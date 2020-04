Gecrasht busje op A50 werd achtervolgd om mogelijke ontvoering

De politie kreeg even na 18.00 uur een melding van een geel busje dat onder verdachte omstandigheden in Oosterbeek reed. 'Tien minuten later kregen we een tweede telefoontje die ons bevestigde dat er mogelijk sprake was van een vrijheidsbeneming', aldus de zegsman.

Agenten hadden het busje toen al in het vizier. De bestuurder had door dat hij werd gevolgd en probeerde tegen de richting in op de A50 te ontsnappen.

Bestuurder gewond

Het busje is bij afslag Renkum klemgereden door onopvallende politieauto's. De bestuurder is daarbij lichtgewond geraakt. Hij is aangehouden en ook de persoon die in het busje zat is meegenomen naar het bureau voor verhoor. De politie zoekt nog uit of er daadwerkelijk sprake was van een ontvoering, maar spreekt van 'een serieuze zaak'.

De recherche doet onderzoek op de plek van het ongeval. De snelweg is naar verwachting om 21.00 uur weer vrij.

