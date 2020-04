Vrouw breekt rug door botsing in Culemborg, motorcrosser neemt de benen

VLUCHTEN NA VEROORZAKEN VERKEERSONGEVALOp vrijdag 17 april omstreeks 19:00 uur is er op de Boerenstraat, kruising Zandstraat een ongeluk gebeurd. Een fietsster werd geschept door een crossmotor. De bestuurder van de crossmotor is er vervolgens vandoor gegaan de Zandstraat in, richting de poort in het centrum. De crossmotor is achtergebleven en hier doen wij onderzoek naar. De fietsster is met onbekende verwondingen door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.We hebben een aantal getuigen ter plaatse al gesproken, maar we zijn altijd op zoek naar meer getuigen of camerabeelden.Was u getuige van het ongeluk (en hebben wij uw gegevens nog niet genoteerd maar denkt u wel waardevolle informatie te hebben?) of heeft u camerabeelden van het ongeluk of de vlucht van de verdachte? Stuur ons dan een privébericht of neem contact met ons op via 0900-8844 met vermelding van het zaaknummer.Zaaknummer: 2020170506 -------‐-------Update letsel slachtoffer.Met toestemming van het slachtoffer kunnen wij delen dat ze sowieso haar rug gebroken heeft en daarbij haar bekken ook gebroken. Wij doen er daarom ook alles aan om de dader te vinden!