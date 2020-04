Eerste geit doodgebeten door wolf: 'Ik ga uit van een toevalstreffer'

De drachtige geit die vorige maand werd doodgebeten in Randwijk, was tóch het slachtoffer van een wolf. Het is zover bekend de eerste keer dat een geit in ons land is aangevallen door een wolf, meldt BIJ12.

BIJ12, dat namens de provinciën de wolven in Nederland volgt, heeft dna-analyse verricht na de aanval op de geit op 25 maart. Daarbij werd de drachtige geit 's nachts uit haar stal bij een huis in het buitengebied verdreven en doodgebeten.

De organisatie Wolven in Nederland dacht in eerste instantie aan het werk van een hond. Zo waren er op foto's geen verwondingen bij de keel te zien, terwijl een wolf juist vaak een nekbeet gebruikt. Ook de pootafdrukken leken op die van een hond.

Haar in meidoorn

Geitenhouder Wout Kranenburg had daar meteen zijn bedenkingen bij. De pootafdrukken konden van zijn eigen hond zijn geweest, was de gedachte. 'Het was te toevallig dat er dezelfde dag, hier niet ver vandaan in Buurmalsen, een wolf was gezien tussen de fruitbomen', zegt hij.

Dna maakt nu duidelijk dat de geit inderdaad door een wolf is gedood. 'Het lukte niet meer om dna af te nemen van de geit, maar in de meidoorn boven de plek waar het kadaver had gelegen hing wat haar', vertelt wolvenexpert Glenn Lelieveld. 'Dat is misschien wel het bijzonderst aan dit verhaal: de wolf heeft, toen hij daar bezig was, dus wat van zijn haren achtergelaten.'

Felle verdediging

Dat geiten niet eerder door een wolf zijn aangevallen, komt volgens de woordvoerder van Wolven in Nederland doordat hun verdediging feller is dan die van schapen. 'Wolven proberen zoveel mogelijk risico te vermijden. Schapen worden vaak gehoed met honden, dus zijn ze daar niet bang voor. En ze kunnen geen onderscheid maken tussen een hond en een wolf.'

Kranenburg wijst er daarnaast op dat zijn geiten in een stal onder zijn huis zitten, een plek die hij tot voor kort als veilig beschouwde. Bang voor een nieuwe aanval is hij niet, ondanks dat hij nog twee drachtige geiten heeft. 'We gaan ervan uit dat het een toevalstreffer is en dat er niet elke maand een wolf langskomt. Ik ga nu niets aan de stal veranderen.'

'Geef een eerlijk beeld'

De geitenhouder heeft zelf niets tegen wolven, ook niet na deze aanval. 'Maar dan wel op de Veluwe, ik hoef ze niet zo dicht bij huis. Als je kijkt naar het aantal incidenten met wolven, dan zijn die nog beheersbaar. Dat ik zelf een keer getroffen wordt, daar kan ik nog wel mee leven.'

Kranenburg hamert er wel op dat er een 'eerlijk beeld' van de wolf wordt geschetst. 'Ik heb het gevoel dat Wolven in Nederland het liefst zo min mogelijk schade ziet door de wolf. Maar ook dat hoort erbij als we wolven in Nederland willen.'

