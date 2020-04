Bökkers droomt over toekomst in theater: 'Dat is iets wat ik graag wil!'

De rockband onder leiding van Hendrik Jan begon in deze formatie in 2010 als coverband van Normaal onder de noemer Bökkers Dut Normaal, maar al snel ontsteeg de band de status van coverband. Na dit jaar gaan de bandleden echter alsnog hun eigen weg: 'Ik blijf gewoon optreden en de rest van de jongens ook. Ik onder de naam Bökkers, want zo heet ik nu eenmaal. Dat geluk heb ik dan weer.'

'Ook wel prettig'

Net als de rest van Nederland zit ook Hendrik Jan door alle coronaperikelen aan huis gekluisterd, maar een straf is dat allerminst. ‘Rust, zo zie ik het. Wat dat betreft is het ook wel weer prettig, dat klinkt heel stom, maar het is ook wel weer prettig dat je nu wel even goed je kop kunt leegmaken.'

Bekijk het interview met Hendrik Jan Bökkers. De tekst gaat daaronder verder.

De afscheidstour valt dus volledig in het water nu alle evenementen tot 1 juni zijn afgelast, maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen afscheidstour komt. 'Ik wil heel graag in deze bezetting nog shows maken, dus ik hoop dat we in het najaar weer kunnen beginnen', zo vertelt de zanger. 'We zijn nu aan het kijken of we dingen kunnen verschuiven.' Bökkers mikt dus op het najaar, maar vooralsnog zijn alleen de evenementen tot 1 juni geannuleerd. 'Dat klopt, maar ik kan me niet voorstellen dat een festival als de Zwarte Cross doorgaat en dat we straks met 220.000 mensen op elkaar staan.'

Het theater in

Hoewel vooruitkijken lastig is, biedt deze tijd van rust dus ook de kans om na te denken over de toekomst. 'Als het weer mag, ga ik in 2021 wel weer een zomertour doen en daarnaast wil ik in het najaar graag de theaters in. Dat is iets wat ik al heel lang wil. Dus daar ben ik nu mee bezig om dat te plannen voor het najaar van 2021. Want ook al is dat heel ver weg: deze crisis geeft wel de ruimte om na te denken over hoe nu verder.'

Foto: Omroep Gelderland

Mooie toekomstplannen dus, maar wat als de band in de huidige setting niet op een normale manier afscheid kan nemen? 'We hebben nu sowieso januari er achteraan geplakt, dus dat sowieso, en verder ligt het eraan hoe dit zich ontwikkelt. Maar ik zou het stom vinden om helemaal niets meer te doen. Ik wil wel wat doen.'