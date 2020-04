LIVEBLOG | Extra controles op Posbank

In Rheden blijft de zorg voor het publiek op de Posbank, ook met het mooie wer. Daarom wordt er extra gesurveilleerd. In de Betuwe blijven de bloesemroutes dicht.

vrijdag 17 april

21:41 - De coronacolumn van Bart Voskamp

Tal van prominenten uit de Gelderse sport schrijven de komende tijd een column voor Omroep Gelderland. In aflevering vier vertelt voormalig profwielrenner Bart Voskamp uit Zetten wat hem bezighoudt. 'De Tour wacht op niemand. Zo ondervond ik dat in 1994 al tijdens mijn eerste Ronde van Frankrijk.'

Lees de column hier.

Bart Voskamp in zijn tuin in Zetten (eigen foto)

20:47 - Verdrietig bericht uit West Betuwe

Een trieste update van de burgemeester van West Betuwe, waar volgens de laatste cijfers van het RIVM elf inwoners aan corona zijn overleden.

20:43 - GGD opent nieuwe corona-teststraat in Harderwijk

De GGD opent volgende week een nieuwe corona-teststraat in Harderwijk, waar vijftig testen per dag kunnen worden gedaan. Sinds de opening van de teststraten zijn er in anderhalve week tijd in Vaassen, Zelhem en Nijmegen in totaal zo'n 1500 zorgmedewerkers getest op het coronavirus.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Omroep Gelderland

20:00 - Corona dreigt uitvaart gitarist Will Theunissen te verpesten

Will Theunissen (65) stond als gitarist mede aan de basis van de Frank Boeijen Groep. De geboren Nijmegenaar is ongeneeslijk ziek en heeft zijn uitvaart tot in de puntjes geregeld. Maar de coronacrisis lijkt zelfs zijn laatste wensen te verpesten. 'Ja, dat is echt een drama.'

Lees hier het hele verhaal.

19:49 - IKEA in Duiven gaat weer open

IKEA is van plan de deuren van zijn winkels in Nederland op 28 april weer te openen. Dat betekent onder meer dat de vestiging in Duiven opengaat.

Foto: Google Maps

19:39 - Helft Nederlanders ziet corona-app wel zitten

Bijna de helft (47 procent) van de Nederlanders is voorstander van het gebruik van een corona-app van de overheid. Onderzoeksbureau MarketResponse deed onderzoek onder 500 Nederlanders. Een kwart van de ondervraagden ziet niets in dergelijke apps en is tegenstander. Zeven op de tien deelnemers zegt dat privacy van ondergeschikt belang is, of in ieder geval tijdelijk. Van deze groep zegt een deel het helemaal geen probleem te vinden, een ander deel vindt de inbreuk op de privacy een onprettig idee, maar is toch bereid het recht op privacy op dit front op te geven.

Zie ook: Privacydeskundige bezorgd om corona-apps: 'Ik word er niet heel vrolijk van'

18:39 - Bloesemroutes blijven dicht

De West Betuwe staat in bloei, maar ga vooral niet kijken hoe het eruit ziet. Een aantal wegen is namelijk te smal om elkaar veilig te passeren, meldt de gemeente West Betuwe. Het gaat om wegen in Heukelum, Acquoy, Rhenoy, Rumpt en Beesd.

Die waren afgelopen Pasen al dicht en dat blijft zo elke zaterdag en zondag tussen 8.00 en 20.00 uur, in ieder geval tot juni. De gemeente plaatst hekken en borden op deze bloesemroutes. Boa's en politie treden waar nodig handhavend op.

18:30 - Wereldwijd aantal doden coronavirus boven 150.000

Het wereldwijde aantal doden door het nieuwe coronavirus is gestegen tot boven de 150.000. Dat blijkt uit een telling van de website Worldometer. De meeste slachtoffers zijn gevallen in de Verenigde Staten, waar zeker 35.000 mensen aan Covid-19 zijn overleden.

Worldometer is een website die veel gegevens biedt over bijvoorbeeld bevolkingsgroei en wordt onderhouden door Amerikaanse onderzoekers.

18:17 - Surveilleren op de Posbank

Burgemeester Carol van Eert van Rheden is tevreden over het verloop van afgelopen paasweekend, maar roept mensen op om zich aan de coronamaatregelen te blijven houden. Ook als het komend weekend weer mooi weer is. Politie, boa’s en Natuurmonumenten zullen volgens de gemeente ook aankomende dagen weer surveilleren in de natuurgebieden van nationaal park Veluwezoom en dus ook op en rond de Posbank. 'Mocht er een niet wenselijke situaties ontstaan dan kan het gebied snel afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer', klinkt het.

Extra handhaving op de Posbank. Foto: Omroep Gelderland

18:10 - Meer intercity's, maar alleen voor noodzakelijke reizen

De NS gaat iets meer treinen inzetten. Maar die blijven alleen bedoeld voor zorgmedewerkers, vakkenvullers en anderen die echt noodzakelijk met de trein moeten reizen en die geen andere manier hebben om te reizen. 'Voor anderen geldt nog steeds: blijf thuis, de trein is even geen uitje', aldus de NS.

De aangepaste dienstregeling gaat op woensdag 29 april in. Op elk station waar normaal intercity's stoppen, stopt nu minstens een keer per uur een intercity. De NS noemt het een 'versteviging van de speciale basisdienstregeling' en benadrukt dat het geen terugkeer is van een normale dienstregeling.

18:09 - De coronamaatregelen hebben grote impact op hoe we ons voelen

De maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen hebben grote invloed op hoe we ons voelen. Dat blijkt uit onderzoek dat Kieskompas uitvoerde in opdracht van de provincie Gelderland. Met name voor zzp'ers, praktisch geschoolden en jongeren hebben de maatregelen grote gevolgen. En die laatste groep is opvallend.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Pixabay

17:18 - Verlopen rijbewijs langer geldig

Rijbewijzen die in de periode vanaf 16 maart zijn verlopen, blijven geldig tot 1 juni. Met die maatregel wil het kabinet voorkomen dat mensen in de problemen komen nu de mogelijkheden om het rijbewijs te verlengen door alle coronamaatregelen beperkt zijn. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

De maatregel geldt voor mensen die een rijbewijs hebben met een geldigheid van tien jaar. Ook rijbewijzen die eens in de vijf jaar verlengd moeten worden, bijvoorbeeld van beroepschauffeurs of mensen met een lichte medische beperking, vallen onder de tijdelijke regeling. Die geldt overigens alleen voor het rijden binnen Nederland.

Mensen die eens in de drie jaar of zelfs jaarlijks moeten verlengen, omdat zij wegens hun leeftijd of aandoening regelmatig door een arts moeten worden beoordeeld, komen niet in aanmerking. Daarvoor is gekozen met het oog op de verkeersveiligheid.

17:15 - Topdrukte voor pakketbezorgers

Pakketbezorgers hebben het door de coronacrisis extra druk. Doordat winkels dicht zijn gegaan, wordt er veel meer online besteld. Ook bij het pakkettensorteercentrum van PostNL in Elst is het alle hens aan dek.

 

16:56 - Arnhem krijgt een eigen mondmaskerfabriek

In Arnhem komt een fabriek waar mondmaskers worden geproduceerd die bestemd zijn voor de zorg. Mensen met een vluchtelingenachtergrond gaan de maskers maken, meldt de gemeente vrijdag.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: ANP

16:16 - Nog 1235 coronapatiënten op de ic

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care blijft dalen. Het zijn er nu 1235, dus 23 minder dan donderdag. Daarvan liggen 1183 mensen in Nederland en 52 in Duitsland. Dat heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vrijdag bekendgemaakt. Slechts zes mensen hoefden te worden verplaatst naar andere regio's.

Het aantal ic-patiënten gaat in een gestaag tempo omlaag, maar de daling versnelt nog niet, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Volgens Kuipers komen elke dag twintig nieuwe patiënten op de intensive care, terwijl er dagelijks veertig mensen de ic verlaten.

16:16 - Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang uiterlijk juli vergoed

Ouders die de kinderopvang gewoon door blijven betalen, krijgen hun eigen bijdrage in de zomer al gecompenseerd. De vergoeding moet in juni, uiterlijk juli worden betaald, laten de ministeries van Sociale Zaken en Financiën weten.

Het ministerie had ouders van jonge kinderen gevraagd de kinderopvang te blijven betalen, ook nu alleen ouders met vitale beroepen hun kinderen naar de opvang mogen brengen. Zo blijven de organisaties overeind en kunnen de kinderen weer terugkeren naar hun vertrouwde plekje op de opvang als deze weer open mag. 'Met deze mooie regeling ondersteunen we de kinderopvangsector en houden we deze belangrijke voorziening voor Nederland ook in deze moeilijke tijd op de been', zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen).

15:52 - Heerderstrand en Strand Nulde blijven gesloten

Het Heerderstrand en Strand Nulde blijven gesloten zolang de noodverordening van kracht is. Dat laat de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vrijdag weten. Daartoe ie besloten op verzoek van de burgemeesters van de gemeenten Heerde en Putten. 'Het is geen vakantietijd, het is crisistijd. We hebben nog steeds iedereen in Nederland nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hou vol! We moeten dit samen doen!', zegt voorzitter Ton Heerts van de Veiligheidsregio.

Strand Nulde. Foto: Persbureau Heitink

15:42 - Sauna van gelekte beelden naakte handbaldames failliet

Geen 25-jarig jubileum, maar een faillissement voor Sauna & Beauty Oase in Nederasselt. De coronacrisis was de nekslag. De sauna kwam in 2018 in het nieuws toen beelden vanuit de kleedkamers op een pornosite verschenen.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Pixabay

15:13 - Het belangrijkste nieuws:

Gaat de Nijmeegse Vierdaagse nog door? Burgemeesters uit het land roepen op om alle evenementen deze zomer te schrappen.

In Arnhem komt een mondmaskerfabriek, waar mensen met een vluchtelingenachtergrond komen te werken.

Zeker 393 personen uit Gelderland zijn overleden aan het coronavirus, 19 meer dan gisteren. Bekijk hier alle actuele cijfers.

In heel het land kwamen er de afgelopen 24 uur 114 coronadoden bij.

15:08 - Burgemeesters willen verbod op alle zomerse evenementen

Alle evenementen die gepland staan voor komende zomer moeten worden afgelast. Daar dringen burgemeesters van verschillende grote steden op aan bij het kabinet, zo bevestigt minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie vrijdag.

Als er daadwerkelijk een afgelasting komt voor alle grote evenementen, gaat er ook een streep door de Nijmeegse Vierdaagse. Tot nu toe zei de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls dat hij de Vierdaagse nog niet afgelast.

Foto: Omroep Gelderland

14:50 - Aantal doden en zieken door corona in Gelderland gestegen

Het aantal inwoners van Gelderland dat is overleden aan het coronavirus is opgelopen tot 393. Dat zijn er 19 meer dan het RIVM donderdag meldde. Het aantal Gelderse ziekenhuisopnames steeg met 27 tot 1095. Het aantal erkende besmettingen in onze provincie staat nu op 3746, 163 meer dan donderdag. Bekijk hier een kaart met alle cijfers

Foto: ANP

14:37 - 144 nieuwe coronadoden

Er zijn in totaal 3.459 Nederlanders overleden aan het heersende coronavirus. Dat zijn 144 meer dan na de laatste update van gisteren. Ook het aantal besmettingen is gestegen: er zijn 1.235 besmettingen bijkomen. In totaal komt het aantal bewezen besmettiggen op 30.449 . Dat zijn de nieuwste cijfers van het RIVM.

In totaal zijn 9.465 mensen in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest. 156 meer dan gisteren. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dat komt omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt.

De Gelderse cijfers volgen snel.

13:52 - Wat leuk! Een bloemetje voor alle 75-jarigen!

Tachtig medewerkers en de wethouders van de gemeente Apeldoorn overhandigen vandaag tulpen aan inwoners die dit jaar 75 worden. Apeldoorn is vandaag 75 jaar geleden bevrijd. Het uitreiken van de ruikers gebeurde in verband met corona op gepaste afstand.

Foto: Gemeente Apeldoorn

13:44 - 'Overheid moet burgers in deze tijd beter informeren'

De huidige veranderingen en aanpassingen in het dagelijks leven zijn niet voor iedereen goed te volgen. De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zegt dat te merken en hij vraagt staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken daar beter op te letten. Er is onduidelijkheid over over de bereikbaarheid van de overheid en de aangepaste dienstverlening. Ook bestaat soms onduidelijkheid waar welke maatregelen gelden en kan de communicatie van (lokale) overheidsorganisaties beter.

13:00 - 10 corona-bekeuringen in Putten

In Putten zijn 10 boetes uitgedeeld omdat mensen zich niet aan de corona-regels hielden. Dat staat in een brief van de burgemeester aan de gemeenteraad. Afgelopen weekend werden er 7 bekeuringen uitgedeeld. Dat was deels voor het betreden van verboden terrein, deels voor het onvoldoende houden van afstand.

12:54 - Burgemeester Nunspeet: 'Vlag uit voor 75 jaar bevrijding nu niet gepast'

Dit weekend is het 75 jaar geleden dat Nunspeet is bevrijd door de Canadezen. Vijf inktzwarte jaren van bezetting maakten plaats voor vrijheid. Veel gemeenten roepen op de vlaggen uit te hangen om nog samen de bevrijding te vieren, maar de burgemeester van Nunspeet vindt dat niet gepast.

'Al 55 mensen in onze Nunspeetse samenleving zijn bezweken aan het virus', stelt hij in open brief. 'Veel gezinnen zijn in rouw, hebben verdriet, hebben zorgen. Daar komt een oproep van de lokale overheid om de vlag uit te steken anders binnen dan bij degenen die niet getroffen zijn. Hoe dan ook, volg uw hart. Vlaggen mag; maar als gemeente roepen we u er niet toe op.'

11:53 - Het belangrijkste nieuws:

Er zijn in totaal 3.459 Nederlanders overleden aan het heersende coronavirus. Dat zijn 144 meer dan gisteren bekend was.

Minimaal 374 personen uit Gelderland zijn overleden aan het coronavirus, 3.583 Gelderlanders zijn besmet en 1068 patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Het Radboudumc onderzoekt of een vaccin tegen tuberculose werkt tegen corona. Er wordt nu onderzoek gedaan onder 60-plussers.

De vrouwen-supportersvereniging van NEC heeft per ongeluk het brandalarm laten afgaan tijdens een ondersteuningsactie voor de club.

11:47 - Gelderland telt 374 coronadoden

Het coronavirus heeft in Gelderland 374 dodelijke slachtoffers geëist. Dat blijkt uit cijfers van de GGD. De gemeenten Heerde, Oldebroek, Nunspeet en de Neder-Betuwe zijn relatief gezien het hardst geraakt. Bekijk hieronder hoeveel mensen er in jouw gemeente zijn overleden aan het coronavirus en lees hier de uitleg.

 

11:39 - UWV-artsen: oordeel zonder echt spreekuur vaak niet mogelijk

Het is voor de verzekeringsartsen van het UWV vaak niet mogelijk om hun cliënten te beoordelen zonder ze persoonlijk te ontmoeten. Om coronabesmetting te voorkomen moeten ze zich nu behelpen met formulieren en de telefoon. Maar zo kunnen er meestal geen goede besluiten over de arbeidsongeschiktheidsuitkering worden genomen, zegt voorzitter Wim van Pelt van de vakorganisatie van verzekeringsartsen bij UWW.

Foto: Omroep Gelderland

11:34 - Online Koningsspelen op 24 april

De Landelijke Koningsspelen in 2020 gaan niet door vanwege de coronacrisis. Maar de organisatoren komen met een alternatief: een online Koningsspelen om volop in beweging te blijven. Denk aan zumba-dans, stoepkrijten, bootcampen. Kinderen kunnen er individueel, thuis en met behulp van video’s aan meedoen.

Op vrijdag 24 april klokslag 09.00 uur start een gezamenlijke warming-up. Deze wordt uitgezonden door Omroep Gelderland. Vervolgens is er per gemeente een programma waar kinderen via Facebook en/of YouTube individueel aan mee kunnen doen.

Foto: Gelderse Sport Federatie

10:02 - 'Lockdown Coffee' om lokale horeca te ondersteunen

Koffieleveranciers zijn een actie gestart om de horeca tegemoet te komen. De actie gaat als volgt: tijdens de coronacrisis koopt de klant koffie voor thuis en ondersteunt daarmee een horecaonderneming naar keuze. Van iedere bestelde doos capsules of zak espressobonen gaat vijf euro rechtstreeks naar een door de klant gekozen horecagelegenheid.

De steunactie is een initiatief van koffieleveranciers Manetti, Tribes Coffee en Redbeans. 'Geloof me, wij verdienen hier niets aan', zegt Peter van der Linden van Redbeans. 'De horeca door deze crisis heen helpen, dat is ons doel.' De Lockdown Coffee is te bestellen via lockdowncoffee.nl.

Foto: Pixabay

09:40 - Corona-check-app nu ook voor ouderen

Vanaf vandaag kunnen ook senioren en mantelzorgers gebruik maken van de OLVG coronacheck app. Via seniorenorganisatie KBO-PCOB kunnen ouderen en mantelzorgers met gezondheidsklachten hun symptomen bijhouden, waaronder temperatuur en hoestbuien.

Het systeem analyseert de gegevens en stuurt verdachte gevallen door naar een medisch team van het dichtstbijzijnde ziekenhuis dat meedoet. De app wordt al veel gebruikt, maar voor ouderen kan het gebruik lastig zijn. Daarom gaat KBO-PCOB nu helpen. In Nijmegen en omstreken is deze app al een groot succes.

Foto: CWZ.

09:29 - Vrouwen NEC laten per ongeluk brandalarm afgaan

De vrouwen-supportersvereniging van NEC heeft per ongeluk het brandalarm laten afgaan tijdens een ondersteuningsactie voor de club. Vermoedelijk zijn er rookbommen gebruikt, op een foto is veel rook te zien. 'Gelukkig hebben we alles opgelost met NEC', stelt vereniging Femina Batavorum op Facebook. 'Dit is natuurlijk nooit onze bedoeling geweest.' Lees hier meer.

Foto: Femina Batavorum op Facebook

08:52 - 'Massale uitstroom Poolse en Bulgaarse bouwvakkers blijft uit'

Een massale uitstroom van buitenlandse bouwvakkers als gevolg van de corona-uitbraak, blijft vooralsnog uit. Dat stelt het het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Het vertrek van bijvoorbeeld Polen, Roemenen en Bulgaren was de afgelopen weken beperkt.

Van de 170 ondervraagde bedrijven met personeel zag zo'n 10 procent het aantal arbeidskrachten van over de grens teruglopen. Daarnaast merkte ongeveer 20 procent van de 170 ondervraagde zzp'ers dat er de laatste tijd minder buitenlanders aan de slag zijn op de bouwplaats.

Toen in Nederland de eerste coronamaatregelen werden doorgevoerd, waren er nog veel geluiden dat buitenlandse arbeidskrachten massaal zouden terugkeren naar hun land van herkomst. In de bouw lijkt hiervan nog geen sprake, concludeert het EIB nu op basis van een enquête.

Foto: Pxhere

08:35 - Subsidie voor 'sociale initiatieven': tot 10.000 euro per activiteit

De provincie Gelderland heeft geld vrijgemaakt voor activiteiten die 'de sociale verbinding' bevorderen in deze coronatijd. Het gaat dan bijvoorbeeld om een concert buiten de muren van een zorginstelling. Stichtingen, verenigingen en groepen van drie of meer inwoners kunnen tot 10.000 euro subsidie aanvragen. De activiteiten moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo mag de uitvoering niet gericht zijn op het maken van winst of op persoonlijk belang.

Muziek voor bewoners Walstede in Tiel. Foto: Omroep Gelderland

07:56 - Radboudumc test bestaand vaccin onder 60-plussers

Kan een vaccin tegen tuberculose de kans op een infectie met het coronavirus verkleinen of de ernst van de symptomen verminderen? Dat onderzoekt het UMC Utrecht samen met het Radboudumc. Het eerste onderzoek hierover was het effect bij zorgmedewerkers. Het tweede start nu naar het effect bij zestigplussers. Er kunnen 1600 ouderen deelnemen aan het onderzoek. Lees hier het hele verhaal.

Foto: ANP

07:40 - Netflix helpt Nederlandse filmmakers met 1 miljoen euro

Zo'n vijftig Nederlandse film- en tv-producties zijn vanwege het coronavirus stilgelegd of gecanceld. Het Nederlands Filmfonds en streamingdienst Netflix gaat de branche nu steunen. Ze lanceren een steunfonds voor Nederlandse film- en tv-producties die door de coronacrisis acuut in de problemen zijn gekomen. Netflix heeft een bedrag van 1 miljoen euro ter beschikking gesteld.

07:25 - Het belangrijkste nieuws:

Het Radboudumc onderzoekt of een vaccin tegen tuberculose werkt tegen corona. Er wordt nu onderzoek gedaan onder 60-plussers.

Volgens het RIVM zijn tot nu toe 3.315 mensen aan het coronavirus overleden, 29.214 mensen zijn positief getest.

Gelderland telt 3.583 besmettingen, er zijn sinds woensdag 120 besmettingen bijgekomen. In Gelderse ziekenhuizen zijn 1068 patiënten opgenomen of opgenomen geweest.

07:17 - Verbod op evenementen tot 1 september?

Een verbod op evenementen tot 1 september, dat plan circuleert in politiek Den Haag meldt RTL Nieuws. Evenementenorganisaties zouden hebben aangedrongen op duidelijkheid. 'Liever slecht nieuws dan geen nieuws', heeft een ingewijde gezegd.

Volgende week besluit het kabinet of er extra maatregelen nodig zijn en/of dat de huidige maatregelen vanwege de coronacrisis versoepeld worden. Op dit moment zijn alle evenementen tot 1 juni verboden.

Foto ter illustratie: Omroep Gelderland