'Ja maar meneer ik doe ook maar mijn werk'; boek over bureaucratie

Bekijk hier waarom Jac. Splinter het boekt maakte:

Dat het boek niet op ludieke wijze gepresenteerd kon worden aan een lange rij wachtende mensen vanwege de coronaregels, is iets dat de samensteller van het boek uiterst goed begrijpt. Maar de ironie wil dat dit boek juist gaat over regels en formaliteiten die hij niet goed begrijpt.

Kastje naar de muur

Directe aanleiding was de aanvraag voor een inloopdouche voor een vriend waarvoor Splinter mantelzorger was. Hij werd een half jaar lang van het kastje naar de muur gestuurd en werd daarover op een gegeven moment zo kwaad dat hij een persoonlijk gesprek eiste bij toenmalig wethouder Bert Frings van Nijmegen. Splinter: 'Toen was het in een kwartier geregeld.'

Toen hij aankondigde over zulk soort bureaucratisch gedrag een boek te gaan schrijven kwamen mensen van alle kanten met hun eigen voorbeelden van ‘tegenwerking door ambtenaren.’ Jac. Splinter: 'Ik heb zelfs een groot deel van mijn eigen ervaringen weer moeten schrappen omdat ze erg overlapten met voorbeelden van anderen.'

'Niet verzuren'

Toch is het geen zuur boek geworden, zo vertelt Splinter vrijdagmiddag vanuit de Nijmeegse Thiemeloods waar de presentatie live wordt uitgezonden via internet. 'Je moet het luchtig houden om niet te verzuren.' Daarom is de vormgeving van het boek ontleend aan de vakantie-doe-boeken die Splinter nog zo goed kent vanuit zijn jeugd. Inclusief kleurplaten en plaatjes met zoek-de-verschillen.

Wie denkt dat alles na dit boek wel is gezegd over bureaucratisch gedrag heeft met mis. Volgens Splinter is er nog voldoende stof voor een tweede boek. Hij raadt lezers die zelf tegen de muren van de ambtenarij op lopen, dan ook aan om het boek onder de arm mee te nemen naar het gemeentehuis. Splinter lachend: 'Dreig ze maar dat ze in het volgende boek terecht komen.'