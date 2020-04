Openluchtbad Steenderen blijft dicht, want hoe houd je anderhalve meter afstand?

'Ik heb her en der al mensen gehoord die balen', vertelt bedrijfsleider Simone Cremers. De abonnementenverkoop begon in maart en liep goed. 'Er zijn dames en heren die vaste prik 's morgens om 9.00 uur komen om baantjes te trekken. Dat kan nu niet. Jongeren zoeken wel iets anders om te doen, maar voor de oudere mensen is het wel erg jammer.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder.

Prijzen aanpassen

Alles is onzeker, geeft Jaap van de Vosse aan. De voorzitter van de stichting waaronder het zwembad valt, beseft dat ze pas verder kunnen als duidelijk is wat de regering beslist rondom de coronamaatregelen. 'Dan zullen we aangeven tegen welke tarieven er gezwommen kan worden, want als je normaal twintig weken open bent en het zijn er nu tien dan zul je de prijzen moeten aanpassen.'

Zorgen om het voortbestaan van het zwembad maakt hij zich niet: 'We hebben geen huur, er staat nog geen water in het zwembad, we gebruiken vrijwel geen elektriciteit. Alleen de arbeidskosten tikken door.'

Vosse vraagt zich wel af hoe er in het zwembad anderhalve meter afstand kan worden gehouden. 'We zijn een bad voor de jeugd, maar hoe je dat gaat handhaven? Zeg jij het maar!'

Anderhalve meter

Lijnen leggen en achter elkaar zwemmen, dat is volgens bedrijfsleider Simone Cremers een optie om in het bad van 15 bij 25 meter afstand te houden. Maar dan blijven er nog heel wat vragen over: 'Op het gras maak je vakken. Families kunnen bij elkaar, maar wie houdt dat in de gaten? Mag je kinderen vastpakken tijdens de zwemles? En hoe handhaaf je? Het personeel kan dat niet doen. Wij zijn al bezig met de veiligheid in het water.'

Ondertussen hopen de jaarlijkse zwemmers dat het bad toch open gaat als het mooi weer wordt. 'Wij zijn geloof ik altijd de eersten die een brief in de bus gooien voor een abonnement', vertelt Margriet Kelderman. Ze is geboren en getogen in Steenderen en heeft zelf nog zwemles gehad in het Burgemeester Kruijffbad. 'Het is geen bittere noodzaak, maar ik vind het zo'n luxe om je kinderen alleen naar het zwembad te kunnen sturen en dat badmeesters en -juffen ze kennen en weten hoe goed ze kunnen zwemmen.'

Doodzonde

Kelderman hoopt dat het zwembad het gaat redden. Niet alleen voor Steenderen, maar ook voor zwemmers uit Zutphen of Doesburg. 'Het is doodzonde als het zwembad zou moeten sluiten. Vooral voor de medewerkers van het zwembad, maar ook voor de hele omgeving.'