Rust roest, dus avondvierdaagse voor bewoners zorginstelling

Binnen welteverstaan, via de gangen en de lift, en op eigen terrein. In de rolstoel, met de rollator of met de benenwagen. Vrijdag was de laatste wandeldag. 'Het ging helemaal prima', vertelt bewoonster Dinie, 'we hebben goed aan beweging gedaan. Ze hebben het uitstekend georganiseerd, prachtig.' Medebewoner Alfons is ook enthousiast: 'Het was niet zwaar, we hebben gezellige rondjes gehad.'

Verveling slaat toe

'De bewoners moeten in verband met de corona binnen blijven', zegt groepsleider Wim Brinkman. 'En na een aantal weken merken we toch wel dat de verveling toeslaat. Toen bedachten we iets wat leuk voor de mensen is en ook dat ze in beweging blijven.' De alternatieve avondvierdaagse slaat in ieder geval aan bij de bewoners. Wim Brinkman: 'Ik hoop dat we het nog een keer kunnen doen, maar dan wel onder andere omstandigheden.'

