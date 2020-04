'Nee, niet doen, de tuin elke dag sproeien', zeggen hovenier en waterbedrijf

'Dat waterverbruik in de tuin kan heel anders', zegt de Arnhemse hovenier Tinka Chabot, terwijl ze aan het werk is in een grote tuin in Wezep. Ze gaat op haar knieën zitten. 'Kijk, de grond ziet er heel droog en poederig uit, maar als je even met je vinger een klein geultje graaft, kom je al op donkerder grond. Daar zit dus nog water. Sproeien is hier nog helemaal niet nodig, want alleen de bovenste paar centimeters zijn droog.'

Foto: Hovenier Tinka Chabot in een tuin in Wezep

Ze trekt het worteldoek uit de tuin. 'Funest voor het bodemleven en dat onkruid komt toch wel. Haal het eruit, maar gooi het op de plek terug. Daar wordt het door insecten tot humus verwerkt en zo zorgt het ervoor dat het water veel beter wordt vastgehouden in de bodem.'

Tips van Tinka

De tips van Tinka, die dit jaar is uitgeroepen tot duurzaamste hovenier van Nederland, komen aan één stuk door terwijl ze door de tuin loopt en de struiken flink snoeit. 'Niet nu nieuwe planten zetten, nu het zo droog is, maar in het najaar: de beste tijd om te poten. Niet om de avond de sproeier een half uur aanzetten, maar hooguit één keer in de week of tien dagen. Maar dan wel echt lang, zeker twee uur. Dan kan het water écht goed in de bodem zakken, daar waar de wortels zitten.'

De tips van Tinka klinken Cornelis Vlot van Waterbedrijf Vitens als muziek in de oren. 'Natuurlijk mag je goed voor je tuin zorgen en ook sproeien, maar het is wel goed dat je je bewust wordt van hoe je dat water gebruikt, hoe kostbaar het is en wat er allemaal bij komt kijken om er schoon drinkwater van te maken.'

Foto: Cornelis Vlot van Waterbedrijf Vitens

Omdat het waterbedrijf, nu we allemaal thuis zitten en het al een paar weken droog is, het waterverbruik enorm ziet stijgen, staan er allemaal tips op de website. 'Schaf een regenton aan, koop planten die tegen droogte kunnen en sproei niet zo vaak.'

Geniet

Volgens Cornelis kunnen we met z'n allen meehelpen om het waterverbruik te verminderen en daarmee uit te stellen dat er een verbod komt op sproeien in de tuin. 'Alle kleine beetje helpen. Dus geniet van drinkwater, maar ga er wel bewust en zuinig mee om.'

