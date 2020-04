Iedereen op de skeelers: comeback door corona

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Zo is het skeeleren bezig aan een enorme opkomst. 'Ik moet toch wel een beetje fit blijven in deze coronatijd en ik vind het perfect om dat op deze manier te doen,' zegt Monica Lozekoot, terwijl ze haar skeelers onderbindt. Ze is samen met Tessa Peelen sinds drie weken geregeld te vinden in park Lingezegen bij Elst. Een ideale plek om te skeeleren vanwege de mooie gladde en kilometerslange fietspaden die door het park zijn aangelegd.

De sportschool zit nu dicht

Overal in het park zie je mensen skeeleren. Een teken dat deze kleine sport ineens geweldig aan populariteit gewonnen heeft. 'Ik vind het heerlijk om actief buiten te zijn,' zegt Tessa Peelen. 'En je moet nu toch wel creatief zijn nu je niet in de sportschool kunt sporten.' Monica vult haar hoofd knikkend aan: 'Je moet creatief zijn. Ik vind fietsen heel erg leuk en skeeleren. Dus dat zijn de twee dingen die ik nu veel buiten doe.'

Ook Maarten Hein uit Elden merkt dat de vraag naar skeelers en skates enorm is toegenomen. Zijn schaats- en skeelershop is vanwege corona gesloten. Je kunt nog wel bestellen in zijn webshop en op afspraak langskomen, en hij heeft het heel druk. 'Het skeeleren was een beetje naar beneden aan het gaan', zegt Hein. 'Maar nu heeft dat gelukkig weer een opleving.' Hij merkt dat aan de verkoop. 'Jazeker heel sterk, zelfs. Er wordt veel verkocht: skates en skeelers.'

Samen op anderhalve meter afstand

De aantrekkingskracht van het skeeleren zit hem volgens Tessa Peelen in de combinatie van gezond bewegen en gezelligheid: 'Mijn vriendin die skeelerde eigenlijk elke zomer. Die had ze toevallig nog in de kast liggen, dus ik dacht laat ik het eens proberen. En het beviel me eigenlijk wel. Je kunt toch samen iets doen op anderhalve meter afstand. Zo heb je toch nog andere mensen om je heen. Dus het is wel leuk om op die manier bezig te zijn.'