Alex woont in Duitsland, maar viert 100ste verjaardag noodgedwongen in Valburg

De verjaardag van de Duitser zorgde even voor veel vertier in de straat. 'We hebben 's ochtends met de buurt gezongen', vertelt buurman Bas den Ambtman. 'In de middag kwam een trompetist een klein concertje geven. Vrienden en familie konden op gepaste afstand meegenieten.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

40 jaar vrienden

De jarige Alex was eigenlijk helemaal niet van plan om zijn verjaardag in Valburg te vieren. Het zou een driedaags bezoek zijn aan een goede vriendin in Valburg, zegt Den Ambtman. Maar toen de coronamaatregelen verscherpt werden, is Alex bij buurvrouw Henny gebleven.

'Ze komen al veertig jaar bij elkaar. Alex en de man van de buurvrouw waren jachtvrienden. Nadat haar man een paar jaar geleden overleed, is het contact gebleven.'

Quarantaine

Als Alex nu teruggaat naar Duitsland moet hij twee weken in thuisquarantaine blijven. Dat zijn immers de regels bij onze oosterburen. 'Maar dat zag hij niet zitten, omdat familie daar niet voor hem kan zorgen', zegt Den Ambtman. 'Zolang de quarantaineregel geldt zal Alex denk ik hier blijven.'

Overigens kwam de inmiddels 100-jarige man vanuit op eigen gelegenheid vanuit het Duitse Witten naar Valburg, een afstand van meer dan 150 kilometer. Wanneer hij terugrijdt, is nog niet bekend.

Zie ook: