Lentefeesten verplaatsen zich naar de huiskamer met de Thuisfuif

'Het begon een beetje als een geintje', vertelt Van Santen in de loods van zijn evenementenbedrijf in Dodewaard. 'We zitten in een keer met alle jongens zonder werk en we mogen niks meer. Dus we hadden voor ons zelf hier een setje gebouwd en dachten: laten we eens live gaan.'

Met een laptop en de webcam erbij begonnen Kelvin en zijn collega's vanuit de loods via Facebook een show uit te zenden. De reacties waren goed. Van Santen: 'Mensen zeiden dat we het vaker moesten doen. Dat zijn we gaan oppakken. Van het een komt het ander en toen hebben we Thuisfuif bedacht. 'Ik blijf thuis met thuisfuif'.'

Thuisfuifpakketten

Meerder keren per week verzorgen de evenementenbouwers nu een interactieve show. Daarbij zijn er met de leveranciers van de feesten thuisfuifpakketten samengesteld. In de pakketten zitten feestattributen als confettishooters, hoedjes, borrelnootjes en natuurlijk drank.

Die gaan als warme broodjes over de toonbank. 'Een aantal collegabedrijven en de horeca die hebben heel veel voorraad staan', zegt Van Santen. 'Om bederf te voorkomen zijn we met die producten thuisfuifpakketten gaan samenstellen. Met z'n allen verdienen we er zo een centje aan.'

Coronamoe

Henk van Beek uit Tiel is een trouwe kijker en klant van de thuisfuif geworden. Normaal gesproken zou hij nu volop van de tentfeesten genieten. Nu houdt hij een bescheiden feestje met zijn buren. Bij een gezin mogen maximaal drie mensen op bezoek komen. Op die manier kun je nu best een feestje houden, vindt hij. 'Ik vindt het een super', zegt hij. 'Je wordt met z'n allen ook een beetje coronamoe natuurlijk. Zo'n thuisfuif met een paar mensen gaat wel goed vind ik, als je de gepaste afstand houdt. Je moet uiteindelijk ook wat een keertje.'

Kelvin heeft een dubbel gevoel bij de situatie. 'Normaal zouden wij allemaal in het veld aan het werk zijn', mijmert hij. 'Maar de waardering van de mensen maakt veel goed. Dit is onze passie en onze liefde en het is fijn om daar op deze manier toch weer mee bezig te kunnen zijn.'

