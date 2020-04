Boer Daan uit Elst raakt 700 ton aan frietaardappels niet kwijt

'Dit is een financiële strop voor ons bedrijf', vertelt Daan. Hij maakt de deur naar zijn aardappelloods open. Binnen ligt het helemaal vol. 'De schade is een kleine 100.000 euro. Dat doet wel pijn. Dat zet de investeringsplannen voor de komende jaren wel stil.'

De boer uit Elst krijgt wel hulp van de overheid. 'Die dragen zo'n 40 procent van de waarde nu bij.' Normaal krijgt hij zo'n 18 cent per kilo voor zijn frietaardappelen. Nu is dat 5 cent.'

Toch denkt Daan niet dat hij er failliet door gaat. 'De landbouw is van origine een vrij conservatieve sector. We houden altijd rekening met slechte jaren.' In 2018 had de boer namelijk nog een heel goed jaar. 'Maar dit doet wel erg pijn.'

Wat er nu met de aardappels gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Of ze worden veevoer, of ze gaan naar een biovergistingsinstallatie of ze eindigen op zijn eigen land.

