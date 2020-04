Museum viert 125ste geboortedag Anton Pieck met draaiorgel

Het orgel was eerder te horen in Hattem, maar bracht nu wat extra gezelligheid op de dag dat Hattem 75 jaar is bevrijd. Het is tevens de dag voor de geboortedag van kunstenaar en tekenaar Anton Pieck (op 19 april).

Het orgel speelde oud-Hollandse liedjes bij zorg- en wooncentrum De Bongerd en appartementencomplexen Hof van Blom en Uilennest. Veel ouderen zwaaiden voor het raam of gingen spontaan mee dansen op hun balkon. Voor deze bijzondere gelegenheid werden Anton Pieck-gebakjes voor de verzorgingshuizen bezorgd door bakker Blom.

Virtueel museumbezoek

Het jaar 2020 staat in het teken van de 125ste geboortedag van Anton Pieck. Twee hele verdiepingen van het zijn opnieuw ingericht om de bezoeker mee te nemen door het werk én het leven van Anton Pieck.

Door de coronamaatregelen vanuit de overheid is het stil in het Anton Pieck Museum, maar achter de schermen wordt er nog met enthousiasme doorgewerkt om het museum in optimale staat te houden.

Het draaiorgel

Het Anton Pieck-draaiorgel is in 1986 gebouwd door de firma Jan van Eijk draaiorgels in Terwolde. Anton Pieck is bij het ontwerp betrokken geweest en heeft de bouwer toestemming gegeven om na het bouwen het orgel natuurgetrouw te beschilderen met prachtige Anton Pieck-tekeningen. Natuurlijk ontbreekt de tekening van het draaiorgel zelf ook niet.

Bij de doop van het orgel en de onthulling van de naam Anton Pieck-orgel zou Pieck zelf aanwezig zijn. Helaas werd hij door een griep geveld en nam zijn zoon Max deze taak van hem over. Anton Pieck was zeer trots op het draaiorgel dat zijn naam draagt.