Stikstofafname door corona mogelijk bruikbaar voor vergunningen

Door de corona-crisis is er minder verkeer en minder uitstoot door de industrie. Dat zorgt voor positieve effecten op de stikstofuitstoot, mogelijk is dat bruikbaar voor tijdelijke vergunningen.

Het lijkt een eeuwigheid geleden dat de stikstofcrisis de boventoon voerde. Boze boeren, gedoe over regels en de snelheidsbeperking op de snelweg. De crisis lijkt nu door corona naar achteren te zijn gedrukt. 'Maar in sectoren zoals de landbouw wordt nauwlettend in de gaten gehouden wat er gebeurt rondom het stikstofdossier', zegt gedeputeerde Peter Drenth. En in het provinciehuis - of eigenlijk thuis - wordt volgens Drenth hard gewerkt om het probleem op te lossen.

Minder uitstoot

Door te hoge concentraties stikstof op natuurgebieden en de uitspraak van de rechter kwam een deel van de Nederlandse samenleving vorig jaar tot stilstand. Er konden geen vergunningen meer worden afgegeven: voor de industrie niet, voor boeren niet en voor nieuwe woningen niet. Eerst moet er stikstof worden gecompenseerd, dan pas kan er worden gebouwd.

Toch is er die verandering: minder uitstoot door de corona-crisis. Dat verschil is op natuurgebieden niet waarneembaar. 'Nee, bij sommige gebieden zie je zelfs het verschil van het ene jaar op het andere niet. Dat zie je echt niet van vandaag op morgen', zegt Drenth.

Een van de maatregelen: 100 kilometer per uur.

Maar op de korte termijn kan die afname er wellicht wel voor zorgen dat er een vergunning kan worden afgegeven. Bijvoorbeeld een tijdelijke vergunning in de bouw. Daar is veel juridische discussie over.

Als de afname komt door beleid van de overheid, dan mag het. Is die afname uit zichzelf ontstaan, dan mag het niet. De provincie neigt vooralsnog naar het eerste; dat de afname komt door beleid van de overheid, maar vergunningen worden er nog niet mee afgegeven. 'Nee, dan moet eerst juridisch helder zijn of het mag. Het gaat echt alleen om vergunningen voor tijdelijke uitstoot, omdat - dat hoop ik van ganser harte - als de economie straks weer aantrekt, de uitstoot ook weer stijgt', zegt Drenth.

Stikstofcrisis opgelost?

De komende weken hoopt de provincie op duidelijkheid. En als de corona-crisis voorbij is, dan hoopt de provincie ook dat een deel van de stikstofcrisis is opgelost. 'Kijk, wat je in jaren uit de hand hebt laten lopen is echt niet in een jaar op orde. Maar als de economie weer aantrekt wil je ondernemers en bouwers ook kunnen faciliteren.'

Ze moeten dan een vergunning kunnen krijgen. 'Het grootste probleem nu is het aantal vergunningsverleners. Er is een jaar niet vergund dus er is een enorme ophoping. En je kan vergunningsverleners ook niet zomaar inhuren want iedereen heeft ze nodig.'

De provincie geeft projecten rondom veiligheid, zoals de ijken, grote infra-projecten en de woningbouw voorrang.