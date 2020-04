Keeperstalent Fiene Bussman stapt over naar Ajax

De 15-jarige keepster speelt nu nog voor FC Winterswijk in haar woonplaats. Voor Bussman is het seizoen ten einde vanwege de coronacrisis. En ze maakt in de zomer de overstap naar Ajax, waar ze voor het talententeam zal uitkomen. Ze is ook al eerste keus bij Oranje onder 16.

Ze traint op de Gelderse Keepersschool van Edwin Susebeek, die ook keeperstrainer is bij De Graafschap. 'Uren maken wordt en is beloond. Ze heeft niets laten liggen en er heel erg veel voor over gehad. En elke keer de rug weer gerecht', zegt hij trots over zijn pupil.