Hond kwijt na crash in beruchte Arnhemse tunnel

Het ongeluk gebeurde rond 19.00 uur in de tunnel dicht bij het centrum van de stad. De oorzaak is nog niet bekend. Of het hondje uit de auto werd geslingerd of na het ongeluk ervandoor is gegaan is niet bekend. Als iemand de donkerbruine Pomeriaan heeft gevonden wordt gevraagd om contact op te nemen met de Dierenambulance.

Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink

De bestuurder raakte niet gewond. Wel is hij meegenomen naar het politiebureau, meldt een correspondent. Waarom dat is, is nog niet duidelijk.

De tunnel was tijdelijk afgesloten.

Vaker raak

In de Arnhemse verkeerstunnel zijn de afgelopen vijf jaar meer dan 25 ongelukken gebeurd. Begin dit jaar plaatste de gemeente een sticker op het verkeersbord boven de tunnel om automobilisten te waarschuwen voor een 'gevaarlijke bocht'.

