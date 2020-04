Omgekeerde wereld: gevangenen zien personeel Blueband-bajes nu als gevaar

Gedetineerden krijgen door de coronamaatregelen geen bezoek en verlof meer. Daardoor kan het virus alleen binnenkomen via het personeel. 'Dat maakt de situatie toch wel heel vreemd', erkent Molleman.

Molleman is pas net begonnen in Arnhem. Begin vorige maand volgde hij Francesca Salamone op als gevangenisdirecteur. 'In een organisatie die in crisis is, is veel te ontdekken en te leren. Helemaal verkeerd voor mij om te beginnen is het niet, maar voor de organisatie is het erg heftig', vertelt hij.

Er zijn volgens hem nog geen gevallen van corona in de Arnhemse gevangenis. 'Gelukkig nog niet. We houden het heel secuur bij of iemand luchtwegklachten ontwikkelt, of verhoging of koorts heeft. Dat vragen we natuurlijk aan het personeel, maar we gaan het ook intensief controleren bij de gedetineerden.'

Anderhalve meter afstand

Vakbond FNV riep vrijdag op alle meerpersoonscellen in gevangenissen met onmiddellijke ingang te sluiten. Molleman beaamt dat het lastig anderhalve meter afstand houden is in een tweepersoonscel. 'Maar thuis in een gezinssituatie leven mensen ook dichter bij elkaar.'

Als een gedetineerde op een dubbele cel klachten ontwikkelt die op het coronavirus kunnen duiden, wordt die apart gezet. De Blueband-bajes heeft goede mogelijkheden om te 'compartimenteren', zoals Molleman dat noemt. 'Ik heb al een aantal maanden een aantal cellen leegstaan voor het geval dat', zegt hij. 'We zijn voorbereid op een ernstige situatie.'

Skypen

Omdat gedetineerden geen bezoek en verlof meer krijgen, mogen ze nu wel skypen. En dat zorgt volgens de directeur voor 'bijzondere situaties'. Zo zijn er mensen met langdurige gevangenisstraffen die voor het eerst de nieuwe inrichting van hun huis zien.

Of iemand die al een aantal jaren geen bezoek meer kreeg, maar nu wel contact heeft met een zus die in een ver land zit. 'Dat is best ontroerend. Het maakt toch een beetje goed van de maatregelen die we hebben moeten opleggen.'

