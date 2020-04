GGD opent nieuwe corona-teststraat in Harderwijk

De GGD opent volgende week een nieuwe corona-teststraat in Harderwijk, waar vijftig testen per dag kunnen worden gedaan. Sinds de opening van de teststraten zijn er in anderhalve week tijd in Vaassen, Zelhem en Nijmegen in totaal zo'n 1500 zorgmedewerkers getest op het corona-virus.

Op alle drie de locaties ziet de GGD dat het aantal afgenomen tests toeneemt. Bij de testlocatie in Vaassen is inmiddels een tweede straat ingericht, waardoor er in plaats van vijftig nu honderd tests per dag kunnen worden gedaan.

GGD Noord-Oost Gelderland

Volgende week opent de GGD nog een extra teststraat. 'Vanaf dinsdag 21 april wordt er opgeschaald naar een extra locatie in Harderwijk waar nog eens vijftig testen per dag worden gedaan. Daarmee komt het totaal op 200 testen per dag die we bij GGD Noord- en Oost- Gelderland afnemen', aldus Kirsten Harleman van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Nijmegen

De GGD Gelderland-Zuid ziet dat het ook bij de teststraat in Nijmegen steeds drukker wordt. 'Van enkele tientallen de eerste dagen, tot circa 120 per dag in de afgelopen twee dagen (tijdens de Paasdagen was het iets rustiger)', laat Jenny Manders van de GGD Gelderland-Zuid weten.

Dat betekent dat de maximale testcapaciteit nog niet wordt benut. 'We hebben capaciteit voor 150 testen per dag, maar we kunnen zelfs opschalen tot 200, als dat nodig is', aldus Manders.

Zorgpersoneel

De teststraten zijn bedoeld voor zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen, met duidelijke coronagerelateerde klachten. Met een doorverwijzing van hun bedrijfsarts of instellingsarts kunnen zij zich in de teststraat vanuit hun auto snel en makkelijk laten testen. Eén of twee dagen later horen zij of ze daadwerkelijk besmet zijn met het coronavirus.

Zie ook: