LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 15 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 15 april

22:42 - Een spelletje?

21:55 - Verdeling van 650 miljoen euro verduidelijkt

Het is iets duidelijker geworden hoe de 650 miljoen euro wordt verdeeld, die het kabinet uittrekt voor de agrarische sector. Van dat enorme bedrag is 600 miljoen euro beschikbaar voor de sierteelt en de voedingstuinbouw. Het restant, 50 miljoen euro, is gereserveerd voor tellers van fritesaardappelen. Door de sluiting van eet- en drinkgelegenheden kunnen telers een aanzienlijk deel van hun productie niet kwijt. De telers krijgen 40 procent van de gemiddelde marktwaarde tussen september vorig jaar en februari dit jaar, stelt minister Schouten.

21:38 - Ook agrarische sector kan op kabinetssteun rekenen

Niet alleen de cultuursector kan een financiële injectie tegemoet zien. Ook de agrarische sector kan rekenen op steun van het kabinet. Het ANP meldt dat er 650 miljoen euro wordt uitgetrokken om de sierteelt, bepaalde delen van de tuinbouw en de fritesaardappelsector te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Minister Carola Schouten van Landbouw heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

20:40 - Coronacolumn

De Graafschap-voorzitter Martin Mos zit al 35 dagen aaneengesloten in zijn stoel. Hij schrijft als tweede een column in coronatijden.

19:35 - 300 miljoen euro voor cultuursector

De Nederlandse regering trekt een bedrag van 300 miljoen euro uit om de cultuursector te ondersteunen gedurende de coronacrisis. Tal van culturele instellingen komen op dit moment in financiële nood, doordat de bezoekers wegblijven en de deuren gesloten zijn. Het ministerie van Onderwijs brengt woensdag naar buiten dat met de 300 miljoen euro onder meer subsidies worden verhoogd voor instellingen en festivals die door het Rijk worden bekostigd, maar ook voor private instellingen en organisatoren van festivals.

18:48 - België sluit zich aan bij Duitsland: géén evenementen

Net als Duitsland staat ook België geen grote evenementen toe tot 31 augustus van dit jaar. De maatregel wordt dus enkele maanden verlengd. Het jaarlijkse pop- en rockfestival Rock Werchter kan dus niet doorgaan, als één van vele voorbeelden. Sportliefhebbers kunnen een bezoek aan een wedstrijd in een stadion daarnaast op hun buik schrijven.

18:31 - Duitsland verlengt coronamaatregelen

Duitsland verlengt de strenge coronamaatregelen tot en met 3 mei. Bondskanselier Angela Merkel gaf woensdag aan dat pas daarna nagedacht kan worden over de heropening van scholen en kleine winkels. Ze voerde eerder op de dag overleg met de Duitse deelstaten. Eerder kwam al naar buiten dat grote evenementen tot 31 augustus verboden blijven.

18:30 - Belgische overheid: 'Draag mondkapjes'

De regering in België raadt het Belgische volk aan mondkapjes te dragen in situatie waarin mensen geen anderhalve meter afstand in acht kunnen nemen. België gaat om die reden ook de productie van mondkapjes opvoeren, zei premier Sophie Wilmès woensdag. 'Het dragen van stoffen mondmaskers zal een belangrijke rol gaan spelen bij de overgang naar een normale situatie', aldus Wilmès.

17:35 - 'Geen grote evenementen in Duitsland'

Ga je wel eens de grens over naar Duitsland voor een voetbalwedstrijd, concert of andere bijeenkomst? Het ziet ernaar uit dat zulke evenementen tot 31 augustus verboden blijven. De premiers van de deelstaten en bondskanselier Angela Merkel (CDU) hebben daar volgens het Duitse persbureau DPA woensdag overeenstemming over bereikt.

17:25 - Iemand een flesje handgel besteld?

In destilleerderij De Bronckhorst in Zelhem is de laatste weken nog harder gewerkt dan in 'gewone' tijden. Normaal gesproken maakt destilleerder Erik Legters whisky of jenever, nu heeft hij het hele bedrijfsproces omgegooid om handalcohol te maken.

Er ontstond door de coronacrisis immers een grote behoefte aan desinfectiemiddel en handgel. Inmiddels heeft Legters een respectabele hoeveelheid geproduceerd. 'We halen alles lokaal, ook de jerrycans.'

 

16:43 - Applaus voor Senn Peeneman

Senn Peeneman zet zich in voor een schonere omgeving in Maurik. Bedankt, Senn!

16:18 - Ouders: scholen moeten per 4 mei weer open

De helft van de ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd wil dat de basisscholen na de meivakantie de deuren weer openen. Op dit moment is dat ook het vooruitzicht, maar de vraag is of het kabinet nog besluit de schoolloze periode te verlengen tijdens de coronacrisis.

EenVandaag deed onderzoek onder ruim duizend ouders met een kind op de basisschool. Van hen denkt bijna de helft dat hun kind het niet zo fijn heeft thuis, nu school dicht is. Ruim een derde van de ouders die meewerkten aan het onderzoek wil de scholen langer gesloten houden.

16:15 - Wie vertelt Elline verhalen over de natuur?

Elline houdt enorm van de natuur en van dieren, maar is blind. Ze kan op dit moment niet naar buiten, maar zou zo graag van anderen horen hoe het er buiten uitziet en hoe de natuur zich manifesteert. Wie kan haar daarbij helpen?

16:01 - Digitaal vergaderen, mag dat?

De coronacrisis brengt veel hoofdbrekens met zich mee. Eén daarvan is een politieke kwestie: mag je nu wel of niet digitaal vergaderen als provincie? Het antwoord is nog niet zo makkelijk te geven.

15:59 - Daar is De Blauwe Tomaat weer

De bewoners van de Arnhemse wijk Geitenkamp konden 'm niet missen: de supermarkt op wielen met de bijzondere naam De Blauwe Tomaat. Door de verspreiding van het coronavirus stond de winkel enige tijd stil, maar inmiddels rijdt-ie weer. En daar zijn de mensen blij mee.

 

15:19 - 'Nog jaren afstand houden'

Uit een studie van een vooraanstaande groep Harvard-onderzoekers blijkt dat de kans groot is dat we nog jaren moeten leven in de anderhalvemetersamenleving. Mogelijk tot in 2025 moeten we rekening houden met corona-uitbraken, concluderen de wetenschappers op basis van verschillende scenario's.

15:18 - De cijfers

De cijfers op een rij in ons nieuwsartikel.

15:04 - Zing mee met mevrouw Ketelaar

 

15:03 - 16 Gelderse patiënten meer in ziekenhuizen

In ziekenhuizen zijn 1047 patiënten uit Gelderland opgenomen, dan wel opgenomen geweest. Dat zijn er 16 meer dan gisteren.

14:09 - Politie gebruikt 'spuugmasker' tegen verdachte

De politie in Zutphen heeft dinsdagavond een 'spuugmasker' opgezet bij een verdachte die richting agenten spuugde. 'Helemaal niet te doen als mensen zich zo gedragen', schrijft de politie op Instagram.

14:02 - Derde coronaverdachte in Arnhem: werk- en celstraf

De derde verdachte die woensdag voor de politierechter moest verschijnen wegens coronabedreigingen kreeg een werkstraf van 120 uur opgelegd. Verder kreeg hij 74 dagen gevangenisstraf opgelegd, waarvan 60 dagen voorwaardelijk. Alle straffen op een rij.

13:58 - 189 mensen aan corona overleden

Het RIVM meldt dat volgens de laatste cijfers 189 mensen aan het coronavirus zijn overleden. Voor zover bekend zijn nu 3.134 geteste patiënten gestorven. Het totaal aantal ziekenhuisopnames is met 188 toegenomen tot 9.127. Totaal 28.153 mensen zijn nu positief op Covid-19 getest, dat is een toename van 734 mensen.

De cijfers van de afgelopen dagen passen, volgens het RIVM, nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van COVID-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn.

13:41 - Vlag van liefde

De gemeente Nijmegen heeft een speciale vlag bevestigd aan de 71 meter hoge Stevenstoren. Op die manier wil de gemeente laten zien dat het meeleeft met iedereen die geraakt wordt door de coronacrisis.

13:16 - Voor Xavi, van Remko

De jeugdige Xavi vroeg aan Vitesse-keeper Remko Pasveer enkele tips om fit te blijven in coronatijd. Hij kreeg het volgende terug.

13:01 - Nauwelijks nog Nederlanders naar IC's in Duitsland

Nederlandse patiënten met corona worden nauwelijks meer overgeplaatst naar de intensive care in Duitsland. Dat meldt het hoofd van de IC's Diederik Gommers in een brief aan alle IC-artsen, die in handen is van Nieuwsuur.

12:47 - Weer naar school in Denemarken

Veel Deense kinderen konden woensdag voor het eerst in weken weer naar school of hun kinderdagverblijf. Daar gelden wel nieuwe regels vanwege de coronacrisis. De Deense regering liet de scholen op 12 maart sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregel wordt nu stapsgewijs versoepeld. Zo mogen kinderdagverblijven en basisscholen de deuren weer openen, maar zijn middelbare scholen nog wel dicht. Het lesgeven verloopt anders dan voor de crisis. Zo moeten bureaus in klassen minstens 2 meter van elkaar staan. Sommige scholen geven daarom buiten les.

12:43 - Ook veroordeling voor coronadreiger #2

De politierechter in Arnhem heeft een 46-jarige man twee maanden celstraf opgelegd. Hij wilde een winkelmedewerker bespugen. 'Ik spuug je in je bek en dan krijg je echt corona', zou de man hebben gezegd. Een ernstige bedreiging, vond de officier van justitie.

12:25 - Suez haalt weer oud papier op in gemeente Rheden

Door het coronavirus was de inzameling van papier in de gemeente Rheden tot nu toe niet mogelijk. Vanaf 20 april haalt Suez het oud papier weer op. De ophaaldagen en routes zijn echter tijdelijk gewijzigd. Wanneer is het inzamelen bij jou? Dat lees je hier.

12:15 - Heb jij al gestemd?

12:10 - Muziek in Twello voor ouderen

11:55 - Alleen samen bewegen in Beek (Montferland)

Op een aantal plekken in Beek (Montferland) gaan sociaal medewerkers van Welcom op 21 april inwoners van het dorp helpen meer te bewegen. Dit kan bij de voordeur, zegt Welcom, dus de anderhalve meter afstand is geen probleem. Iedereen in Beek kan meedoen. Het bewegingsmoment begint om 14.30 uur. Voor muziek als extra stimulans wordt gezorgd.

11:43 - 'Coronadreiger' veroordeeld

De eerste van drie rechtszittingen vandaag tegen 'coronadreigers' is achter de rug. Zes maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk voor een man van 38.

In Nijmegen klinkt vrijdag om 19.00 uur Al mot ik krupe. Althans, als het aan Jan Willem van Opstal ligt.

 

11:32 - Muziek in Twello

Bewoners van zorgcentrum St Martinushof in Twello worden tot 13.00 uur getrakteerd op een echte disco. Ook is er een ijscokar. Deze dames genieten onder een dekentje, want het is toch een beetje fris.

11:25 - ANWB en Consumentenbond hekelen vliegvoucher

Consumenten die een voucher krijgen omdat hun vlucht geannuleerd is vanwege de coronacrisis moeten betere voorwaarden krijgen. Dat schrijven de Consumentenbond en de ANWB in een brief aan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

Bij zowel de ANWB als de Consumentenbond stromen de klachten binnen over de vouchers, meldt woordvoerder Joyce Donat van de Consumentenbond. Zo zouden sommige aanbieders extra kosten inhouden op de voucher, reeds betaalde kosten voor bagage en stoelplaatsen niet terugbetalen. Ook is er volgens de ANWB en Consumentenbond weinig flexibiliteit om vliegtickets op een andere naam te zetten en weigeren aanbieders geld terug te betalen als consumenten goede redenen hebben om de voucher te weigeren.

11:05 - Slaat de verveling toe? Lees een boek

Het kwam in het liveblog al eens voorbij, de afhaalbieb van de bibliotheek in Arnhem. Op Radio Gelderland sprak Rob Kleijs deze woensdagmorgen met Annette Hylkema van de bibliotheek en hij vroeg:

Waarom een afhaalbieb?

 

10:32 - Geen rommelmarkt FC Winterswijk

De rommelmarkt van voetbalvereniging FC Winterswijk, jaarlijks goed voor duizenden bezoekers en een forse financiële injectie voor de clubkas, gaat dit jaar niet door als gevolg van de coronacrisis. De voorbereidingen voor de rommelmarkt, die op zaterdag 27 juni zou worden gehouden, zijn gestaakt en de ophaaldienst is gestopt met het ophalen van goederen. Volgend jaar juni wordt er weer een rommelmarkt gehouden op de parkeerplaats bij Sportpark Jaspers in Winterswijk.

10:28 - Duitse overheid: langer binnen blijven

Duitsland gaat burgers vragen tot 3 mei binnen te blijven en contact te beperken, meldt het persbureau DPA.

10:25 - Het belangrijkste nieuws:

In week 14 stierven twee keer zoveel mensen als normaal, melden RIVM en CBS.

Kan een mug het coronavirus overbrengen? Dit zegt een deskundige.

Dit zegt Momenteel zijn 3.315 mensen volgens officiële cijfers aan het coronavirus overleden, 29.214 mensen zijn tot nu toe positief op corona getest.

Gelderland telt 3.583 besmettingen, er zijn sinds woensdag 120 besmettingen bijgekomen. In Gelderse ziekenhuizen zijn 1068 patiënten opgenomen, dan wel opgenomen geweest. Dat zijn er 21 meer dan gisteren.

10:17 - Meer besmettingen in Rusland

Het aantal coronabesmettingen in Rusland neemt steeds sterker toe. De afgelopen 24 uur telden de gezondheidsautoriteiten 3388 nieuwe gevallen, een record. Het totaalaantal is nu bijna 25.000. Het aantal mensen dat aan de besmetting is bezweken, steeg met 28 naar 198, aldus de autoriteiten.

10:07 - Tips van de GGD

09:57 - Coronadreigers voor de rechter

De politierechter in Arnhem buigt zich vanaf 10.00 uur over drie coronadreigers.

09:48 - Markt in Wageningen weer groter

De markt in Wageningen wordt weer wat groter, twittert raadslid Jan Dijkstra.

 

09:40 - Nijmeegse festivaluitzendbureau vraagt faillissement aan

Eventure in Nijmegen gaat op de fles. Dat meldt 3voor12. Het bedrijf is een belangrijke leverancier van personeel op evenementen, van barmensen tot runners tot ticketscanners. Het bedrijf heeft zo’n zeven, acht mensen in dienst, maar wel 3.000 tot 4.000 zijn via Eventure jaarlijks betrokken bij festivals als Lowlands, Down The Rabbit Hole en Concert At Sea.

‘We zijn een bakker die geen brood mag verkopen’, zegt Rob Seveke, directeur van Eventure. ‘De winter moeten we altijd een beetje door zien te komen, op de reserves die we opbouwen in de zomer. Vanaf Paaspop gaan we er voor, vol gas tot september, oktober. Het zag er zo fantastisch uit dit jaar, maar alles is in een klap weg.’

09:33 - Drive through condoleance in Apeldoorn

Uitvaartverzorger Monuta komt met een 'drive through' voor condoleances in Apeldoorn. Vanuit de auto kunnen mensen hun laatste groet brengen aan de overledene en hun medeleven betuigen aan de naaste familie.

09:23 - Man die dreigde met corona voor de rechter

Ook vandaag is er weer snelrechtzitting tegen een 'coronadreiger'. Een vermeende winkeldief hoort vandaag in Arnhem welke straf hij krijgt voor het bedreigen van een caissière van Kruidvat in Arnhem. Hij zou in haar gezicht hebben gehoest en hebben geroepen dat hij corona heeft.

09:18 - Gemeente Bronckhorst denkt nu al aan Pinksteren

Pasen is nog maar net achter de rug, maar de gemeente Bronckhorst heeft het vizier al gericht op Pinksteren. Dit jaar valt Pinksteren op 31 mei en 1 juni.

09:12 - Vakbond wil bonus voor supermarktpersoneel

Voor de supermarkten zijn het gouden tijden. Volgens marktonderzoeker IRI was de omzet van ketens als Albert Heijn, Jumbo en Lidl tot nu toe dit jaar zo'n 11,4 miljard euro. Dat is bijna een miljard euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vakbond CNV vindt dat de vakkenvullers en caissières - van wie veel gevraagd wordt in deze coronatijd - snel een extraatje mogen krijgen. Bestuurder Jacqueline Twerda denkt aan 500 euro netto per persoon, los van de huidige of nieuwe cao. 'Werknemers in de supermarkt staan in de frontlinie, daar mag ook best wel iets voor terugkomen', zegt ze vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. Foto: ANP

08:54 - Wat vind jij: wel of geen uitverkoop?

Foto: ANP

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de uitverkoop tijdelijk verbieden. Dat moet kleine ondernemers beschermen tegen grote bedrijven die tijdens de coronacrisis nog wel open zijn en met prijzen stunten. Wat vind jij, een goed idee zo'n verbod?

08:49 - 'Hang de vlag voor je raam in de Achterhoek'

Weekbladen in de Achterhoek hebben deze week de vlag van de Achterhoek afgedrukt. Lezers worden opgeroepen de vlag voor het raam te hangen; #samensterk in de strijd tegen corona is het motto.

08:42 - Ook katten kijken naar elkaar om

Dineke van de Pol uit Ede houdt haar kat binnen in coronatijd. Dat belet dat poes van de buren niet om af en toe even te buurten.

08:18 - Debat zonder publiek (en dat steekt)

Door corona kunnen officiële vergaderingen van bijvoorbeeld gemeenten niet op de normale manier doorgaan. En als het gaat om gevoelige onderwerpen zoals zogenoemde aso-woningen in Nijmegen voelen bewoners zich buitenspel gezet. Klik hieronder voor een radiobijdrage van verslaggever Karel de Jong.

 

08:05 - Ruiten krabben? Niet als je thuis werkt

Wie genoodzaakt is om thuis te werken vanwege de coronacrisis, hoeft geen ruiten te krabben.

Foto: Omroep Gelderland

08:01 - Springtouw tegen verveling voor schooljeugd

'Touwtje springen is gezond, helpt tegen de verveling en is veilig want je blijft op afstand van elkaar'. Dat zegt Mark Debets van Sportbedrijf Arnhem. Met die gedachten delen Mark en zijn collega's tienduizend springtouwen uit aan tientallen basisscholen in Arnhem. Bij de actie hoort ook een uitdaging voor de kinderen.



 

07:54 - 'Coronaregels niet te doen voor samenlevende studenten'

Vier politieke partijen hebben kritiek op de huidige coronaregels. Die zijn voor samenlevende studenten onduidelijk en onhoudbaar, stellen Connect Wageningen, STIP Delft, Student & Starter Utrecht en Student & Stad Groningen. Foto: Omroep Gelderland

07:49 - 'Corona te zien op röntgenfoto'

Twee Nederlandse bedrijven hebben software ontwikkeld waarmee artsen op een röntgenfoto van longen kunnen zien of iemand corona heeft, meldt de NOS. Voor die software is wereldwijd veel belangstelling van ziekenhuizen, zegt Guido Geerts, ceo van de twee bedrijven Delft Imaging Systems en Thirona. De techniek is ontwikkeld om tuberculose te ontdekken in ontwikkelingslanden en is nu opnieuw getraind met beelden van longontstekingen om corona weer te geven.

07:42 - Trump stopt financiering WHO

President Trump heeft de financiering van de VS aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stopgezet. De Amerikaanse president heeft felle kritiek op het handelen van de WHO in de wereldwijde coronacrisis, meldt de NOS. De VS betaalt jaarlijks 400 tot 500 miljoen dollar aan de organisatie. De Amerikaanse president ligt in eigen land onder vuur vanwege zijn crisisaanpak. De hoofdkritiek is dat hij de ernst van de uitbraak aanvankelijk heeft gebagatelliseerd, terwijl de VS nu het land met de meeste besmettingen en overleden coronapatiënten is.

07:15 - 24 uur rennen tegen corona

Sameena van der Mijden uit Arnhem gaat vanaf 12.00 uur 24 uur hardlopen om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Daarmee worden mensen in de zorg ondersteund die hard nodig zijn de coronacrisis het hoofd te bieden. En een etmaal hardlopen is Sameena niet vreemd.

 

07:02 - Weer zendmast in de fik

Bij een zendmast in Spijkenisse heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed. Dat meldt een woordvoerder van de brandweer. Al dertien keer eerder hadden onbekenden de afgelopen weken brand gesticht in zendmasten op tien verschillende plaatsen.

De eerste zendmast die in brand werd gezet was er één in Beesd, in de gemeente West Betuwe. Lees hier meer.

Mogelijk heeft de brandstichting te maken met protest van sommigen tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders vrezen dat de straling van antennes slecht zijn voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat overigens geen enkel bewijs. Ook zou door sommigen worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.

06:55 - Ministers overleggen

De meest betrokken ministers komen woensdag aan het eind van de middag weer bijeen om te overleggen over de coronacrisis op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er worden geen nieuwe maatregelen verwacht.