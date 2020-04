'Een hele dikke joekel', wandelaar filmt bever in Park Lingezegen

Marion wandelt al jaren in het park tussen Arnhem en Nijmegen maar zag nog nooit een bever. Ze bedacht zich geen moment en filmde het dier. Nietsvermoedend zwom de bever een stukje door het water om iets verderop weer het land op te gaan. 'Het was echt een hele dikke joekel', zegt ze over het dier.

Bekijk hier de beelden. De tekst gaat verder na de video:

Het gaat goed met de bever

Met de bever gaat het goed in Nederland en onze provincie, zegt natuurverslaggever Laurens Tijink. Afgelopen jaren zijn bevers meerdere keren gespot in de omgeving van Arnhem. Ook leven ze al jaren in de Bemmelse polder.

En ook volgens fractievoorzitter Leo de Groot (Partij voor de Dieren) komen bevers alweer een tijdje voor in Nederland na te zijn 'uitgestorven'. 'Er komen er steeds meer. In de omgeving Arnhem zitten ze al een tijdje', weet de Groot. 'Maar altijd leuk om ze te zien.'

De Zoogdiervereniging verwacht dat de populatie nog wel even blijft groeien en dat het dus ook vaker zal voorkomen dat de dieren zich vestigen op plekken waar wij dat als mensen soms ongewenst vinden. Als alle voor de bever geschikte leefgebieden vol zijn, kan dat op termijn betekenen dat de beschermde bevers moeten worden afgeschoten.

De provincie Gelderland heeft in februari 2019 besloten dat afschieten in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Tot nu toe is dit volgens de provincie nog niet gebeurd.

Zie ook: Kenners ruiken aan 'bevergeil' voor onderzoek