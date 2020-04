'Versoepel coronaregels voor jongeren na 28 april', zegt Bruls

Bij de veiligheidsregio's is het een zorg 'hoe de jeugd nog langer meegenomen kan worden in de maatregelen', zegt de burgemeester van Nijmegen in WNL Op Zaterdag.

28 april

'Je moet voor jongeren wel wat versoepeling aanbrengen', is Bruls zijn stellige overtuiging. 'Het is gewoon niet reëel om na 28 april te verwachten dat ze nog weken of maanden niet naar school gaan én niet naar de sportclub én niet naar concerten. Met andere woorden: dan zitten ze alleen maar thuis en mogen ze alleen maar af en toe een ommetje lopen. Ik zie jongeren die zich heel goed gedragen, maar toch graag naar buiten gaan.'

Scholen open?

Het heropenen van de scholen na de meivakantie zou een optie kunnen zijn. 'Dat zou tegemoetkomen aan wat wij merken: dat de samenleving heel erg goed meedoet, maar het voor jongeren steeds moeilijker wordt om aan de regels te houden.'

Of de scholen echt weer opengaan, is aan het kabinet. 'Maar dat we na de meivakantie weer wat moeten gaan doen, dat is wel een veelgehoord geluid', zegt hij.

Komende dinsdag maakt het kabinet bekend in hoeverre de coronamaatregelen die tot en met 28 april van kracht zijn, worden verlengd.

