Boomvlaggen om te vieren dat Putten 75 jaar bevrijd is

Razendsnel tikken de breipennen van Marjan van der Hoeven tegen elkaar. Zij is één van de 40 vrouwen (er is ook één man) die aan het breien is geslagen: 'Ik vind het leuk om iets positiefs te doen in deze tijd. Ik denk dat het dorp er enorm van opfleurt.'

Speciale lading

Samen iets maken, dat is ook het idee van initiatiefnemer Elly van Geest. 'Dat breien geeft een enorm gevoel van saamhorigheid, ook al doet ieder dat veilig in zijn eigen woonkamer, dat geeft het een speciale lading', zegt zij.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Wat ik zo leuk vindt is dat iedereen de vrijheid heeft om er zijn eigen draai aan te geven, mensen kunnen haken, breien of een eigen patroontje gebruiken.' Van Geest is druk met de boomvlaggen ophangen. Ze heeft hulp van Roelof Koekoek, die de eerste mag bevestigen.

Koekoek vindt het belangrijk dat dit deel van de festiviteiten gewoon doorgang vindt: 'Juist nu we beperkt zijn in onze vrijheid, is het goed om erbij stil te staan wat we normaal gesproken hebben.'

De boomvlaggen blijven tot 10 mei hangen.