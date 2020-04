'Complete kasten zetten ze buiten', Arnhem pakt grofvuil aan

Arnhemmers kunnen sinds maandag hun grofvuil gratis laten ophalen. Het is een idee van wethouder Cathelijne Bouwkamp die over de openbare ruimte gaat. Mensen kunnen maximaal drie keer de gratis ophaalservice inschakelen, mits ze dit voor 1 juli opgeven.

'We merken dat mensen sinds de coronacrisis meer thuis zijn en daardoor meer afval maken', legt Bouwkamp uit. 'Ook gaan ze hun kelder, zolder of schuurtje opruimen en zitten dan met veel grofvuil.'

Mensen zetten dat vaak gewoon op straat, constateert Bouwkamp. Dat stapelt zich rondom ondergrondse containers volgens haar soms zo op dat mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten hun afval niet eens meer weg kunnen brengen. 'Dus het is echt noodzakelijk dat we dit met elkaar beter op orde gaan houden.'

Bedden op straat

En op sommige plekken ging dat niet goed. 'We zagen dat mensen niet alleen een vuilniszak, maar complete bedden en kasten buitenzetten', zegt een woordvoerder. Zo'n bed of kast maakt het heel aantrekkelijk om er nog wat grofvuil naast te zetten en dat wilde Arnhem voorkomen. In plaats van de 36,50 euro die mensen normaal gesproken betalen voor het ophalen van grofvuil, is het nu gratis voor mensen die zich melden op de website van de gemeente. Al bijna zeshonderd mensen hebben zich aangemeld voor de service, laat Bouwkamp weten.

Er is in Arnhem al eerder een proef gedaan met gratis grofvuil ophalen. Die evaluatie is nog afgerond. 'Hopelijk binnen een paar weken', zegt een woordvoerder. Bij de gemeente zijn zogenoemde hotspots bekend, waarvan de wijk Malburgen er een is. De vraag is dus of Arnhem na de termijn van 1 juli de service niet moet verlengen. 'Eerst maar eens kijken hoe we met elkaar in een beetje een schone stad door die coronacrisis heenkomen', stelt Bouwkamp.

Afvalprobleem

Als het aan Arnhem Centraal ligt, komt die verlening er. 'We moeten met elkaar de wijk schoonhouden', zegt Martijn van Butselaar van de lokale partij. 'Nu zien mensen die een bed op straat zetten: hé, dat wordt toch wel opgehaald.' Dat gaat volgens hem 'als een lopend vuurtje' door de wijk, wat meer afvaldumpingen in de hand werkt. Hij pleit er daarom voor om ook na 1 juli twee of drie keer per jaar gratis grofvuil op te blijven halen.

Van Butselaar vraagt al langere tijd aandacht voor het Arnhemse afvalbeleid. Met onder meer foto's op sociale media wil hij de toenemende vervuiling op straat laten zien. Als de Arnhemmer straks per 1 juli moet gaan betalen per zak restafval die hij wegbrengt, verwacht Van Butselaar een toename van afval op straat.

Per 1 juli betalen per afvalzak?

Of die invoering van diftar per 1 juli doorgaat is de vraag. PvdA en D66 lieten eerder weten dat Bouwkamp daarvoor haar communicatie richting de stad moet verbeteren. Als één van beide partijen haar steun intrekt, betekent dat waarschijnlijk dat de voorstanders hun meerderheid verliezen.

Vooralsnog zien beide beide partijen geen verbetering in die communicatie. PvdA-raadslid Vincent Bouma denkt dat het college vanwege corona momenteel 'meer dan druk is met belangrijkere zaken'.

Bouma kan zich daarom voorstellen dat zijn partij 'niet negatief' tegenover een voorstel van het college zou staan om de invoering van het betalen per afvalzak uit te stellen. Een voorstel daartoe vanuit zijn eigen partij, hoeven we op dit moment nog niet te verwachten.

En ook raadslid Maarten Venhoek (D66) 'merkt nog niet veel' van de verbeterde communicatie. 'Zie daarvoor ook de foto's van afvaldumpingen die weer in de media en op Twitter langskwamen.'

