Nijmeegse voorbeeldbuurt krijgt eigen warmtenet

Nijmegen introduceert als eerste Nederlandse gemeente duurzame warmtelevering op wijkniveau. De primeur is voor de wijk Hengstdal waar een buurt-warmtepomp komt om 400 tot 800 woningen te verwarmen. De wijk geldt daarmee als voorbeeld voor andere Nijmeegse wijken om te kijken wat per buurt de beste oplossing is. In Denemarken is verwarming op wijkniveau al heel gebruikelijk.

Vrijdagmiddag ondertekenden de gemeente, Duurzaam Hengstdal, netwerkbedrijf Alliander en woningcorporatie Woonwaarts een akkoord over het nieuwe initiatief.

Alternatief voor aardgas

Ze onderzoeken of het makkelijker en goedkoper wordt wanneer een buurt samen eigenaar wordt van een Buurt Energie Systeem. Wethouder Harriët Tiemens: ‘Er wordt gekeken naar wat er nodig is om er voor te zorgen dat het een betaalbaar alternatief voor aardgas wordt en hoe je dit systeem technisch optimaal inricht gezien de wensen en behoeften van de buurt.’

Volgens Pallas Agterberg van Alliander kan het lastig zijn om in gebieden met bestaande bouw een warmtenet neer te leggen. Het Buurt Energie Systeem kan helpen om ook daar een betaalbaar alternatief mogelijk te maken. Agterberg: 'Met de lokaal opgedane kennis kan dan ook gekeken worden onder welke voorwaarden het Buurt Energie Systeem een goede oplossing kan zijn voor andere wijken in Nederland.'

Bij stoken

De techniek bestaat uit een buurt-warmtepomp en een kleinschalig warmtenet dat tussen de 400 en 800 woningen van warmte voorziet. De initiatiefnemers starten in Hengstdal met een hybride oplossing. Dat wil zeggen dat er nog een hulpketel is die tijdens koudere dagen en hoge pieken in de warmtevraag bij kan springen.

Het systeem kan worden uitgebreid en langzaam nog duurzamer worden gemaakt door het aansluiten van andere duurzame warmtebronnen in de omgeving, zoals bijvoorbeeld restwarmte van fabrieken, geothermie of groen gas. Daardoor wordt het minder duur en hoeft niet alles tegelijk.

Vertrouwde luxe van CV

Het Buurt Energie Systeem kent voor bewoners verschillende voordelen: de aanpassingen aan bestaande woningen zijn minimaal. De warmtepomp kan water leveren van een relatief hoge temperatuur. Dat betekent dat bewoners in hun woning de vertrouwde luxe van een CV-ketel ervaren.

Uitgangspunt is dat buurtbewoners samen eigenaar kunnen zijn van de warmtevoorziening in hun wijk. Het idee is dat elke buurt zijn eigen coöperatie heeft, waarvan je lid kan worden. Doordat je lid wordt heb je direct inzicht in de kosten en invloed op alle beslissingen over eventuele aanpassing of uitbreiding van het Buurt Energie Systeem.