Erik verlaat Annemiek geëmotioneerd, Boer Zoekt Vrouw-avontuur ten einde

Paardenhouder Erik Braat uit Wenum-Wiesel heeft geëmotioneerd de boerderij van de Drentse Annemiek verlaten. Dat was zondag te zien in de uitzending van Boer Zoekt Vrouw. Erik en Annemiek vonden elkaar leuk, maar de Drentse melkveehoudster ziet te veel obstakels om door te gaan met de Gelderse paardenhouder.

Vorige week leek het er al op dat Erik de boerderij zou gaan verlaten, maar presentatrice Yvon Jaspers wilde nog proberen om de boel te redden. 'Ga je naar huis? Wat is er gebeurd?' Erik antwoordde dat Annemiek en hij tot de conclusies waren gekomen dat de afstand tussen Drenthe en Gelderland te groot was en dat ze allebei hun werk niet op willen geven.

'Maar hoelang heb je erover gesproken', vroeg Yvon. 'Een half uurtje geleden pas voor het eerst, in een week tijd', meldde Erik. Op dat moment stuurde de presentatrice de Gelderse boer terug naar Annemiek.



Foto: KRO-NCRV

'We zijn niet zo handig'

'Wij hebben toch allebei aangegeven dat er iets is, waarom vechten we er dan niet voor?', vraagt Erik. 'Ik denk dat Yvon het toch wat anders ziet', zegt Annemiek, die geëmotioneerd raakt. 'Ik vind het heel erg om je naar huis te sturen, maar we kunnen niet alles opgeven. En ik wil deze boerderij niet opgeven. We kunnen wel concluderen dat we niet zo handig zijn', zegt Annemiek in tranen. 'Het is niet anders.'

Ook Erik is geëmotioneerd, maar hij verlaat na enkele kussen van zijn bijna geliefde alsnog de boerderij. Annemiek evalueert nog één keer. 'Ik wil Erik wel, maar ik heb vaker in deze situatie gezeten. Dan ben ik verliefd, begin je wat op te bouwen en dan gaat het gewoon niet. Ik denk dat het voor ons allebei beter is als we er nu mee stoppen.'

Daarmee kwam het Boer Zoekt Vrouw-avontuur voor de man uit Wenum-Wiesel tot een definitief einde.