Greet heeft het zwaar als mantelzorger: 'Alle dagen zijn hetzelfde'

De Aaltense Greet Benjamins zorgt al jaren voor haar zieke man die parkinson heeft. Zeven dag per week, 24 uur per dag. ‘Toen hij deze diagnose kreeg, viel onze wereld een beetje in elkaar’, vertelt Greet.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is er voor haar veel veranderd. ‘De visite is weggevallen en we zijn op elkaar aangewezen’, zegt Greet. ‘Er komt niemand meer op bezoek waar je even een gesprek mee kan aanknopen.’

Omdat Greet heel moeilijk van huis kan, regelde zij een zangkoortje en een leesclubje bij haar thuis, maar ook dat is nu door corona tijdelijk niet mogelijk. ‘Dan zijn alle dagen hetzelfde’, zegt Greet.

'Ik hoor mooie, maar ook verdrietige verhalen'

Marjan Roerdinkveldboom is mantelzorgconsulent in de gemeenten Aalten en Winterswijk en ondersteunt het werk van mantelzorgers. Door het afschalen van de thuiszorg en het wegvallen van de dagbesteding hoort Marjan wisselende verhalen als ze belt met mantelzorgers.



'Ik hoor mooie verhalen, maar ook hele verdrietige', zegt Marjan. ‘Mantelzorgers hebben het echt heel zwaar op dit moment. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor mantelzorgers die zorgen voor kinderen met een beperking of voor kinderen met autisme. Deze kinderen gaan nu niet naar een opvang of dagbesteding en zitten ook allemaal thuis.’

Tips voor mantelzorgers

Het RIVM maakte afgelopen week een richtlijn bekend hoe in deze tijd passende ondersteuning voor mantelzorgers kan worden geboden en hoe zij het zo lang mogelijk vol kunnen houden. Ook Marjan heeft als mantelzorgconsulent nog wel een aantal tips. ‘Kijk om je heen naar mensen die misschien wat voor je kunnen betekenen’, zegt zij. ‘Misschien een telefoontje, een keer een boodschap doen. Vraag om hulp. Dat zijn kleine dingen die al belangrijk kunnen zijn.’



Volgens Marjan is het belangrijk dat mantelzorgers zich niet opsluiten en sociale contacten blijven houden daar waar kan. ‘Probeer toch naar buiten te gaan, want ook op afstand kun je best met iemand een gesprek voeren.’

Ook Greet heeft als mantelzorger nog een tip. ‘Spreek, spreek, spreek. Trek aan de bel. Er is hulp voor alles.’