Corona eist 19 nieuwe slachtoffers in Gelderland, 16 patiënten naar het ziekenhuis

Het aantal inwoners van Gelderland dat is overleden aan het coronavirus is opgelopen tot 412. Dat zijn er 19 meer dan het RIVM gisteren meldde.

Bekijk hoeveel mensen er in jouw gemeente overleden aan corona. De tekst gaat daaronder verder.

Het werkelijke aantal slachtoffers van het virus ligt hoger. Het is namelijk niet altijd bekend of iemand corona heeft, omdat niet iedereen in Nederland op het coronavirus getest wordt. Ook is het niet altijd bekend waar een patiënt woont.

Het aantal Gelderse ziekenhuisopnames steeg met 16 patiënten tot 1111 opnames. Het aantal erkende besmettingen in onze provincie staat nu op 3907, 161 meer dan vrijdag.

Bekijk hoeveel mensen uit jouw gemeente met corona in het ziekenhuis zijn opgenomen. De tekst gaat daaronder verder.

142 nieuwe coronadoden

In heel ons land steeg het dodental met 142 naar 3601 overleden personen aan corona. Het aantal ziekenhuisopnames staat nu op 9.594, 129 meer dan een dag eerder werden gemeld. Daarbij is één persoon onder de 20 jaar overleden aan het virus, er was sprake van onderliggend lijden.

Het aantal Nederlanders dat besmet is of is geweest met het coronavirus groeide met 1.140 naar 31.589. Ook hier ligt het werkelijke aantal hoger, omdat niet iedereen met klachten wordt getest.

Zie ook: Ons liveblog over het coronavirus