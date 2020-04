LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 18 april

zaterdag 18 april

22:17 - Het Achterhoekse Assink Lyceum mist zijn leerlingen

 Digitaal Wijkagent Berend Jager@polWwijkCentrum Mooi gebaar van 1 van de scholen in het bewakingsgebied van het politieteam Achterhoek Oost. #assinklyceum #neede #scholderanscholder #samensterk #houvol 21:37 - 18 apr. 2020

21:18 - Willy (74) keert na jaren terug in de zorg vanwege coronacrisis

De 74-jarige ex-verpleegkundige Willy keert na twaalf jaar terug in de zorg. De Nijmeegse was tot haar pensioen actief in het maatschappelijk werk. Na een oproep op Radio Gelderland besloot zij dat ze zich wel weer 'nuttig kon maken in deze tijd'. Dus gaat ze aan de slag bij de ouderenzorg van Stichting LuciVer in Wijchen. Lees hier het hele verhaal.

Foto: Eigen foto

20:57 - Kijk mee naar het grootste digitale benefietconcert ooit

Wereldwijd maken artiesten zich op voor het grote thuisconcert One World: Together At Home. Het initiatief van Lady Gaga wordt het grootste digitale benefietconcert ooit.

Artiesten als Taylor Swift, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Sam Smith, Usher en Pharrell Williams verlenen hun medewerking aan de show. De special wordt gepresenteerd door Amerikaanse talkshowhosts Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel en Stephen Colbert. Tijdens de twee uur durende show zal door middel van persoonlijke verhalen van onder meer medisch personeel worden stilgestaan bij de impact van het coronavirus.

Kijk hier live mee:



 

19:30 - Zwembad blijft dicht

Het openluchtzwembad van Steenderen is leeg. Niet alleen staat er geen water in het bad, ook in de kleedhokjes en op het grasveld is het ongewoon stil. Het Burgemeester Kruijffbad zou deze zaterdag feestelijk geopend worden, maar corona gooit roet in het eten. Lees hier het hele verhaal.

Foto: Omroep Gelderland

19:15 - De Vijverberg wordt nog een beetje mooier

Fans van de Superboeren gebruiken deze tijd om stadion De Vijverberg in Doetinchem te verfraaien:

Foto's: Marijke Goemaat

19:08 - Ietwat hoopvolle cijfers uit Italië en New York

De sterftcijfers in Italië en New York zijn nog steeds erg hoog, maar er lijkt een daling te zien. De afgelopen 24 uur zijn 482 mensen in Italië omgekomen door het heersende coronavirus. Dat is het laagste dodental in een week tijd. In de zwaar getroffen Amerikaanse staat New York zijn de afgelopen 24 uur voor het eerst in twee weken minder dan 600 mensen overleden aan het coronavirus.

18:46 - Huiswerk voor makers corona-apps

Er ligt nog wel wat huiswerk voor de ontwikkelaars van de bediscussieerde corona-apps van de overheid, vindt 'coronaminister' Hugo de Jonge. Zo heeft een aantal appmakers de zogeheten broncode nog niet openbaar gemaakt. Anderen konden de privacy niet genoeg waarborgen of waren slecht toegankelijk voor mensen die moeite hebben met lezen. De teams krijgen nu tijd om hun ontwerp te verbeteren.

Foto: ANP.

18:35 - Het belangrijkste nieuws:

Burgemeester Hubert Bruls wil dat de coronaregels voor jongeren versoepeld worden na 28 april.

Zeker 412 personen uit Gelderland zijn overleden aan het coronavirus, 19 meer dan gisteren. Bekijk hier alle actuele cijfers.

Het aantal coronapatiënten op de intensive care daalt landelijk tot 1201. Dat zijn er 34 minder dan vrijdag. Donderdag stond de teller nog op 1258.

Hoe is het met jou? Hoe zit je erbij? We zijn benieuwd naar je situatie. Stuur ons je foto's en video's via WhatsApp, of stuur ons een mailtje: omroep@gld.nl. Heb je een vraag over corona, stuur die dan naar corona@gld.nl.

18:14 - Bruls: 'Versoepel coronamaatregelen voor jongeren'

Burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, vindt dat de coronamaatregelen versoepeld moeten worden voor jongeren. 'Het is gewoon niet reëel om na 28 april te verwachten dat ze nog weken of maanden niet naar school gaan én niet naar de sportclub én niet naar concerten', zegt hij op NPO Radio 1. Lees hier het hele verhaal.

Burgemeester Hubert Bruls. Foto: Omroep Gelderland.

18:04 - Hier krijgen jongeren die met de coronaregels worstelen een flyer

De boa's in de gemeente Zutphen zien ondanks de coronamaatregelen nog steeds jongeren samenkomen. 'We mogen niks, we vervelen ons', is wat ze veelvuldig horen van de jongeren. Wie zich niet aan de regels houdt krijgt een boete, maar sinds deze week ook een flyer.

 

Lees hier het hele verhaal.

17:43 - Weinig incidenten rondom coronamaatregelen

Afgezien van een illegaal pokertoernooi in Zaandam en een feestje door studenten van Vindicat in Groningen zijn er zaterdag geen noemenswaardige incidenten geweest rondom handhaving van de regels wegens het coronavirus. Dat zegt een woordvoerster van het Veiligheidsberaad van burgemeesters. Het kabinet drukte iedereen op het hart dit weekend binnen te blijven.

17:36 - Even boodschappen doen...

 hilda huizinga@HildaHuizinga Pfffff....effe boodschappen doen! Winkelcentrum Hart van Zuid,Apeldoorn 14:51 - 18 apr. 2020

17:02 - Jongeren scholen samen in de natuur

Het bleef vandaag relatief rustig in de natuur. Parkeerplaatsen bij natuurgebieden waren maar voor de helft gevuld, zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. De organisatie zag wel veel stedelingen erop uit trekken met de fiets. Maar daarbij werden de geldende regels wel goed in acht genomen, zegt zij.

Wel constateert Staatsbosbeheer dat steeds meer jongeren de natuur opzoeken en daar dan ook samenscholen. 'Wij vermoeden dat ze samen de natuur opzoeken om bij te kletsen en te chillen. Waarschijnlijk zijn ze op zoek naar een plek waar dat nog kan, omdat ze eerder al uit bijvoorbeeld parken geweerd zijn.'

Ook verzamelen jongeren zich vaak na zonsondergang in de natuur, terwijl dit ook niet de bedoeling is. 'Als boswachters jongeren zien die regels overtreden, dan spreken zij die erop aan. En ze worden weggestuurd.'

16:34 - 32.000 Duitse militairen gaan Duitse ziekenhuizen helpen

Het Duitse leger heeft ruim 32.000 militairen klaar staan om de reguliere hulpdiensten te ondersteunen bij de coronacrisis. Ook zijn er bijna duizend bedden vrijgemaakt in militaire ziekenhuizen om coronapatiënten te behandelen.

16:25 - Aantal coronapatiënten op de intensive care daalt tot 1201

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is opnieuw gedaald. Het zijn er nu nog 1201, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 34 minder dan vrijdag. Donderdag stond de teller nog op 1258.

Van de 1201 patiënten liggen er 1149 in Nederlandse ziekenhuizen en 52 in Duitsland. Slechts vier mensen hoefden te worden verplaatst naar andere regio's. Op de intensive care liggen nu 356 mensen met andere klachten dan corona. Dat is nog steeds laag. Normaal gesproken zijn dat er ongeveer 800.

16:18 - Aardappelboer Daan uit Elst raakt 700 ton aan frietaardappels niet kwijt

Zijn loods ligt helemaal vol, maar Daan Tap uit Elst raakt de 700 ton aardappelen op dit moment niet kwijt. De aardappelen zouden naar Frankrijk gaan. Restaurants en snackbars zouden er verse friet van maken. Maar sinds door coronamaatregelen alle horeca in Frankrijk dicht is, is de markt van frietaardappelen zo goed als stil gevallen.

Lees hier het hele verhaal

15:29 - Politie zoekt 'coronavluchters'

Aan de Professor Molkenboerstraat in Nijmegen kwamen de afgelopen tijd nog steeds jongeren in groepen bijeen, ondanks dat dit door de noodverordening niet mag. Toen agenten afgelopen woensdag kwamen controleren, zetten de jongeren het op een lopen.

Daarbij vergaten ze hun fiets en scooter, met de sleutels er nog in. De eigenaar van de scooter heeft zich inmiddels gemeld, maar de politie is nog op zoek naar de andere 'Covid-19 noodverordening vluchters'.

 pol_wa_nijm_oost



Covid-19 noodverordening vluchters gezocht!



Afgelopen woensdag, 15 april 2020, controleerde collega's een lokatie aan de Professor Molkenboerstraat te Nijmegen. Dit betrof een lokatie waar in deze tijd nog steeds jongeren elkaar groepsgewijs ontmoeten. Los van het feit dat dit gewoon NIET mag (Covid-19 noodverordening), laten ze hier ook een ontiegelijke rotzooi achter!

Toen de collega's aan kwamen lopen, besloten de jongeren het op een lopen te zetten. Aha, ze weten dus dat het niet mag! De collega's zagen dat enkele hun fiets en scooter achterlieten. Erg vervelend want ze lieten ook hun sleutels in het slot zitten. Voor zaakwaarneming hebben de collega's de fietsen en de scooter op slot gezet. We willen uiteraard niet dat ze aangifte moeten doen van diefstal van hun fiets of scooter. De eigenaar van de scooter is inmiddels op het politiebureau gekomen en heeft zijn sleutel weer terug. De eigenaren van de fietsen hebben zich nog niet gemeld! Best lastig om een afgesloten fiets mee naar huis te sjouwen. Wij zijn benieuwd wat ze tegen hun ouders hebben verteld. Mocht u de sleutels herkennen, neem dan even contact met ons op via een PB of kom even langs op het politiebureau aan de Stieltjesstraat te Nijmegen. Wij horen graag wat thuis verteld is door de eigenaren van de fietsen! Wellicht kunnen we dan gelijk de sleutels weer terug geven!



#Politie #Wijkagent #Politienijmegennoord #Galgenveld #Groenewoud #Kwakkenberg #Altrade #Hunnerberg #Hengstdal #OoyseSchependom #instacop #instagood #instapolitie

#Politie #Nijmegen #Nijmegen Oost #Bottendaal #Corona #Covid19

15:03 - Frans Duijts is bij hoge uitzondering weer even zanger in lege schouwburg

Er is deze week weer even leven in de Tielse schouwburg. Een keur aan lokale artiesten werkt mee aan de opnames voor een online programma. De Tielse volkszanger Frans Duijts doet ook mee. Bij hoge uitzondering want Duijts heeft de entertainmentindustrie in deze coronatijd tijdelijk vaarwel gezegd. Hij werkt gewoon weer in het sloopbedrijf van zijn ouders.

Lees hier het hele verhaal

14:29 - 'Zeker 20 coronabesmettingen in presidentieel paleis Afghanistan'

Het coronavirus grijpt om zich heen in het paleis van de Afghaanse president Ashraf Ghani. Bronnen rond de regering zeggen dat zeker twintig medewerkers positief hebben getest.

14:21 - 'Ouders verdeeld over wegwerken leerachterstand'

Schoolvakanties zijn niet voor alle ouders heilig. De mei- en zomervakantie mogen volgens een deel van de opvoeders best gebruikt worden om achterstanden op school in te halen, die zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Informatiepunt Ouders&Onderwijs en tv-programma Kassa ondervroegen ouders over dit onderwerp en de meningen zijn verdeeld, zo melden ze.

Zo geeft ruim een derde van de ondervraagden aan dat scholen de mei- en zomervakantie moeten gebruiken om achterstanden weg te werken nu kinderen zo lang niet naar school zijn geweest. Maar een vergelijkbaar aantal is het daarmee oneens.

14:12 - Corona eist 19 nieuwe slachtoffers in Gelderland, 16 patiënten naar het ziekenhuis

Het aantal inwoners van Gelderland dat is overleden aan het coronavirus is opgelopen tot 412. Dat zijn er 19 meer dan het RIVM gisteren meldde.

Lees hier de laatste cijfers uit uw gemeente.

14:04 - 142 nieuwe coronadoden in Nederland

Er zijn in totaal 3.601 Nederlanders overleden aan het heersende coronavirus. Dat zijn er 142 meer dan na de laatste update van gisteren. Ook het aantal geteste besmettingen is gestegen: er zijn 1.140 besmettingen bijkomen. In totaal komt het aantal bewezen besmettingen op 31.589. Dat zijn de nieuwste cijfers van het RIVM.

In totaal zijn 9.594 mensen in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest. 129 meer dan vrijdag. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dat komt omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt.

13:54 - Coronavirus biedt kans voor uniek wildonderzoek

Herten, wilde zwijnen en andere dieren gedragen zich anders als er in hun leefgebieden minder mensen komen. Daar gaan boswachters en andere deskundigen tenminste van uit. In het Nationale Park De Hoge Veluwe komen door de maatregelen rond het coronavirus nu veel minder mensen en dat geeft onderzoekers een unieke kans om te onderzoeken in hoeverre het gedrag van de dieren daadwerkelijk veranderd.

Lees hier het hele verhaal

13:42 - Tielse burgemeester bezoekt bewoners van zorgcentrum met hoogwerker

Burgemeester Hans Beenakker van Tiel bezocht zaterdagmiddag de bewoners van Zorgcentrum Walstede met een hoogwerker van de brandweer. Later ging er ook een accordeonist naar boven die voor wat muziek zorgde.

13:02 - GGD en RIVM doen onderzoek naar omgang met coronamaatregelen

 GGD Gelderland-Zuid@GGDGelderlandZ Samen met het RIVM voeren we een onderzoek uit naar hoe mensen omgaan met de coronamaatregelen. De resultaten helpen de overheid om effectieve maatregelen te bedenken en te nemen. Meedoen kan tot en met 24 april. Klik hier: https://t.co/shUvCDNBwD 10:35 - 18 apr. 2020

12:39 - Apeldoorn zet 'de anderhalvemeter man' in

 Gemeente Apeldoorn@gem_apeldoorn De anderhalvemeter man! Daar hebben we er in Apeldoorn maar liefst 4 van! Vandaag lopen ze door de stad om iedereen vriendelijk te helpen herinneren: houd vol, houd afstand! #anderhalvemeterman #samentegencorona #apeldoorn 12:32 - 18 apr. 2020

11:44 - Handbalsters Voorwaarts geven eredivisie-plek op

De handbalsters van Voorwaarts uit Twello geven hun plek in de eredivisie op. De club heeft het al langere tijd moeilijk om de eredivisiebegroting rond te krijgen. De corona-crisis was de druppel.

Lees hier het hele verhaal

11:21 - GGD zoekt 'extra handen voor de zorg'

 GGD NOG@ggdnog Wij zoeken samen met andere zorgorganisaties in Apeldoorn e.o. extra handen voor de zorg. En daar kun jij bij helpen! Heb jij een zorgachtergrond en wil jij juist nu jouw kennis en kunde inzetten? Meld je dan aan bij https://t.co/zhGG1KBpDF #coronacrisis #extrahandenvoordezorg 08:17 - 18 apr. 2020 Andere Tweets van GGD NOG bekijken

11:16 - Atleten met aflopende dopingstraf kunnen naar Spelen 2021

Atleten van wie de schorsing vanwege doping dit jaar afloopt, kunnen in 2021 meedoen aan de uitgestelde Olympische Spelen. Ze hadden komende zomer eigenlijk moeten toekijken, maar profiteren nu van het uitstellen van de Spelen, zegt Brett Clothier, het hoofd van de integriteitsunit in de atletiek (AIU) tegen persbureau Reuters.

'De standaardstraf binnen de WADA-code voor doping is vier jaar', zegt Clothier. 'Dat is in lijn met de olympisch cyclus. Maar door het uitstellen van de Spelen hebben we nu te maken met een afwijking. Daar zullen sommige atleten van profiteren. Een ongelukkige situatie, maar zo is nu eenmaal het wettelijke kader. De schorsing geldt voor een bepaalde periode en niet voor bepaalde evenementen.'

11:00 - Appathon corona-apps van start

Ondanks kritiek die een aantal IT-experts heeft op de selectie corona-apps die nu meedingen naar de opdracht van de overheid, is de zogenoemde 'appathon' van start gegaan. Tijdens deze online-presentatie krijgen de zeven geselecteerde teams de kans hun ideeën te presenteren. De bedrijven en non-profitorganisaties met plannen om het bron-en contactonderzoek van de GGD makkelijker te maken, worden later op de dag bevraagd door een groep deskundigen.

10:19 - Lift -> Trap -> Buiten. Alternatieve avondvierdaagse

 

09:42 - De markt is in deze tijd geen uitje, zegt de gemeente Apeldoorn. 'Kom alléén'

 Gemeente Apeldoorn@gem_apeldoorn Iets nodig van de markt vandaag? Kom dan alléén. De markt is in deze tijd geen uitje meer, hoe graag we dat ook zouden willen. Alleen dan lukt het ons: 1,5 meter afstand houden van elkaar. Houd vol! #alleensamen krijgen we het #coronavirus onder controle 💪🏼 07:56 - 18 apr. 2020

09:40 - De Zutphense markten zijn 'anderhalvemetermarkten' geworden

 Gemeente Zutphen@gem_Zutphen De markten zijn 'anderhalvemetermarkten' geworden. Kramen staan verder uit elkaar en soms op een andere plek. We vragen jou: ✅ Kom zoveel mogelijk alleen ✅ Doe boodschappen gericht en snel ✅ Geef anderen de ruimte om ook veilig boodschappen te doen Dank voor je medewerking! 08:03 - 18 apr. 2020

09:33 - Het belangrijkste nieuws:

Zeker 412 personen uit Gelderland zijn overleden aan het coronavirus, 19 meer dan gisteren. Bekijk hier alle actuele cijfers.

Het aantal coronapatiënten op de intensive care daalt landelijk tot 1201. Dat zijn er 34 minder dan vrijdag. Donderdag stond de teller nog op 1258.

In heel het land kwamen er de afgelopen 24 uur 142 coronadoden bij.

Hoe is het met jou? Hoe zit je erbij? We zijn benieuwd naar je situatie. Stuur ons je foto's en video's via WhatsApp, of stuur ons een mailtje: omroep@gld.nl. Heb je een vraag over corona, stuur die dan naar corona@gld.nl.

09:12 - Stikstofafname door corona mogelijk bruikbaar voor vergunningen

Door de corona-crisis is er minder verkeer en minder uitstoot door de industrie. Dat zorgt voor positieve effecten op de stikstofuitstoot, mogelijk is dat bruikbaar voor tijdelijke vergunningen. Maar daar is veel juridische discussie over.

Lees hier het hele verhaal

09:07 - Omgekeerde wereld: gevangenen zien personeel Blueband-bajes nu als gevaar

De coronacrisis zorgt voor een omgekeerde wereld in de Penitentiaire Inrichting aan de Ingenieur Molsweg in Arnhem, beter bekend als de Blueband-bajes. 'De gedetineerden kijken nu naar het personeel als mogelijk gevaar', zegt directeur Toon Molleman in De Week van Gelderland.

Lees hier het hele verhaal

09:04 - Schouwburgbaas over 300 miljoen steun: 'Het rolt een andere kant op'

'Ik verwacht niet dat wij er iets aan hebben.' Dat zegt Charles Droste, directeur van Schouwburg Amphion in Doetinchem, over de 300 miljoen euro die het kabinet in deze coronatijd uittrekt voor de cultuursector. Volgens Droste komt daarvan helemaal niets terecht bij provinciale theaters en de vele zelfstandige artiesten. En dat zit hem behoorlijk dwars.

Lees hier het hele verhaal

08:59 - Nog onduidelijk of aardappeltelers geholpen zijn met overheidsgeld

Het is nog niet duidelijk of frietaardappeltelers uit de brand geholpen zijn met het geld dat minister Carola Schouten van Landbouw deze week toezegde. De hard getroffen frietteeltsector krijgt 50 miljoen euro om de onverwerkbare aardappelen, die nog in opslag liggen, op te kopen.

Volgens aardappelteler Van Gendt in Bemmel is de toegezegde 50 miljoen euro een 'steuntje in de rug', maar maakt het geld zeker niet alle verlies goed.

Lees hier het hele verhaal

08:14 - Docente maakt nummer voor studenten zonder examen

'Een hart onder de riem', noemt Machteld Staverman-Hoogakker het. Ze zong een nummer voor de laatstejaars studenten. Het is een cover van 17 miljoen mensen.

 

07:42 - Vechtpartij Arnhem: 'Blijf thuis'

Veel mensen op de been bij vechtpartij in Arnhem. Burgemeester Marcouch doet de oproep om thuis te blijven.

Lees hier het hele verhaal.