervoor zorgen dat omwonenden niet eindeloos bezwaar aantekenen. Van Leeuwen: 'Bezwaar en beroep aantekenen houd ik niet tegen, maar je probeert te voorkomend door van tevoren een dialoog te starten. En niet achteraf als het plan er al ligt. Dat proberen we in dit beleid vorm te geven. Zodat er een gedragen plan is.'

Of de ondernemers de buurt daadwerkelijk meekrijgen moet maar blijken. Het scenario waarin zij alsnog besluiten te procederen blijft mogelijk. De wethouder: 'Zo zit Nederland nou eenmaal in elkaar.'

Maatwerk: een ambtelijk moeras

Het verzet in de buurt in niet het enige obstakel voor Van Oomen. Hij loopt ook tegen een ambtelijk proces aan bij de provincie. Want het stuk grond dat hij kocht om op te bouwen is inmiddels aangewezen als groengebied. Een woordvoerder: 'De provincie vindt zowel de huisvesting van arbeidsmigranten als de kwaliteit van het landschap in Gelderland van groot belang. Daarom is een afweging altijd maatwerk en kan er dus geen sprake zijn van een altijd en overal geldende regel.'

In 2021 gaat een gedeputeerde kijken of het plan in de omgevingsvisie van de provincie past. Het afwachten maakt Oomen boos. 'Het is tijd dat de politiek door pakt, je kan niet zeggen dat je snel wilt bouwen en dan pas in 2021 mijn project bekijken.'

Daarnaast was het de provincie die in 2015 de Bommelerwaard aanwees als regio waar de glastuinbouwsector gereorganiseerd moest worden. De grote kassen staan er inmiddels. Maar grootschalige huisvesting is nog niet geregeld. 'Snel bouwen' betekent al snel meerdere jaren processen doorlopen. Ondertussen wachten deze mensen op een woning.

