LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 16 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 16 april

21:44 - Daar in dat kleine café...

De familie van deze 86-jarige dame uit Huissen wilde haar graag verrassen voor haar verjaardag en regelde twee trompettisten. Die speelden vanavond om 19.00 uur Het Kleine Café aan de Haven voor haar in de straat. Dichtbij komen en de verjaardag 'echt' samen vieren was door alle coronamaatregelen niet mogelijk.

 

21:19 - Chrysanten noodgedwongen vernietigd

Chrysantenkweker Maurice van Turijl uit Nieuwaal moet zijn oogst vernietigen, want de markt is ingestort. Hij is liefst 80 procent van zijn omzet kwijt, vertelt hij.

20:18 - Speelgoed en kinderboeken bijeengebracht

Welzijnsorganisatie WelzijnPutten riep recent een ieder op boeken en speelgoed te komen brengen, speciaal voor gezinnen waar geen geld voorhanden is om speelgoed aan te schaffen. Met name kinderboeken waren heel welkom, benadrukte men. En dat heeft WelzijnPutten geweten, want ontzettend veel mensen namen de tijd hun zolder uit te kammen en al het overbodige speelgoed en oudere boeken langs te brengen.

 Welzijn Putten@welzijnputten We zijn overweldigd door de hoeveelheid speelgoed en boeken die de afgelopen week bij ons zijn ingeleverd! Als je hebt meegeholpen met de actie: hartelijk bedankt! Vanaf volgende week start het 2e deel van de actie: het blij maken van kinderen die een steuntje in de rug verdienen 18:10 - 16 apr. 2020 Andere Tweets van Welzijn Putten bekijken

20:02 - De kringloopwinkel verandert

Kringloopwinkel 2Switch aan de Westervoortsedijk in Arnhem is helemaal voorbereid op de 'anderhalvemetermaatschappij' die Nederland voorlopig zal blijven. De afgelopen drie weken is hard gewerkt om voldoende afstand tussen mensen te creëren in de winkel en fysieke barrières aan te brengen.

19:42 - Guy is weer terug in Elst

Guy Janssen uit Elst lag op de intensive care met het coronavirus en werd zelfs kunstmatig in slaap gehouden. Nu is hij weer thuis en vertelt hij hoe het met hem gaat.

17:29 - Doe niet aan groepsvorming!

De gemeenten in Gelderland kunnen het niet genoeg benadrukken: groepsvorming is echt nog uit den boze. Vorm je geen gezin of ben je geen huisgenoot van elkaar, blijf dan minstens anderhalve meter uit elkaars buurt.

 Gemeente Wijchen@GemWijchen Check! Kom niet met een groep bij elkaar. Dat doen we om elkaar en de mensen om ons heen niet te besmetten. Denk aan jezelf en de mensen in de zorg, aan opa en oma. 17:11 - 16 apr. 2020 Andere Tweets van Gemeente Wijchen bekijken

17:24 - Meer mensen dienen hulpaanvraag in voor voedsel

Armoedebestrijders zien vanwege de coronacrisis het aantal hulpaanvragen voor levensmiddelen flink toenemen. Dat concludeert Stichting Armoedefonds na een inventarisatie onder tientallen organisaties voor armoedebestrijding. De ondervraagden denken dat in de zomer het aantal mensen dat hulp nodig heeft nog verder zal toenemen, vanwege meer faillissementen.

17:23 - Dodental in Verenigde Staten loopt verder op

Het aantal doden als gevolg van een coronabesmetting in de Verenigde Staten loopt verder op. Het ANP stelt dat inmiddels 30.990 personen gestorven zijn. Nergens ter wereld is het dodental zo hoog.

17:15 - Voorlezen op afstand

Opa Gert Mulder uit Apeldoorn kan zijn kleinkinderen deze dagen niet zien, als gevolg van alle coronamaatregelen. Maar waar een wil is, is een weg: opa Mulder is begonnen met voorlezen op afstand.

Foto: Gert Mulder

17:07 - Pride Amsterdam gaat niet door

Het bestuur van de stichting Amsterdam Gay Pride heeft een streep gezet door de Pride 2020. Men acht het niet verantwoord en niet haalbaar om dit jaar een nieuwe editie te organiseren van het Pride-festival. Scheidend voorzitter Frits Huffnagel zegt ook dat het in de huidige 'anderhalvemetermaatschappij' niet mogelijk is een groots feest te laten doorgaan.

15:38 - Leer tekenen in zeven dagen

De coronacrisis brengt voor sommigen onverwacht veel vrije tijd met zich mee. Wie die tijd op creatieve wijze wil benutten, kan de Teken-7-Daagse volgen. André Bikker van de Schilderschool in Doesburg zette die op. Aanmelden voor de cursus kan via deze website. De kosten bedragen een vrijwillige donatie. Je kunt dus zelf bepalen wat je het waard vindt om goed te leren tekenen in een week tijd.

Foto: André Bikker

15:19 - Voetbalsupporters EK kunnen geld terugkrijgen

Foto: Pixabay

Supporters met een kaartje voor het EK voetbal kunnen hun geld terugkrijgen. Dat heeft de UEFA laten weten in een email naar alle tickethouders. De fans kunnen hun kaartje teruggeven en worden dan volledig gecompenseerd. Het EK is verplaatst naar volgend jaar zomer vanwege het coronavirus. De openingswedstrijd staat voor 11 juni uitgeschreven, de finale is op 11 juli. De UEFA onderzoekt of het EK in dezelfde twaalf speelsteden kan worden gehouden, met hetzelfde speelschema. De Johan Cruijff ArenA in Amsterdam wil de drie groepswedstrijden van het Nederlands elftal en een achtste finale graag weer toegewezen krijgen.

15:11 - Ook BOA mag zich laten testen

Politieagenten en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) die zijn bespuugd of in hun gezicht gehoest, mogen zich laten testen. Ze moeten dan wel klachten hebben die doen denken aan het coronavirus. Nu Nederland vaker gaat testen, komen ook agenten en BOA's in aanmerking, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. Die laatsten moeten nog wel even wachten tot dat is afgesproken met de GGD.

15:05 - De pubquiz in Ede gaat altijd door

Als de coronacrisis één ding duidelijk maakt, dan is het dat mensen bijzonder creatief worden in deze uitzonderlijke situatie. Zo ook Bart Siezen van Flannagans pub in Ede. Hij verzorgt al 15 jaar de wekelijkse pubquiz. Siezen laat zich niet tegenhouden: ook nu gaat die quiz door.



 

14:59 - Anderhalve meter afstand in de horeca: #hoedan?!

Deze zagen we op Twitter: presentatrice Nicolette van Dam die, in de brasserie in Amsterdam die ze runt met haar broer, laat zien hoe je op anderhalve meter afstand je gasten bedient.

 diedhein@Diedhein De 1,5m economie. #uitdagingen 13:54 - 16 apr. 2020 Andere Tweets van diedhein bekijken

 

 

14:55 - Digitaal kletsen met de politie van Arnhem-Noord

 Richard Buyl@R_Buyl Helaas is het spreekuur voor de wijkagenten in Presikhaaf nog steeds opgeschort. Vanavond 19:00-20:00 uur de primeur: digitaal spreekuur van de wijkagenten in Presikhaaf op instagram van politie Arnhem-Noord. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Tot straks. 14:27 - 16 apr. 2020 Andere Tweets van Richard Buyl bekijken

Voor de goede orde: de link van de politie op Instagram vind je hier.

14:49 - Nu 1068 Gelderse opnames in het ziekenhuis

In ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 21 nieuwe coronapatiënten uit Gelderland opgenomen. Het totaal aantal opnames in onze provincie staat nu op 1068. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. Het aantal vastgestelde besmettingen in Gelderland nam toe met 120 naar een totaal van 3583.

14:47 - En? Ga je eigenlijk ook op vakantie?

De communityredactie zocht vandaag uit hoe het verder moet met al die vakantieboekingen. Hilde van de redactie zette de peiling uiteen op Radio Gelderland bij Irene ten Voorde.

 

14:32 - Het oog wil ook wat

Wijkverpleegkundige Ramona van den Arend uit Bennekom denkt over alles na.

 Ramona@RamonavdArend Check altijd of je mondkapje matcht met je kleding 💁🏻‍♀️ #buurtzorg #kijkindewijk #mondkapje 09:48 - 16 apr. 2020 Andere Tweets van Ramona bekijken

14:17 - Oud papier voor niks bij de weg

De gemeente Rheden wacht nog tot de week van 20 april met het ophalen van oud papier. Dat heeft niet iedereen begrepen. Deze foto is gemaakt aan de Kerkallee in Velp.

14:09 - 181 overleden mensen aan corona

Het RIVM meldt dat sinds woensdag 181 mensen aan het coronavirus zijn overleden. Daarmee komt het aantal doden op 3.315. Er kwamen 182 ziekenhuisopnames bij, 9.309 patiënten zijn tot nu toe in een ziekenhuis opgenomen dan wel opgenomen geweest. 29.214 mensen zijn inmiddels positief op het virus (Covid-19) getest. Dat zijn er 1.061 meer dan een dag eerder.

13:58 - Agenten in Nigeria schieten mensen dood

In Nigeria hebben politieagenten tijdens het handhaven van de coronamaatregelen achttien mensen doodgeschoten. Dat zijn meer doden dan tot nu toe in het Afrikaanse land zijn gevallen door het virus zelf, aldus een nationale mensenrechtencommissie.

13:42 - Meer faillissementen

Foto: Wallpaperflare

Vorige week zijn meer bedrijven en eenmanszaken failliet verklaard dan in de voorgaande week. In totaal werd voor 94 ondernemingen faillissement uitgesproken. Dat zijn er 20 meer dan een week eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. In de week tot en met 10 april gingen 86 bedrijven met meerdere personeelsleden in dienst failliet, een stijging van 17 ten opzichte van een week eerder. In dezelfde periode werden 8 eenmansbedrijven failliet verklaard, 3 meer dan een week eerder.

13:33 - 'Corona is een sluipmoordenaar'

Volgens de branchevereniging voor zorgorganisaties ActiZ zijn de sterftecijfers in verzorgings- en verpleeghuizencijfers 'verschrikkelijk, maar helaas niet verrassend'. Een woordvoerder noemt de ziekte 'een sluipmoordenaar, die de meest kwetsbare mensen tot slachtoffers maakt'. Volgens ActiZ is het hoog nodig dat er meer beschermende middelen en tests komen voor de zorgverleners, hoewel men realistisch moet blijven. 'Er is sprake van schaarste, dus we moeten de middelen inzetten waar deze het hardst nodig zijn.'

13:25 - Je kunt binnenkort weer naar de kringloop

Kringloopketen 2Switch gaat binnenkort weer open na het treffen van maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

 

13:14 - Het aantal wekelijkse sterfgevallen in Gelderland

LocalFocus heeft een grafiek gemaakt van overlijdens in Gelderland. Het gaat om sterfgevallen per week vanaf het begin van 2020. Het betreft totaalcijfers, dus inclusief corona. Met een institutioneel huishouden worden bewoners bedoeld van bijvoorbeeld zorgcentra.

 

13:03 - 133 kilometer voor Sameena

Hardloopster Sameena van der Mijden uit Arnhem is binnen voor Serious Request. Tijdens haar 24-uursloop, waarmee ze aandacht vroeg voor het werk van het Rode Kruis tegen corona, legde ze 133 kilometer af.

 

13:00 - Nog lang geen groepsimmuniteit

Van zogeheten groepsimmuniteit tegen het coronavirus is in Nederland nog lang geen sprake. Uit een eerste onderzoek onder bloeddonoren blijkt dat zo'n 3 procent van de onderzochte bloedmonsters antilichamen tegen het virus bevat. 'Daarmee ben je er nog lang niet', bevestigt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

12:56 - Vijf Nijmegenaren overleden aan Covid-19

De afgelopen dagen zijn er weer vijf Nijmegenaren overleden als gevolg van het coronavirus (Covid-19). Burgemeester Bruls reageert: 'Ik wens hun families en naasten veel sterkte toe in deze tijd. Eens te meer blijkt dat we vastberaden moeten blijven in onze strijd tegen dit vreselijke virus.'

12:55 - Chrysanten weggooien om corona

Deze chrysantenkweker in Nieuwaal voelt de gevolgen van de crisis. Hij moet veel bloemen weggooien.

 annemieke schakelaar@AnneSchakelaar In de kas van chrysantenkweker Maurice van Tuijl in Nieuwaal zijn gevolgen van #corona te zien. Hij heeft heel veel bloemen moeten weggooien en kan geen nieuwe meer aanplanten, omdat de export grotendeels is stilgevallen. Is heel blij met de steun vanuit het kabinet.@OmroepGLD 12:45 - 16 apr. 2020 Andere Tweets van annemieke schakelaar bekijken

12:40 - Week van 30 maart dodelijkste week van 2020

In Gelderland zijn in week 14 (30 maart tot en met 5 april) 639 mensen overleden. Dit jaar stierven er in een week niet zoveel mensen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

12:30 - Wat is de houdbaarheid?

Als je gehamsterd hebt, wil je vast weten of de producten nog te eten zijn. Het Voedingscentrum legt uit.

12:26 - Al ruim 5 miljard euro naar ondernemers, zeggen de banken

Nederlandse banken hebben inmiddels zo'n 105.000 bedrijven bijgestaan in crisistijd, bovenop de maatregelen die door de overheid zijn genomen om de impact van het coronavirus het hoofd te bieden. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is met de hulp aan ondernemers tot nu toe 5,4 miljard euro gemoeid.

12:00 - Bijna 1 miljoen gevallen van corona in Europa

Het aantal coronagevallen in Europa is gestegen naar bijna een miljoen. Daarmee heeft het continent iets minder dan de helft van de gevallen wereldwijd, aldus Europees directeur Hans Kluge van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO). Inmiddels zijn meer dan 84.000 mensen in Europa aan het virus bezweken.

11:56 - De hele straat zingt

Dat de coronacrisis mensen dichter bij elkaar brengt, bleek woensdagavond in Nijmegen; Tientallen bewoners van de Nimrodstraat zongen allemaal vanuit hun eigen voortuin samen.



 

11:50 - Inreisverbod verlengd

 Koninklijke Marechaussee@Marechaussee Het inreisverbod voor niet-essentiële reizen is verlengd tot 15 mei 2020. https://t.co/KfX8lSVFCQ 11:28 - 16 apr. 2020 Andere Tweets van Koninklijke Marechaussee bekijken

11:45 - 'Opnieuw kijken naar mondkapjes'

Wanneer de coronamaatregelen worden afgebouwd, wordt het gebruik van mondkapjes door contactberoepen, zoals kappers, tandartsen en fysiotherapeuten, opnieuw bekeken. Directeur Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft wel tegenstander van mondkapjes in de publieke ruimte. Dat zegt hij in een bijpraatsessie in de Tweede Kamer over het coronavirus.

11:23 - Haal jij ook positieve dingen uit de coronacrisis?

Op Facebook willen we graag van je weten of er ook goede dingen aan de crisis zitten. Laat het ons weten!

 

11:20 - 'Maatregel in Noorden mogelijk versoepelen'

In Groningen, Friesland en Drenthe, waar veel minder mensen met het coronavirus zijn besmet dan elders, kunnen de coronamaatregelen mogelijk eerder worden versoepeld. De deskundigen die het kabinet adviseren over een uitweg uit de coronacrisis denken daarover na, zegt Jaap van Dissel van het RIVM.

10:59 - Een boodschap van de brandweer in Valburg

 brandweervalburg View Profile View More on Instagram brandweervalburg



Een boodschap van ons, voor iedereen in de zorg. 🧢 PETJE AF! 🧢



#samensterk♥️ #coronavirus😷 #brandweer #valburg #overbetuwe #blijfthuis Een boodschap van ons, voor iedereen in de zorg. 🧢 PETJE AF! 🧢#samensterk♥️ #staysafe🍀

10:23 - Marije (34) lag op de intensive care van St Jansdal in Harderwijk

 St Jansdal@stjansdal De 34-jarige Marije werd ziek en bleek besmet met het coronavirus. Ze ging steeds verder achteruit. Uiteindelijk moest ze worden opgenomen op de intensive care, waar ze acht dagen lag. Ze vertelt openhartig over haar ervaringen. https://t.co/IyKfXQHYOP 18:19 - 15 apr. 2020 Andere Tweets van St Jansdal bekijken

10:16 - 'Alle medewerkers in de zorg met klachten kunnen worden getest'

Foto: NOS

Sjaak de Gouw (landelijke GGD's) laat de Tweede Kamer weten dat sinds 6 april alle medewerkers in de zorg met corona-gerelateerde klachten op corona kunnen worden getest.

10:05 - Klein deel heeft al antistoffen tegen corona

Foto: archief Omroep Gelderland

Van Dissel: Ongeveer 3 procent van de Nederlanders heeft inmiddels antistoffen ontwikkeld tegen het coronavirus. 'Dat zijn er honderdduizenden', aldus de RIVM-baas. Een van de eerste Gelderse ex-patiënten was Paul tromp uit Beneden-Leeuwen.

09:58 - Sterfte verdubbeld, zeggen CBS en RIVM

Van 30 maart tot en met 5 april (week 14) was de sterfte bijna twee keer hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020, melden het RIVM en het CBS.

09:54 - 'Situatie op IC's pas medio mei weer normaal'

De druk op de IC's in de ziekenhuizen blijft voorlopig. Van Dissel verwacht dat de situatie van voor Covid-19 pas medio mei is bereikt.

09:50 - 'Sluiting verpleeghuizen had gunstig effect'

Het lijkt er volgens Van Dissel op dat de sluiting van verpleeghuizen voor bezoek een gunstig effect heeft op de besmettingen in de verpleeghuizen. 'Je zag eerst een stijging door de incubatietijd en daarna een daling van het aantal besmettingen.' Hij spreekt van 4.000 patiënten in 900 verpleeghuizen.

09:44 - Van Dissel legt uit

RIVM-baas Van Dissel zegt dat tot nu toe ruim 9.000 patiënten in een ziekenhuis zijn beland. Van hen kwamen bijna 1200 op de intensive care terecht. De drie noordelijke provincies kennen weinig ziekenhuisopnames. Het aantal ziekenhuisopnames, ook op de IC's, vlakt af. Van Dissel houdt rekening met veel meer sterftes (zie grafiek) dan normaal als gevolg van de coronacrisis. Die sterfte wijkt niet af van andere landen in Europa, zegt Van Dissel.

09:32 - Briefing RIVM aan Tweede Kamer

RIVM-directeur Jaap van Dissel (Centrum Infectieziekten) informeert vanochtend de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken. Ook Sjaak de Gouw (GGD), Ronnie van Diemen (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en Nienke Nieuwenhuizen (Verenso, specialisten ouderengeneeskunde) zijn bij het overleg aanwezig.

09:25 - Pas op voor phishing!

We doen door de coronacrisis veel zaken en betalingen vanuit huis. Criminelen weten dat.

 Fraudehelpdesk.nl@Fraudehelpdesk Doe jij ook veel meer online vanuit huis deze dagen? Internetcriminelen ook! Let goed op als je e-mails of andere berichten krijgt. https://t.co/OH64vEBj5C #eerstcheckendanklikken #coronaphishing 08:46 - 16 apr. 2020 Andere Tweets van Fraudehelpdesk.nl bekijken

09:18 - 'Begin nieuwe schooljaar eerder'

Als scholen ook na de meivakantie dichtblijven, moet het nieuwe schooljaar eerder beginnen om de opgelopen leerachterstanden in te halen, adviseert de Onderwijsraad aan minister Slob. Dat schrijft de NOS.

08:57 - Wat vind jij? Reageer op de vraag van vandaag

Vakantie is iets waar we weken, soms maanden naar uitkijken. Maar in deze coronatijden is niets zeker, dus ook niet of je al dan niet geplande vakantie wel door kan gaan dit jaar. Wat doe jij dit jaar met je vakantieplanning?

08:30 - 'Ondernemers sjoemelen met boekhouding'

Een deel van de ondernemers die niet in aanmerking komen voor de coronasteun van het kabinet sjoemelt met de boekhouding. Ze hopen zo alsnog een financiële compensatie te krijgen. Dat blijkt uit navraag van BNR bij onder meer fiscalisten en boekhouders. Het gaat om de zogenoemde NOW-regeling. Ondernemers krijgen dan maximaal 90 procent van de loonkosten terug. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten ze minimaal 20 procent omzetverlies hebben over een periode van drie maanden.

08:19 - 4,6 miljoen mensen zagen persconferentie

De persconferentie woensdagavond van premier Mark Rutte (links) en minister Hugo de Jonge is door zeker 4,6 miljoen mensen gezien. De meesten (3,34 miljoen) keken via NPO1 en 1,25 miljoen hadden afgestemd op RTL4. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. Foto: ANP

08:14 - Kunnen muggen corona overbrengen?

Kunnen muggen het coronavirus overbrengen? Nieke Hoitink legde de vraag voor aan insectendeskundige Sander Koenraadt van de Wageningen Universiteit. Lees het verhaal hier.

 

08:05 - Kevin treedt op voor oma

 

07:56 - Extra hulplijnen voor mensen met autisme

De Nederlandse Vereniging voor Autisme heeft extra telefoonlijnen van haar informatie- en advieslijn. Mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor of die vragen hebben over autisme, kunnen elke werkdag van 10.00 tot 14.00 uur bellen met tel. 030 – 22 99 800 (kies optie 3). 'Het onvoorspelbare van deze situatie rond corona is voor mensen met autisme extra moeilijk', weet vrijwilliger Marianne. 'We krijgen telefoontjes van mensen die zich angstig, gefrustreerd of eenzaam voelen. Maar we krijgen ook praktische vragen. Zo kunnen sommigen alleen boodschappen doen samen met een begeleider. Maar supermarkten laten nu maar één persoon per keer binnen. Samen zoeken we dan naar een oplossing.'

07:49 - Zalando gaat mondkapjes verkopen

Online kledingverkoper Zalando gaat mondkapjes van textiel verkopen. De opbrengst van de verkoop gaat naar een goed doel, meldt het Duitse bedrijf.

07:41 - Een hart onder de riem van dit kermisbedrijf

Kermisbedrijf Ockers in Wijchen heeft een attractie aangelicht en wenst iedereen heel veel sterkte in deze tijd. Eigen Foto.

07:36 - Eerste besmetting op Ameland

Op Ameland is voor het eerst een besmetting met het coronavirus geregistreerd. Dat meldt de burgemeester van het eiland vandaag in een verklaring. De GGD Fryslân heeft de besmetting bevestigd. De patiënt woont niet op het Waddeneiland, maar was er op bezoek bij een familielid. De besmette persoon in kwestie is dinsdag naar de wal gebracht en verblijft in het ziekenhuis. Ook op Terschelling en Texel is, al eerder, corona vastgesteld. Texel meldde ook een overlijden.

07:26 - Hoe is het nu in Heerde?

De gemeente Heerde is hard geraakt door het coronavirus. Enkele weken terug was er een enorme uitbraak, met vele zieken en doden tot gevolg. Maar, hoe is het er nu?



 

07:22 - 'Pas op met nieuwbouwhuis'

Vereniging Eigen Huis (VEH) waarschuwt kopers van nieuwbouwwoningen voor aannemers die verlangen dat de consument door de coronacrisis op voorhand akkoord gaat met mogelijk hogere nieuwbouwkosten en een overschrijding van de bouwtijd. De vereniging roept bouwers die dit betreft op om deze praktijken te staken en adviseert kopers om hier niet mee akkoord te gaan. De coronacrisis mag niet worden misbruikt om bij voorbaat prijzen te kunnen verhogen en contractuele termijnen te verlengen, zegt VEH.

07:08 - Sameena voorbij de honderd kilometer

Hardloopster Sameena van der Mijden uit Arnhem loopt 24 uur lang voor Serious Request om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Ze is inmiddels over de honderd kilometer. Haar actie, ook een steun voor haar eigen collega's in de zorg, kan worden gevolgd op Facebook.

 

Het Rode Kruis gaat voedselboxen uitdelen aan mensen die door de coronacrisis moeite hebben om rond te komen. De boxen worden gevuld met verse producten die boeren momenteel niet kunnen exporteren of afzetten via de horeca.