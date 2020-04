Wat vind jij: Moet het bezoeken van een verpleeghuis weer kunnen?

Verzorgingshuizen en verpleeghuizen zitten vanwege de coronacrisis momenteel op slot. Alleen personeel mag erin en eruit, bezoek ontvangen is absoluut niet toegestaan. Voor veel ouderen is dit een hele eenzame periode. Moet er snel wat aan deze bezoekersregel veranderen, wat vind jij?

Het is morgen een belangrijke dag. Mark Rutte zal in zijn persconferentie kenbaar maken in hoeverre na 28 april de huidige regelgeving wordt voortgezet. Ook de verzorgingshuizen wachten met spanning op deze persconferentie, want wat gaat er voor ze veranderen? Is er toch bezoek mogelijk, weliswaar onder strikte voorwaarden? Bijvoorbeeld extra beschermingsmiddelen, en genoeg tests zodat je weet of iemand besmet is, of is geweest? Of blijven de deuren potdicht?

Voor veel ouderen is de situatie momenteel schrijnend, en familieleden kunnen niets anders dan op afstand toekijken. Daarom zijn we benieuwd: moet bezoek in een verzorgingshuis of verpleeghuis kunnen? Wat vind jij? Laat het ons weten en stem!

Laat horen wat jij ervan vindt op Radio Gelderland. Stuur een voice-bericht via Whatsapp op 06-22054352 of meld je via deze weg aan voor het bel-kwartier om 11.15 uur. Via Facebook reageren kan ook.