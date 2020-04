Mike Snoei weet het zeker: 'De Graafschap gaat promoveren'

Vijf weken is hij niet voor de camera's verschenen. Ook het uithangbord van De Graafschap zit vooral 'opgesloten' thuis. Bij de gastvrije aankomst in zijn fraaie huis in Didam valt daarom direct de flinke baard op waarmee Snoei tegenwoordig door het nieuwe leven gaat.

'Ik heb geen zin om me te scheren', zegt hij koeltjes vanuit de zonnige tuin. 'Dat interesseert me nu helemaal niets. Ik heb er nooit eerder last van gehad dat ik me niet wilde scheren. Ja, misschien ook omdat ik normaal gesproken vind dat je je toch een beetje fatsoenlijk moet presenteren naar spelers en kantoorpersoneel. Nu vind ik dat onbelangrijk en wil ik thuis sociaal zijn.'

Grasmat

In de achtertuin staat een hometrainer waar de geboren Rotterdammer zijn conditie mee op peil houdt. Het gazon aan de voorkant ligt er onberispelijk bij. 'Misschien moet ik de terreinknecht van De Graafschap deze grasmat eens laten zien', glimt Snoei terwijl hij tevreden over het groen staart. 'Het heeft er nog nooit zo goed uitgezien. Maar het heeft nu ook weinig weerstand. Mijn kleinzoon is hier al een tijdje niet geweest, dus de bal daar ligt stil.'

Foto: Omroep Gelderland

Met zijn befaamde linker veegt Snoei het plastic tegen de heg. Hij maakt een ontspannen indruk nu er even geen stress is van het altijd moeten winnen. Regelmatig rijdt hij in een autoritje van tien minuten ook even naar De Vijverberg in Doetinchem, het stadion van De Graafschap dat al een tijdje op slot zit.

Lichtje

'Maar ik heb overal sleutels van. Ja, ook van het toegangshek.' Lachend: 'Voor de trainer maken ze een uitzondering. En dan zie ik ook vaak een lichtje branden in het kantoor van de directeur, Hans Martijn Ostendorp. Die ook vindt dat ie er moet zijn en dan aan het prakkezeren is over hoe nu verder.'

De gesprekken in het stille stadion, met onder meer ook technisch manager Peter Hofstede, zijn veelal toekomstgericht. Nieuwe spelers passeren de revue. De huidige groep wordt kritisch tegen het licht gehouden, want in alles is het beleid momenteel gericht op de eredivisie. 'Wij gaan uit van spelen in de eredivisie.'

De contracten met vleugelspits Daryl van Mieghem en de controleur op het middenveld Javier Vet zijn verlengd. Vrijdag presenteerde De Graafschap ook Elmo Lieftink, die overkomt van Go Ahead Eagles. 'Een jongen die in alle statistieken van de eerste divisie bovenaan staat', weet Snoei. 'Ik ben fan van hem en dat heb ik hem na de wedstrijd in Deventer (1-2 zege) ook gezegd. Ik ga je bellen want ik wil graag met je werken.'

Streep trekken

'De Graafschap gaat promoveren', zegt Snoei dan onomwonden. Of er nu wel of niet meer gevoetbald wordt, zo is zijn stellige overtuiging. 'Je kan niet zo maar een streep trekken als de competitie er voor 75 procent opzit. Daar is voor geknokt, daar is beleid op gemaakt. Ik heb er vertrouwen in. Het is nu allemaal niet het belangrijkste, maar stiekem moeten wij het bedrijf De Graafschap ook in de gaten houden.'

En mocht er onverhoopt deze zomer toch nog gevoetbald worden, keert De Graafschap volgens Snoei ook terug naar het hoogste niveau. Met de van hem bekende flair zegt hij: 'We zouden na Go Ahead tegen Helmond Sport en NEC spelen. Die hadden we verpulverd. We waren op zoek naar Cambuur en dat grote doel na het winnen van die periodetitel.'

Testen en meten

Snoei is op stoom gekomen en vertelt bevlogen over 'zijn jongens' met wie hij na de winterstop bezig was aan een imposante serie. De trainer onthult dan dat de spelers vorige week, verspreid over twee dagen, op het stadion waren. 'We hebben via de KNVB en alle richtlijnen die er zijn, uitgezocht of dat kon. Verspreid over de dag in tweetallen zijn ze om het uur langs geweest. Ze zijn getest en gemeten.'

'Sommige jongens wil je even vastpakken, daar heb je een soort van relatie mee. Alleen dat mag en kan dan niet. Ik moest daar enorm aan wennen. Maar wat ik vooral belangrijk vond was om ze weer even te spreken. Ik was daar ook echt aan toe in plaats met met al die mooie technische middelen op afstand.'

Klein binkie

'Hoe gaat het met Branco van den Boomen die gevoelig is voor welke infectie dan ook en daar hele dagen in Brabant binnen zit', komt Snoei met voorbeelden. 'Frank Olijve die vertelt hoe lastig het is om fit te blijven in alle anonimiteit. En Ralf Seuntjens die net een klein binkie heeft gekregen. Hoe doen ze dat thuis? Dat is enorm interessant en leer je niet op een cursus.'

