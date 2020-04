LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 14 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 14 april

21:47 - Sill (4) breekt zijn arm op de trampoline, maar zijn moeder durft de dokter niet te bellen

Nog altijd durft niet iedereen met klachten die niets met corona te maken hebben, de huisarts te bellen. Gerlinda Schutte uit Doornspijk was één van hen, maar is achteraf blij dat ze alsnog met haar zoontje naar de dokter ging.

21:17 - 'Slim horloge kan corona voorspellen'

Terwijl allerlei deskundigen zich nu buigen over het ontwikkelen van een corona-app, start een Nijmeegse hoogleraar dinsdag al met onderzoek om met een slim horloge corona vroegtijdig op te sporen. Professor Bas Bloem van de Nijmeegse Radboud Universiteit doet al drie jaar bij parkinsonpatiënten onderzoek met een slim horloge. Dat zet hij nu ook in voor corona-onderzoek.

20:49 - 'Het gaat een beetje beter, maar ik durf dat bijna niet te zeggen'

Afdelingshoofd Antonie Bergers is voorzichtig, maar het gaat een beetje beter in het ziekenhuis. Dat betekent niet dat iedereen weer de straat op kan, zegt ze in deze coronavlog.

 

20:09 - Leen Looijen geeft zijn zoon (12) thuis les

Vijf prominenten uit de Gelderse sportwereld verzorgen vanaf vandaag een column voor Omroep Gelderland. Ze doen dat in het licht van de veranderde samenleving waarin we nu leven. NEC-icoon Leen Looijen trapt af.

19:21 - Even geen uitverkoop?

Tot 1 juli mogen winkels geen uitverkoop houden, vindt de Tweede Kamer. Door stuntprijzen te verbieden hopen de regeringspartijen en hun medestanders kleine winkeliers, die door de coronacrisis vaak zwaar getroffen zijn, te beschermen.

Als grote ketens de komende weken gaan stunten om toch nog wat klanten te trekken, kan dat de nekslag zijn voor kleine ondernemers, vreest een Kamermeerderheid. Zij hebben het de laatste jaren vaak toch al moeilijk met de concurrentie van webwinkels en hebben geen grote reserves.

Ook webshops mogen hun waar tot de zomer niet in de uitverkoop doen, vindt de Kamer. Het kabinet zou nu werk van een verbod moeten maken.

17:54 - Testen thuiszorg en verpleeghuis: te weinig, moeizaam en traag

Het testbeleid in de wijkverpleging en in de verpleeghuizen komt maar moeizaam van de grond. Het algemene beeld uit de vele meldingen van verpleegkundigen en verzorgenden: er zijn te weinig tests, het duurt lang voor een aanvraag daadwerkelijk tot een test leidt, en het kost personeel grote moeite en soms overredingskracht om zich te kunnen laten testen. Dat stelt beroepsgroep Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) met 105.000 leden.

Bovendien blijven er tekorten aan mondmaskers, schorten en andere beschermende middelen. Veel zorgmedewerkers voelen zich daardoor een potentiële 'superverspreider' van het virus - onder kwetsbare patiënten, maar ook onder collega's en de eigen familie thuis.

Vorige week kondigde het kabinet aan dat er veel meer en uitgebreider zou worden getest. In de praktijk merken verpleegkundigen en verzorgenden in met name de verpleeghuizen daar echter nog bar weinig van, aldus de V&VN.

17:49 - Kaartje van de burgemeester

Alle bewoners en medewerkers van de verzorgingstehuizen in de gemeente Overbetuwe hebben een kaartje gekregen van de burgemeester. Daarmee wil Patricia Hoytink-Roubos hen bedanken en laten weten dat aan ze wordt gedacht.

 Patricia Hoytink-Roubos@BurgmOverbetuwe Vandaag hebben we als attentie kaarten bezorgd bij alle verzorgingstehuizen in @Gem_Overbetuwe Voor de bewoners en voor de medewerkers & vrijwilligers, om te laten weten dat we in deze moeilijke tijd aan ze denken 💐 16:48 - 14 apr. 2020 Andere Tweets van Patricia Hoytink-Roubos bekijken

17:32 - Kelner Koen vermaakt de allerkleinsten

Partycentrum & Pannenkoekenhuys 't Noorden uit Aalten zit voorlopig grotendeels dicht door het coronavirus. Kelner Koen zet zijn energie nu in om de allerkleinsten te vermaken, samen met zanger Mitch Lodewick.

 

17:12 - Duitse buren willen scholen weer openen

In de aan onze provincie grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen moeten de scholen na de paasvakantie geleidelijk weer opengaan. Dat is het vaste doel, aldus het ministerie van Onderwijs.

Het streven van de deelstaat volgt op een advies van Duitse wetenschappers om stap voor stap weer alle scholen te openen. De deskundigen willen dat eerst de jongere leerlingen weer naar school kunnen. Voor de oudere scholieren en studenten blijft er voorlopig nog onderwijs op afstand. In de Bondsrepubliek is onderwijs een bevoegdheid van de deelstaten, maar er is wel een grote wens om de heropening van scholen op elkaar af te stemmen.

De Duitse regering en de zestien deelstaten buigen zich woensdag over het advies en kijken hoe het verder moet.

17:05 - 'Groep jongeren in Nijmegen houdt zich niet aan coronaregels'

De meeste mensen houden zich goed aan de regel om niet met meer dan drie mensen bij elkaar te komen en om anderhalve meter afstand te houden. Maar er is ook een groep jongeren die zich onttrekt aan de regels. 'Zij spatten uiteen zodra ze handhavers in het vizier krijgen', aldus burgemeester Bruls in een brief aan de gemeenteraad.

16:28 - Onderzoek na corona-uitbraak in gloednieuw verzorgingstehuis

ZZG zorggroep uit Groesbeek laat onafhankelijk onderzoek doen naar wat er is gebeurd in woonzorgcentrum Mookerhof. Dit verzorgingstehuis in Mook werd geëvacueerd, omdat veel medewerkers ziek zijn door een grote uitbraak van het coronavirus.

16:10 - Aantal coronapatiënten op intensive care daalt verder

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met 35 gedaald naar 1303. Op maandag waren het er 1338. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag bekend.

Van de Nederlandse coronapatiënten op de ic liggen er 1248 in Nederland. Dat zijn er 35 minder dan maandag (1283). 55 patiënten liggen in Duitsland, evenveel als maandag. De afgelopen 24 uur hoefden slechts negen mensen te worden verplaatst tussen de regio's.

Het aantal mensen op ic's is in het paasweekeinde met 88 gedaald.

15:41 - Wethouder met corona in het ziekenhuis

Wethouder Ben Engberts van de gemeente Oldebroek is positief getest op het coronavirus. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Dat laat de gemeente dinsdag weten.

De wethouder van SGP heeft onder meer de onderwerpen planologie, ruimtelijke ordening en bedrijfsvoering onder zich.

14:56 - 26 nieuwe Gelderse coronapatiënten in het ziekenhuis

Onze provincie telde de afgelopen 24 uur 26 nieuwe ziekenhuisopnames vanwege corona. Het totaal aantal Gelderse opnames staat nu op 1031. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Het aantal bekende besmettingen in Gelderland nam toe met 115 stuks naar een totaal van 3344.

14:43 - Het regent complimenten in onze provincie

 Gem. Neder-Betuwe@GemNeder_Betuwe Complimenten! Afgelopen dagen bleven we grotendeels thuis en bij de frisse neus hielden we anderhalve meter afstand. Houd vol! 14:37 - 14 apr. 2020 Andere Tweets van Gem. Neder-Betuwe bekijken

 

 gemeente Tiel@gemTiel Wat deden jullie het goed dit weekend, complimenten! Afgelopen dagen bleven we grotendeels thuis. En bij het halen van een frisse neus hielden we netjes 1,5 meter afstand. Dit lukt ons de komende tijd ook wel, toch? Houd vol! #houvol #blijfthuis #alleensamen 14:37 - 14 apr. 2020 Andere Tweets van gemeente Tiel bekijken

 Gemeente Epe@GemeenteEpe Burgemeester Tom Horn: “Het afgelopen #paasweekend was spannend: zouden we ons houden aan de corona-maatregelen? Het antwoord: ja! Het bleef rustig in #gemeenteEpe, want we bleven vooral thuis. Daarvoor geef ik ons een grote pluim. Laten we vooral zo volhouden. #Samentegencorona” 14:06 - 14 apr. 2020 Andere Tweets van Gemeente Epe bekijken

13:59 - Het belangrijkste nieuws:

Vandaag staan in Arnhem drie personen terecht voor de politierechter die door spugen of hoesten gedreigd hebben met coronabesmetting.

Wethouder Ben Engberts van de gemeente Oldebroek is met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis.

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar een grote corona-uitbraak in een verzorgingstehuis van de Groesbeekse zorggroep ZZG.

In onze provincie zijn 3.344 personen besmet en 1031 mensen in het ziekenhuis opgenomen (geweest) met het coronavirus.

Op deze pagina is te zien hoe het virus zich in onze provincie verspreidt.

13:58 - Aantal doden stijgt met 122, opnames nemen toe tot 8.939

Het aantal personen dat in Nederland is overleden als gevolg van corona, is sinds maandag met 122 gestegen tot 2.945. Dat meldt het RIVM dinsdag in de nieuwste cijfers. Het aantal mensen dat in een ziekenhuis ligt of lag, steeg met 210 tot 8.939 patiënten.

In totaal telt ons land nu 27.419 bevestigde gevallen van corona. Dat zijn er 868 meer dan maandag.

Het RIVM zegt meldt het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Niet elke mogelijke besmetting leidt namelijk tot een test.

13:38 - Onderwijsbond: 'Opdeling van klassen kan bijna niet na heropening'

Het is nog niet duidelijk wanneer het onderwijs weer kan beginnen. Toch waarschuwt onderwijsbond AOb dat scholen niet zomaar weer open kunnen. Zo is het heel moeilijk om 1,5 meter afstand te houden op basisscholen, middelbare scholen en roc's.

Misschien moeten klassen worden opgedeeld, maar volgens AOb-voorzitter Eugenie Stolk 'kan een opdeling van één klas naar drie of vier groepen fysiek bijna niet'. De bond wil dat scholen pas opengaan als alle risico's zijn onderzocht.

13:12 - Viel jou die blauwe lucht ook zo op?

We hebben een paar zeer mooie dagen achter de rug, met diepblauwe luchten. En nee, dat is volgens het KNMI géén toeval.

 KNMI@KNMI Wat is de lucht blauw de laatste tijd! We zien een minimum aan #vliegtuigstrepen. Minder vliegverkeer geeft minder bewolking die door het vliegverkeer ontstaat. Maar dat is niet het enige reden waardoor de lucht zo blauw is. https://t.co/uVNJv4N44d #klimaatbericht 12:50 - 14 apr. 2020 Andere Tweets van KNMI bekijken

13:00 - Doe mee aan een virtueel koor!

De leden van Elstars MuziekTheater in Tiel hebben een virtueel koor gevormd. Maar ze willen méér. En dus roepen ze zangers en koren in Tiel en omgeving uit om mee te doen en een video in te sturen. Het doel is een virtueel koor dat nog veel groter is. Kijk voor meer informatie op de site van Gelderland helpt.

Hieronder zie en hoor je een voorproefje van het virtuele koor.



Virtueel EMT Aan de Amsterdamse grachten from Hans van Bergen on Vimeo.



11:36 - Action in Arnhem-Zuid weer open na maatregelen

De winkel van budgetketen Action in Arnhem-Zuid moest zondag op last van burgemeester Ahmed Marcouch de deuren sluiten. De vestiging had onvoldoende maatregelen genomen tegen het coronavirus.

Maandagochtend om 08.30 ging de winkel toch weer open. Het maximale aantal klanten is er teruggebracht en pijlen op de vloer moeten ervoor zorgen dat klanten voldoende afstand houden, meldt het bedrijf.

11:12 - 'Geen huurverhoging per 1 juli'

GroenLinks, SP en PvdA vinden dat de huurverhoging per 1 juli niet moet doorgaan. Wettelijk gezien mogen verhuurders op die datum de huur van woningen met maximaal vastgelegde percentages verhogen. Veel huurders van woningen kampen door de coronacrisis echter met financiële problemen.

Eerder kwam het kabinet al met verschillende maatregelen om huurders te beschermen. Zo worden tijdens de crisis geen huisuitzettingen gedaan en kunnen tijdelijke huurcontracten worden verlengd.

11:02 -

Hoe houd je kinderen in beweging in deze coronatijd? Touwtje springen, bedacht het sportbedrijf van de gemeente Arnhem!

 

10:31 - Fietsen rollen weer van de band in Dieren

In Dieren is fietsenfabrikant Gazelle na drie weken weer begonnen met de productie van fietsen. Die lag stil door de corona-uitbraak. In de fabriek zijn maatregelen genomen die moeten garanderen dat medewerkers voldoende afstand kunnen houden van elkaar.

Meer over Gazelle in Dieren lees je hier.

09:36 - 'Huiskamerconcerten' voor donateurs in Eibergen

Een gitarist en zanger op een houten bankje met kussens erop, met een filmcamera voor zijn neus. Dat is het tafereel in het openluchttheater in Eibergen. Het theater komt donateurs in deze coronatijd tegemoet door huiskamerconcerten naar het openluchttheater te halen en te filmen. De concertjes zijn vervolgens te zien en te luisteren via internet.

Bekijk het volledige verhaal hier.

09:00 - Wat vind jij: de coronacrisis maakt me eenzamer

We leven al dik een maand in een 'anderhalvemetersamenleving', zitten thuis en proberen sociale contacten te mijden. Nu het coronavirus het sociale leven heeft platgelegd, ligt eenzaamheid op de loer. Wat vind jij: maakt de coronacrisis jou eenzamer?

Geef je mening op onze site!

07:57 - 'Schaal reguliere zorg weer op'

Verschillende partijen in de zorg roepen op om de reguliere zorg op te schalen. Dit moet voorkomen dat er een stuwmeer aan uitgestelde zorg ontstaat, zei Fenna Heyning, directeur van de Samenwerkende Topklinische OpleidingsZiekenhuizen (STZ) in het NOS Radio 1 Journaal.

Veel afspraken en operaties zijn vanwege de uitbraak van het coronavirus in de afgelopen weken afgezegd en uitgesteld. Volgens Heyning gaan operaties die niet kunnen wachten gewoon door, maar neemt vooral de minder urgente zorg af. Een deel van de bezoekers blijft weg op verzoek van het ziekenhuis, maar ook angst speelt een rol. 'Het is een dubbele boodschap', zei Heyning. Ze benadrukt dat mensen die wel klachten hebben, vooral moeten komen. 'Er zitten doktoren om hen op te vangen.'

07:35 - Wetenschappers waarschuwen voor apps

Een groep van zestig wetenschappers uit in een brief aan het kabinet zorgen over de inzet van apps bij de bestrijding van het coronavirus. 'Het gebruik van de apps mag onze fundamentele rechten en vrijheden niet aantasten', stellen zij in de brief.

Zorgminister Hugo de Jonge kondigde vorige week aan dat het kabinet onderzoekt hoe nieuwe technologie het testbeleid omtrent het coronavirus kan ondersteunen. Een van de twee apps die het kabinet wil inzetten geeft een seintje als iemand in de buurt is geweest van een met corona besmet persoon. Die wordt dan opgeroepen uit voorzorg thuis te blijven en via een tweede app contact te houden met een dokter. Deze apps kunnen daardoor het contactonderzoek van de GGD's overnemen.

De wetenschappers noemen de inzet van apps 'zeer ingrijpend' en waarschuwen voor 'toekomstig gebruik van vergelijkbare invasieve technologieën'.

07:15 - Het belangrijkste nieuws: