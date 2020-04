Volkstuintjes steeds populairder: 'Ik kan niet achter de geraniums zitten'

Want sociaal is het, weet Ben te Kamp uit Eerbeek. Hij is voorzitter van de Volkstuinenvereniging in Eerbeek. 'Zo in de middag komen steeds meer mensen naar hun tuintje', zegt te Kamp. 'Het is er nu ook de tijd voor. De groentes en fruit moeten de grond in.'

'Ik kan niet achter de geraniums zitten kijken naar wat de buurvrouw gaat doen', zegt een van de liefhebbers in Eerbeek. 'Tussen de middag zitten we hier, eten we een broodje. Een bakje koffie erbij', zegt een ander.

Bij de AVVN, de Algemene Vereniging voor Volkstuinders Nederland, zien ze de populariteit voor het samen tuinieren al enige tijd groeien. 'We zien wel een groeiende belangstelling voor volkstuinen en moestuinen', vertelt een woordvoerder. 'Of het nu in de coronacrisis nog meer toeneemt, dat zien we niet direct.'

''Gedachten even verzetten'

Maar één ding is zeker, weet volkstuinhouder Ben te Kamp: 'In alle negativiteit die je op zo'n dag over je heen krijgt is een volkstuin heerlijk om je gedachten even te verzetten.'

Te Kamp ziet die landelijke trend ook in Eerbeek tot uitdrukking komen. 'We hebben eigenlijk nog maar een stukje grond over. Veel gezinnen in het nieuwbouwgedeelte hebben een tuintje gehuurd.'